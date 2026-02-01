Trào lưu giới trẻ 'biến hình' tại tiệc cuối năm

TPO - Cuối năm, những buổi Year end Party (YEP) rộn ràng xuất hiện khắp nơi, từ doanh nghiệp lớn, startup trẻ cho tới các nhóm làm việc nhỏ. Với giới trẻ, YEP không chỉ đơn thuần là một buổi tiệc tổng kết, mà dần trở thành không gian tụ họp, gắn kết, trở thành không gian lan tỏa trào lưu "biến hình" từ công nhân thành công chúa.

Dịp cuối năm, mạng xã hội tràn ngập những hình ảnh đi dự YEP của giới trẻ với đủ các concept trang phục lộng lẫy khác nhau. Có những YEP được tổ chức bài bản, đầu tư công phu từ sân khấu, kịch bản đến các hạng mục vinh danh.

Ở đó, niềm vui không chỉ đến từ ánh đèn hay những tràng pháo tay, mà còn từ cảm giác được ghi nhận. Những cái tên được xướng lên dù là tập thể hay cá nhân đều mang theo câu chuyện của sự bền bỉ, nỗ lực và tinh thần không bỏ cuộc suốt một năm dài.

YEP của giới trẻ ngày nay là dịp để soi chiếu lại chính mình đã trưởng thành ra sao, đã học được gì từ những va vấp, đã làm được điều gì có ích cho tập thể. Với những bạn trẻ lần đầu đảm nhiệm vai trò leader, YEP còn là cột mốc đánh dấu hành trình học cách dẫn dắt, chịu trách nhiệm và đồng hành cùng đội ngũ.

Trên các nền tảng mạng xã hội vừa qua rộ lên với hình ảnh dân văn phòng "lột xác" ở bữa tiệc cuối năm. Tiêu biểu như clip của nữ TikToker Doanh Phạm Huyền Ngọc thu hút hơn 5 triệu lượt xem, ghi lại màn "lột xác" ngoạn mục của cô từ công nhân hàng ngày đến "công chúa" ở tiệc cuối năm qua tiết mục văn nghệ bùng cháy.

Được biết, Huyền và đồng nghiệp đã tự đầu tư thuê biên đạo, trang phục biểu diễn... tập luyện trong vòng 1 tháng để xuất hiện trên sân khấu một cách chỉn chu và tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ.

Với chị Hoài Thịnh - Trưởng nhóm PR của 5S Media, chương trình YEP 2025 thật sự xúc động khi nhìn lại một năm nhiều nỗ lực và dấu ấn đáng nhớ. Việc “được đi lên đi xuống nhận thưởng” không chỉ là niềm vui cá nhân mà còn là minh chứng cho sự ghi nhận của tập thể đối với những cố gắng bền bỉ trong suốt năm qua.

Năm 2025 khép lại với nhiều khoảnh khắc đáng tự hào khi tập thể được vinh danh, cá nhân chị 2 lần được xướng tên, đồng thời 3 nhân sự trong đội ngũ cũng đạt thành tích xuất sắc. Những kết quả ấy, theo chị, là thành quả chung của cả một quá trình đồng hành, hỗ trợ và không ngừng nỗ lực của tập thể.

Điều khiến Hoài Thịnh tâm đắc nhất trong năm qua không nằm ở số lượng giải thưởng, mà ở hành trình trưởng thành trong vai trò lãnh đạo. Là một lãnh đạo còn non trẻ, chị cho biết bản thân đã học được cách kiên trì dẫn dắt, động viên và giữ lửa cho một tập thể làm việc quyết liệt, bền bỉ.

Đặc biệt, khi trong đội ngũ đã có nhân sự đủ bản lĩnh và năng lực để kế thừa danh hiệu “nhân viên xuất sắc”, niềm vui ấy càng trở nên trọn vẹn và ý nghĩa hơn.

Chị Hoài Thịnh - Trưởng nhóm PR của 5S Media nhận biểu trưng vinh danh bộ phận vượt KPI doanh thu năm 2025.

Giới trẻ hưởng ứng trào lưu "biến hình" cho buổi YEP.

Từ "công nhân" thành "công chúa".

Về trào lưu này, nhiều bạn trẻ đã có các quan điểm, suy nghĩ khác nhau. Bạn Minh Anh bình luận: “Với mình, YEP là một dấu mốc cảm xúc. Sau cả năm chạy deadline, họp hành liên miên, có một buổi tối được ngồi lại, nhìn lại những gì đã làm được dù lớn hay nhỏ, cũng khiến mình thấy nhẹ lòng. Không cần quá hoành tráng, chỉ cần sự ghi nhận thật sự là đã đủ để mình có thêm động lực bước sang năm mới.”

“Năm nay là năm đầu tiên mình đi làm nên YEP với mình khá mới mẻ. Lúc đầu cũng hơi áp lực, vì sợ bị so sánh với các anh chị đi trước. Nhưng khi được lắng nghe chia sẻ của mọi người, mình hiểu rằng YEP không chỉ là thành tích, mà còn là hành trình học hỏi và trưởng thành", bạn Hoàng Long viết.

Bạn Phương Linh bình luận: “Trào lưu biến hình tại YEP với mình khá vui và đúng tinh thần xả stress cuối năm. Sau cả năm đi làm trong khuôn khổ, được "lột xác" một tối, ăn mặc khác hẳn ngày thường, chụp vài bức ảnh kỷ niệm cũng là cách để những người trẻ cảm thấy YEP thật sự đặc biệt”.