Giới trẻ

Đoàn thanh niên Đất Tổ livestream bán nông sản địa phương

Viết Hà
TPO - Phiên livestream bán nông sản do Đoàn Thanh niên xã Tân Sơn (tỉnh Phú Thọ) tổ chức mở ra hướng tiêu thụ mới cho đặc sản vùng cao. Từ chiếc điện thoại thông minh, chuyển đổi số dần trở thành “đòn bẩy” giúp nông dân địa phương tiếp cận thị trường rộng lớn hơn.

Giữa không gian số sôi động của mạng xã hội, những gói măng khô, túi gạo nếp nương, hũ thịt chua mang hương vị núi rừng Tân Sơn đang vượt ra khỏi những rừng cọ, đồi chè để đến với người tiêu dùng ở khắp mọi miền. Một phiên chợ không họp ngoài sân đình hay bãi đất quen thuộc, mà diễn ra trên màn hình điện thoại thông minh.

Phiên livestream bán nông sản do Đoàn Thanh niên xã Tân Sơn.

Ngày 1/2, Đoàn Thanh niên xã Tân Sơn tổ chức phiên livestream với chủ đề “Kết nối nông sản – San sẻ yêu thương”. Không sân khấu lớn, không ánh đèn cầu kỳ, phiên livestream diễn ra giản dị nhưng vẫn thu hút hàng chục nghìn lượt xem và tương tác tích cực trên các nền tảng mạng xã hội.

Phía trước ống kính là những đoàn viên, thanh niên cùng bà con nông dân lần đầu đứng trước camera để giới thiệu sản phẩm do chính tay mình làm ra. Phía sau màn hình là sự háo hức của người tiêu dùng, theo dõi từng câu chuyện về nông sản vùng cao.

Người dân giới thiệu sản phẩm tại buổi livestream.

Tại phiên chợ số này, hàng loạt sản phẩm OCOP và đặc sản tiêu biểu của địa phương được giới thiệu như gạo nếp nương, măng khô, mứt gừng, tinh bột nghệ, thịt chua, trà tía tô… Mỗi sản phẩm không chỉ là một món hàng, mà còn mang theo câu chuyện về thổ nhưỡng, khí hậu, về bàn tay lao động cần mẫn và khát vọng vươn lên của người dân miền núi.

Chị Hoàng Thị Sơn - một hộ kinh doanh nông sản tại xã Tân Sơn cho biết, trước đây việc tiêu thụ sản phẩm chủ yếu phụ thuộc vào thương lái, các phiên chợ truyền thống hoặc đăng bán nhỏ lẻ trên Facebook cá nhân.

“Khi được Đoàn thanh niên hỗ trợ livestream, sản phẩm của chúng tôi được nhiều người biết đến hơn. Ngay trong lúc phát sóng đã có khách chốt đơn, mở thêm kênh tiêu thụ hiệu quả”, chị Sơn chia sẻ.

Đặc sản thịt chua của người dân Tân Sơn.

Không chỉ dừng lại ở bán hàng, phiên livestream còn trở thành một “lớp học thực hành” về chuyển đổi số cho người dân. Từ cách giới thiệu sản phẩm, tương tác với khách hàng, chốt đơn, đóng gói đến vận chuyển, tất cả đều được đoàn viên, thanh niên hỗ trợ, hướng dẫn cụ thể.

Qua đó, người nông dân dần làm quen với việc ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, kinh doanh, từng bước thay đổi tư duy từ “bán cái mình có” sang “bán cái thị trường cần”.

Hàng chục nghìn lượt xem không chỉ phản ánh sức hút của nông sản Tân Sơn, mà còn cho thấy hiệu quả bước đầu của việc đưa chuyển đổi số về tận thôn, bản. Trong bối cảnh thương mại điện tử và kinh tế số ngày càng phát triển, những phiên livestream như thế này đang trở thành cầu nối giúp nông sản địa phương rút ngắn khoảng cách với người tiêu dùng.

Chia sẻ về chương trình, chị Nguyễn Thị Thu Phương - Bí thư Đoàn xã Tân Sơn cho hay, đây là hoạt động mở đầu trong chuỗi hỗ trợ người dân tiêu thụ nông sản thông qua nền tảng số.

Trà tía tô do người nông dân Tân Sơn sản xuất.

Theo chị Phương, thời gian tới, Đoàn Thanh niên xã sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức livestream định kỳ hàng tuần. Đồng thời, Đoàn xã xây dựng các kênh YouTube, TikTok để quảng bá đặc sản quê hương đến người tiêu dùng trên cả nước.

"Chuyển đổi số không phải điều gì xa vời. Từ phiên chợ số này, chúng tôi mong muốn biến chiếc điện thoại thông minh thành công cụ lao động mới của người nông dân, giúp nông sản Tân Sơn vươn xa hơn trên không gian mạng”, chị Phương nhấn mạnh.

Viết Hà
