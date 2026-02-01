Quảng Ngãi: Nghề chiếu cói có tiếng bậc nhất vùng hạ lưu sông Vực Hồng hiện ra sao?

TPO - Giữa dòng chảy của nhịp sống hiện đại, ở phố cổ Thu Xà, tỉnh Quảng Ngãi vẫn còn những khung dệt lặng lẽ ngày đêm, nơi những người thợ bền bỉ níu giữ nghề chiếu cói của thương cảng xưa.