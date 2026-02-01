Nghề chiếu cói có tiếng bậc nhất vùng hạ lưu sông Vực Hồng hiện ra sao?

TPO - Giữa dòng chảy của nhịp sống hiện đại, ở phố cổ Thu Xà, tỉnh Quảng Ngãi vẫn còn những khung dệt lặng lẽ ngày đêm, nơi những người thợ bền bỉ níu giữ nghề chiếu cói của thương cảng xưa.
Theo dòng chảy thời gian, cùng với sự thu hẹp vùng nguyên liệu và sự cạnh tranh gay gắt của các sản phẩm công nghiệp, làng nghề dần lùi vào dĩ vãng. Song, giữa nhịp sống hiện đại, ở Thu Xà vẫn còn những gia đình kiên trì giữ lửa nghề, coi việc dệt chiếu không chỉ là kế sinh nhai mà còn là trách nhiệm gìn giữ hồn cốt quê hương.
“Ngày trước dệt hoàn toàn thủ công, mỗi ngày chỉ làm được vài chiếc. Nay có máy móc hỗ trợ, năng suất tăng lên, chất lượng cũng đồng đều hơn”, bà Lợi cho biết.
Dù áp dụng cơ giới hóa, nhiều công đoạn truyền thống vẫn được giữ nguyên, từ khâu chọn lác, phơi, nhuộm đến dệt thành phẩm.
Để giảm sức lao động, bà Cơ đầu tư 6 máy dệt và hướng dẫn thợ làm quen với công nghệ mới. Nhờ đó, mỗi lao động có thể dệt khoảng 10 chiếc chiếu/ngày. Tuy nhiên, theo các hộ làm nghề, máy móc chỉ giúp bớt nhọc nhằn chứ chưa giải quyết được bài toán đầu ra, khi thị trường ngày càng có nhiều sản phẩm thay thế.
Ông Trần Văn Mỹ - Phó Bí thư Chi bộ thôn Hòa Bình - cho biết, nghề dệt chiếu cói tại địa phương vẫn góp phần giải quyết việc làm, đặc biệt cho lao động nữ và người lớn tuổi. Tuy vậy, để làng nghề tồn tại bền vững, rất cần sự hỗ trợ về xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu và mở rộng kênh tiêu thụ, gắn sản phẩm với du lịch văn hóa phố cổ Thu Xà.
Giữa thị trường đa dạng với nhiều vật liệu hiện đại, chiếu cói Thu Xà vẫn giữ được chỗ đứng nhất định nhờ độ bền và giá trị văn hóa đặc trưng. Với những người thợ cần mẫn bên khung dệt, mỗi sợi lác đan vào nhau không chỉ tạo nên một sản phẩm sinh hoạt, mà còn kết nối quá khứ với hiện tại, gìn giữ một phần hồn làng đã bền bỉ tồn tại suốt hơn trăm năm.