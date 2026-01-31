Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Hỏa tốc đề nghị 3 bộ gỡ vướng cho nông sản đang ùn tắc ở cửa khẩu

Dương Hưng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cục Hải quan - Bộ Tài chính vừa có công văn hỏa tốc gửi Bộ Y tế, Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Môi trường về tình trạng hơn 1.300 container, ghe thuyền chở nông sản tươi sống, thực phẩm tại nhiều cửa khẩu trên cả nước bị ách tắc do vướng mắc trong quá trình triển khai các quy định mới về kiểm tra an toàn thực phẩm.

Theo Cục Hải quan, trong quá trình thực hiện Nghị định số 46 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, các đơn vị Hải quan khu vực và doanh nghiệp đã phản ánh nhiều khó khăn, bất cập phát sinh trong khâu kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu.

Cụ thể, tại nhiều cửa khẩu, các cơ quan thực hiện kiểm tra an toàn thực phẩm đã tạm ngừng cấp giấy chứng nhận kiểm dịch và thông báo kết quả kiểm tra an toàn thực phẩm đối với các lô hàng thực phẩm nhập khẩu có nguồn gốc từ thực vật và động vật. Nguyên nhân là do các quy định hiện hành chưa có điều khoản chuyển tiếp đối với trình tự, thủ tục kiểm tra an toàn thực phẩm nhập khẩu, khiến việc ban hành thông báo kết quả kiểm tra để làm căn cứ thông quan gặp lúng túng.

Cục Hải quan cho biết, theo thống kê nhanh trong ngày 30/1, tại cửa khẩu quốc tế Kim Thành (Lào Cai) có khoảng 300 xe chở nông sản tươi sống, rau củ quả và bánh kẹo chưa có kết quả kiểm tra an toàn thực phẩm để thông quan. Tại cửa khẩu Hoa Lư (Đồng Nai), có 251 xe chờ kết quả kiểm tra đối với mặt hàng sắn lát.

tac.jpg
Hàng trăm container nông sản, hàng thực phẩm ùn tắc do chưa có quy định hướng dẫn Nghị định 46.

Ngoài ra, tình trạng ùn ứ hàng hóa cũng được ghi nhận tại một số cửa khẩu khác như Lao Bảo (Quảng Trị) khoảng 50 xe; Dinh Bà và Thường Phước (Đồng Tháp) khoảng 100-200 xe; Vĩnh Xương (An Giang) khoảng 200 ghe thuyền và Tịnh Biên (An Giang) khoảng 200 xe đang chờ thông quan.

Theo Cục Hải quan, phần lớn hàng hóa bị ách tắc là thực phẩm nhập khẩu, đặc biệt là nông sản, hoa quả tươi sống và hàng hóa có hạn sử dụng ngắn ngày. Việc chậm thông quan có nguy cơ gây hư hỏng hàng hóa, phát sinh chi phí lưu kho, lưu bãi, phạt do chậm giao hàng, gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp, nhất là trong thời điểm cao điểm Tết Nguyên đán sắp đến.

Trước tình hình trên, Cục Hải quan đề nghị các bộ quản lý chuyên ngành sớm có hướng dẫn cụ thể để tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị định số 46 nhằm bảo đảm thông quan hàng hóa, hạn chế thiệt hại cho doanh nghiệp và tránh nguy cơ ách tắc tại cửa khẩu.

Dương Hưng
#Hải quan #hoả tốc #gỡ vướng #cửa khẩu #kiểm tra an toàn thực phẩm #ùn tắc

Xem thêm

Cùng chuyên mục