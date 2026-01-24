Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Cuối tuần, giao thông nhiều cửa ngõ TP.HCM ùn tắc

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng 24/1, trên địa bàn TPHCM xảy ra hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên các trục đường cửa ngõ, khiến một người tử vong và giao thông nhiều khu vực rơi vào tình trạng ùn tắc kéo dài

Khoảng 7h cùng ngày, trên đường Cộng Hòa (phường Tân Bình), ông B.Q.L (50 tuổi) điều khiển xe máy lưu thông theo hướng từ vòng xoay Lăng Cha Cả về ngã tư An Sương. Khi vừa qua cầu vượt Hoàng Hoa Thám, xe của ông L. va chạm với một xe máy khác chạy cùng chiều.

Hiện trường vụ tai nạn.

Cú va chạm mạnh khiến ông L. ngã xuống đường, tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, hai xe máy nằm cách nhau vài mét, nhiều mảnh vỡ văng tung tóe trên mặt đường. Người điều khiển xe máy còn lại bị thương nhẹ, tinh thần hoảng loạn.

Vụ tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm sáng trên tuyến huyết mạch nối trung tâm TPHCM với khu vực phía tây bắc khiến giao thông qua khu vực ùn ứ nghiêm trọng.

img-7083.jpg
Xe cứu thương đến hiện trường.

Đến gần 10h cùng ngày, sau khi lực lượng chức năng hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, đưa thi thể nạn nhân về nhà xác và giải tỏa phương tiện, tình hình giao thông mới dần ổn định trở lại.

Nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.

Trước đó, vào khoảng 5h sáng cùng ngày, trên đường Lê Đức Anh (quốc lộ 1, phường Bình Hưng Hòa), một xe tải mang biển kiểm soát 50E-336.xx lưu thông theo hướng từ vòng xoay An Lạc về cầu vượt An Sương bất ngờ mất lái, tông trực diện vào dải phân cách bê tông, khi còn cách cầu vượt Gò Mây khoảng 200m.

Hiện trường xe tải tông dải phân cách.

Cú va chạm mạnh khiến nhiều đoạn dải phân cách bị húc văng, đầu xe tải hư hỏng nặng. Rất may vụ việc không gây thương vong về người.

Tuy nhiên, do xe tải chắn gần hết mặt đường trong thời điểm công nhân, người lao động bắt đầu vào ca, khu vực này nhanh chóng rơi vào tình trạng ùn tắc nghiêm trọng. Nhiều ô tô, xe container và xe máy nối đuôi nhau, di chuyển chậm chạp hàng km.

img-7085.jpg
Xe tải tông dải phân cách chắn ngang đường khiến giao thông ùn tắc.

Nhận tin báo, Đội CSGT Phú Lâm (Phòng CSGT Công an TP.HCM) đã có mặt phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông từ xa. Xe cẩu chuyên dụng cùng lực lượng đơn vị quản lý đường bộ được huy động để di dời phương tiện, thay thế các khối bê tông hư hỏng và dọn dẹp mảnh vỡ. Đến hơn 10h, hiện trường được giải quyết xong, giao thông mới dần thông suốt.

Hiện nguyên nhân cả hai vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguyễn Dũng
#Tai nạn giao thông #Tai nạn #Xe tải bị tai nạn #Vụ tai nạn ô tô tại Việt Nam #Tử vong #Tai nạn gây tử vong #CSGT #Công an TPHCM #Xe tải gây tai nạn #xe tải mất phanh gây tai nạn #xe tải hỏng phanh gây tai nạn

Xem thêm

Cùng chuyên mục