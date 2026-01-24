Tàu cá '3 không' bao vây, thách thức lực lượng chức năng trên biển An Giang

TPO - Hàng trăm tàu cá không đủ điều kiện ra khơi đánh bắt, chủ yếu tàu “3 không”, đã tập trung xâm nhập khu vực cấm và vùng nuôi trồng thủy sản của người dân trên vùng biển Kiên Lương (tỉnh An Giang). Khi có mặt lực lượng chức năng, nhiều thuyền viên có biểu hiện chống đối, thách thức, gây sức ép.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang) vừa có báo cáo về tình hình phức tạp liên quan đến các phương tiện khai thác thủy sản trái phép trên vùng biển Kiên Lương.

Tàu cá “3 không” khai thác trái phép trên vùng biển Kiên Lương. Ảnh cắt từ clip.



Theo đó, trước ngày 19/1, nhiều phương tiện khai thác thủy sản đã tự ý đưa tàu vào khu vực cấm, khu vực nuôi trồng thủy sản của người dân tại vùng biển xã Kiên Lương, chủ yếu hành nghề lưới kéo đơn, khai thác nhuyễn thể hai mảnh vỏ.

Đến khoảng 7h ngày 19/1, số phương tiện tập trung tại khu vực này tăng lên 80 - 90 tàu, đa số có chiều dài từ 12 - 18m, thuộc diện “3 không” (không đăng ký,không đăng kiểm, không giấy phép khai thác), hoặc tàu cá vẽ số giả. Các phương tiện này chủ yếu đến từ các địa bàn như Bình Sơn, Hòn Đất, An Minh, An Biên, Kiên Lương và phường Hà Tiên.

Trước diễn biến phức tạp, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Hòn Chông phối hợp Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng tỉnh cùng lực lượng Công an, Quân sự địa phương tổ chức tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền, yêu cầu giải tán. Tuy nhiên, nhiều chủ tàu, thuyền trưởng và thuyền viên không hợp tác, chống đối, thách thứ, thậm chí lợi dụng số đông có ý định bao vây, không chế lực lượng chức năng đòi yêu sách phải cho phép khai thác thuỷ sản tại vùng biển trên.

Đến sáng 22/1, số tàu cá tiếp tục tăng mạnh, co cụm tại khu vực vùng biển từ hòn Phụ Tử đến hòn Rễ Lớn (ấp Bãi Giếng, xã Kiên Lương), với trên 150 phương tiện. Các thuyền viên sử dụng bộ đàm, điện thoại di động kêu gọi thêm tàu đến tập trung nhằm gây áp lực, yêu cầu được khai thác thủy sản trái phép.

Ngày 23/1, nhờ sự phối hợp quyết liệt giữa Bộ đội Biên phòng tỉnh với Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư, Công an và Quân sự địa phương, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, số phương tiện co cụm đã cơ bản giải tán.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang nhận định, hoạt động khai thác trái phép tại vùng biển Kiên Lương có dấu hiệu tổ chức, có đối tượng chủ mưu đứng sau chỉ đạo thông qua bộ đàm, điện thoại, lợi dụng việc ghi hình hoạt động tuần tra của lực lượng chức năng để kích động, hướng dẫn thuyền viên chống đối, cản trở người thi hành công vụ. Đồng thời, công tác rà soát, quản lý tàu cá không đủ điều kiện, đặc biệt là tàu “3 không”, tại địa phương còn lỏng lẻo, để xảy ra tình trạng tàu không đủ điều kiện vẫn ra biển hoạt động. Không loại trừ nghi vấn có sự bảo kê của các băng nhóm từ địa phương khác.

Hiện Tổ công tác liên ngành tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ trên vùng biển xã Kiên Lương, ngăn chặn các phương tiện quay trở lại khai thác trái phép. Bộ đội Biên phòng An Giang cũng kiến nghị UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo IUU tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp đồng bộ, xử lý nghiêm vi phạm hành chính, thậm chí xem xét xử lý hình sự các đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ; đồng thời rà soát, quản lý chặt tàu cá không đủ điều kiện, không để tái diễn tình trạng vi phạm.