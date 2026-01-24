Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Phê duyệt đề án bảo tồn Hồ Tây quy mô hơn 2.400ha

Trần Hoàng
TPO - Hà Nội phê duyệt Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và phụ cận” quy mô 2.439ha với trục công viên văn hóa chủ đề liên kết đầu tiên tại Việt Nam.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và phụ cận”. Địa điểm tại các phường Tây Hồ, phường Phú Thượng, một phần các phường: Hồng Hà, Xuân Đỉnh, Nghĩa Đô, Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Tổng diện tích phạm vi nghiên cứu khoảng 2.439 ha (trong đó bao gồm diện tích Hồ Tây khoảng 527,5 ha, diện tích khu vực sông Hồng khoảng 700 ha, tổng diện tích không gian xanh và mặt nước khoảng 1227,5 ha).

hinh-anh-ben-ho-tay-104018312.jpg
Ảnh minh họa

Trong đó, UBND TP Hà Nội xác định quỹ đất tiềm năng phát triển dự án du lịch, văn hóa và thương mại dịch vụ gồm: 19 quỹ đất còn tiềm năng phát triển dự án du lịch - văn hóa và thương mại dịch vụ; 5 công viên và Bát Cảnh Tây Hồ; 7 vị trí quỹ đất phát triển dự án du lịch - văn hóa; 6 vị trí quỹ đất phát triển thành hệ sinh thái khi phát triển du lịch.

Đề án có mục tiêu bảo tồn môi trường Hồ Tây thông qua bảo tồn hệ sinh thái và mặt nước, trong đó đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm nước Hồ Tây bằng cách kiểm soát dòng chảy ra vào, nâng cao chất lượng bùn đáy và bảo tồn đa dạng các loài sinh vật của Hồ Tây ...

Đặc biệt, đề án cũng giúp hình thành cảnh quan và giao thông Hồ Tây phục vụ giao thông và phát triển du lịch - văn hóa. Cụ thể, khu vực Tây Hồ Bát Cảnh sẽ khôi phục 8 cảnh đẹp Thăng Long xưa ven Hồ Tây, cũng như hệ thống công viên văn hóa chủ đề liên kết đầu tiên tại Việt Nam quanh Hồ Tây.

Đối với tuyến đường Thanh Niên, đề xuất giải pháp tăng cường chất lượng không gian kiến trúc và cảnh quan đô thị hài hòa giữa khu vực xây mới với khu vực cải tạo chỉnh trang.

Ngoài ra, đề án cũng sẽ nghiên cứu vị trí điểm nhấn kiến trúc tạo bộ mặt đô thị ở một số khu đất đáp ứng các điều kiện về quy mô, diện tích, có vị trí lợi thế về không gian cảnh quan, thuận lợi về giao thông, kết nối hài hòa không gian kiến trúc cảnh quan xung quanh...

Trần Hoàng
