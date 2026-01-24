Lãnh đạo Lào, Trung Quốc, Campuchia chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm

Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV. Ảnh: VNA/AP

Thư chúc mừng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith khẳng định, việc Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu lại làm Tổng Bí thư thêm một nhiệm kỳ thể hiện sự tin tưởng và đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam đối với những đóng góp to lớn về trí tuệ, công lao, kinh nghiệm phong phú của Tổng Bí thư Tô Lâm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian qua.

Nhà lãnh đạo Lào nhiệt liệt chúc mừng thành công của Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, đề ra phương hướng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, nhất là định hướng tư duy chiến lược, tầm nhìn, phương hướng phát triển đất nước từ nay đến hết thế kỷ XXI.

"Tôi tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh do Đồng chí đứng đầu, toàn Đảng, toàn dân Việt Nam sẽ hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Đại hội Đảng lần thứ XIV đề ra, xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, thịnh vượng, văn minh, hạnh phúc và vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith viết.

Nhà lãnh đạo Lào khẳng định sẽ cùng Tổng Bí thư Tô Lâm và Ban lãnh đạo mới của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục gìn giữ, bảo vệ, nâng niu và tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt - Lào ngày càng đơm hoa kết trái và mãi mãi vững bền.

Trong Điện chúc mừng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định, từ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn kiên định theo con đường hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa phù hợp với tình hình đất nước Việt Nam, kiên trì và tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, đoàn kết, lãnh đạo nhân dân Việt Nam đạt nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và đổi mới; vai trò và ảnh hưởng quốc tế của Việt Nam không ngừng được nâng cao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tin tưởng rằng việc Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức thành công Đại hội XIV đã mở ra kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc, sẽ cổ vũ và thúc đẩy sự phát triển của phong trào xã hội chủ nghĩa trên thế giới.

"Tôi tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa mới, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, Đảng Cộng sản Việt Nam chắc chắn sẽ lãnh đạo nhân dân Việt Nam đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu, thúc đẩy sự nghiệp của Đảng và Nhà nước Việt Nam đạt nhiều thành tựu mới, to lớn hơn, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu do Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra", Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình viết.

Ông nhấn mạnh Trung Quốc và Việt Nam là láng giềng hữu nghị xã hội chủ nghĩa, là Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược.

"Tôi vô cùng trân trọng quan hệ hai Đảng, hai nước Trung Quốc - Việt Nam, sẵn sàng cùng đồng chí Tổng Bí thư tăng cường trao đổi chiến lược, phát huy tình hữu nghị truyền thống, kiên định thúc đẩy sự nghiệp xã hội chủ nghĩa, dẫn dắt hợp tác chiến lược toàn diện và việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - Việt Nam không ngừng đạt nhiều thành quả to lớn, mang lại nhiều lợi ích hơn nữa cho nhân dân hai nước, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển phồn vinh của khu vực và thế giới", nhà lãnh đạo Trung Quốc viết.

Trong Thư chúc mừng, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Tổng Bí thư Tô Lâm, Việt Nam sẽ đạt được những thành công và phát triển to lớn trên mọi lĩnh vực, đồng thời giữ vững vai trò quan trọng ở khu vực và trên thế giới.

Quốc vương Campuchia hy vọng quan hệ Việt Nam - Campuchia sẽ tiếp tục phát triển, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển đất nước.

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia và nhân danh cá nhân, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen gửi tới Tổng Bí thư Tô Lâm những lời chúc mừng nồng nhiệt nhất nhân sự kiện trọng đại này.

Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen khẳng định, việc Tổng Bí thư Tô Lâm được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV thể hiện niềm tin và sự tín nhiệm mạnh mẽ mà Đảng và nhân dân Việt Nam dành cho Tổng Bí thư.

"Tôi tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo chính trực, tầm nhìn xa và hướng tới tương lai của Ngài, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục nhận được sự tin tưởng và ủng hộ to lớn của nhân dân Việt Nam và đạt được những thành công to lớn hơn nữa trong việc triển khai các chủ trương và quyết sách mà Đại hội lần thứ XIV đã thông qua. Với nỗ lực chung, tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ tiếp tục đưa quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai Đảng và hai nước phát triển sâu sắc hơn", bức điện viết.