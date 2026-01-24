Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) vừa tổ chức Hội nghị Lãnh đạo Bộ KH&CN mở rộng để thảo luận, lấy ý kiến, giới thiệu ông Vũ Hải Quân - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.
Tại Hội nghị, sau khi nghe tóm tắt lý lịch, quá trình công tác và báo cáo về tiêu chuẩn, điều kiện của người được giới thiệu ứng cử, các đại biểu tham dự đã đóng góp ý kiến, đánh giá toàn diện về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực chuyên môn, uy tín và kinh nghiệm quản lý của ông Vũ Hải Quân.
Nhiều ý kiến thống nhất về việc ông Vũ Hải Quân đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định; đồng thời bày tỏ sự tin tưởng, đồng thuận giới thiệu ông Vũ Hải Quân ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Sau khi nghe các nội dung tại Hội nghị và ý kiến thảo luận của cử tri, 150/150 cử tri có mặt (đạt 100%) đã biểu quyết thống nhất giới thiệu ông Vũ Hải Quân - Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ ứng cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI.
Phát biểu tại Hội nghị, ông Vũ Hải Quân trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của các đồng chí lãnh đạo và tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ KH&CN. Đồng thời khẳng định nhận thức rõ đây không chỉ là vinh dự của cá nhân, mà còn thể hiện kỳ vọng lớn đối với Bộ trong giai đoạn tới, đi kèm trách nhiệm và áp lực rất lớn.
PGS.TS Vũ Hải Quân sinh ngày 1/8/1974, quê quán tỉnh Ninh Bình, trình độ chuyên môn Phó Giáo sư, Tiến sĩ Công nghệ thông tin. Quá trình công tác của ông gắn liền với sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu, có nhiều năm công tác tại Đại học Quốc gia TPHCM.
Từ 10/1996 - 10/2001, ông Vũ Hải Quân công tác tại Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) với vai trò giảng viên.
Giai đoạn từ tháng 11/2001 - 12/2006, ông Vũ Hải Quân học tập và nghiên cứu ở nước ngoài: nghiên cứu sinh Tiến sĩ tại Đại học Trento (Italy); đồng thời nghiên cứu sau Tiến sĩ tại Đại học Leuven (Vương quốc Bỉ) (từ 02/2005).
Năm 2007, ông Vũ Hải Quân trở về Việt Nam, lần lượt đảm nhiệm các vị trí quản lý - chuyên môn quan trọng tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, gồm Giám đốc Trung tâm Đào tạo Quốc tế ITEC; sau đó là Trưởng Phòng thí nghiệm Trí tuệ Nhân tạo AILab (từ 09/2009). Từ 12/2012 - 10/2017, ông giữ cương vị Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM.
Giai đoạn 10/2017 - 01/2021, ông Vũ Hải Quân là Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, đồng thời giữ chức Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025 (từ 8/2020).
Trong thời gian này, ông cũng tham gia nhiều hoạt động chuyên môn cấp thành phố, tiêu biểu như Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn Chương trình "Nghiên cứu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2030" (từ 7/2020) và thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông TP. Hồ Chí Minh (từ 2/2021).
Từ 1/2021 - 9/2025, ông Vũ Hải Quân là Giám đốc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, đồng thời là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII. Về hoạt động Quốc hội, ông là Đại biểu Quốc hội khóa XV.
Ngày 3/9/2025, ông Vũ Hải Quân được bổ nhiệm giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ.
Đến ngày 22/1/2026, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.