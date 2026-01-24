Giới thiệu ông Vũ Hải Quân ứng cử đại biểu Quốc hội

TPO - Cử tri Bộ Khoa học và Công nghệ thống nhất giới thiệu ông Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khoá XVI.

Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) vừa tổ chức Hội nghị Lãnh đạo Bộ KH&CN mở rộng để thảo luận, lấy ý kiến, giới thiệu ông Vũ Hải Quân - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại Hội nghị, sau khi nghe tóm tắt lý lịch, quá trình công tác và báo cáo về tiêu chuẩn, điều kiện của người được giới thiệu ứng cử, các đại biểu tham dự đã đóng góp ý kiến, đánh giá toàn diện về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực chuyên môn, uy tín và kinh nghiệm quản lý của ông Vũ Hải Quân.

Nhiều ý kiến thống nhất về việc ông Vũ Hải Quân đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định; đồng thời bày tỏ sự tin tưởng, đồng thuận giới thiệu ông Vũ Hải Quân ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ông Vũ Hải Quân, Ủy Viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ.

Sau khi nghe các nội dung tại Hội nghị và ý kiến thảo luận của cử tri, 150/150 cử tri có mặt (đạt 100%) đã biểu quyết thống nhất giới thiệu ông Vũ Hải Quân - Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ ứng cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Vũ Hải Quân trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của các đồng chí lãnh đạo và tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ KH&CN. Đồng thời khẳng định nhận thức rõ đây không chỉ là vinh dự của cá nhân, mà còn thể hiện kỳ vọng lớn đối với Bộ trong giai đoạn tới, đi kèm trách nhiệm và áp lực rất lớn.

Bộ Khoa học và Công nghệ thống nhất tuyệt đối giới thiệu ông Vũ Hải Quân ứng cử ĐBQH khoá XVI.