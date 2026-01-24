Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Phát hiện bao tải chứa 1 tỷ đồng ở ven đường

TPO - Khi di chuyển qua khu vực nút giao Liêm Tuyền, hướng vào cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, ba người đàn ông ở Bắc Ninh nhặt được một bao tải chứa 1 tỷ đồng ở ven đường.

Trao đổi với phóng viên, anh Nguyễn Văn Huấn, trú tại phố Bằng Nguộn, xã Tiên Lục (Bắc Ninh) cho biết, trưa 23/1, anh cùng anh Đồng Văn Cường và một người bạn tên Hai đi ăn tất niên tại một công ty xi măng ở Hà Nam, nơi anh Huấn là đối tác làm ăn.

Khoảng hơn 12 giờ cùng ngày, khi xe di chuyển qua khu vực nút giao Liêm Tuyền, hướng vào cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, cả ba nhìn thấy một bao tải nằm sát ven đường. Anh Huấn xuống xe, mở bao tải đưa lên kiểm tra.

“Lúc đó anh em còn đùa với nhau không biết có phải bao tiền không, vì bao được buộc rất vuông vắn”, anh Đồng Văn Cường kể lại. Tuy nhiên, trước khi mở ra, cả ba cũng không khỏi lo lắng, bởi sợ bên trong có thể là hàng cấm.

Khi mở bao tải, họ thấy trong bao chứa toàn tiền mệnh giá 50 nghìn đồng, trị giá 1 tỷ đồng.

z7462159274218-02fe4ac0e3ea2d338952ca3f1a37a97b.jpg
Anh Huấn, anh Cường trả lại tiền cho người bị mất. Ảnh nhân vật cung cấp.

Ít giờ sau, người phụ nữ đánh rơi số tiền đã liên hệ được với anh Cường và anh Huấn. Trước đó, người này nhờ trạm thu phí kiểm tra camera giao thông và phát hiện chiếc ô tô của anh Cường dừng lại tại vị trí có bao tải. Do xe đăng ký chính chủ và có số điện thoại, việc liên lạc diễn ra thuận lợi.

Đến khoảng 17h cùng ngày, người phụ nữ đã gặp anh Huấn và anh Cường tại một quán cà phê ở phố Bằng Nguộn, xã Tiên Lục (Bắc Ninh), để nhận lại toàn bộ số tiền trước sự chứng kiến của người dân địa phương. Người nhận tiền là một phụ nữ kinh doanh ô tô ở Hà Nội. Khi nhận lại tài sản, người này nói chính xác số tiền, mệnh giá trong bao tải, đồng thời viết cam kết, quay video và cung cấp thông tin căn cước công dân.

“Tôi đi trên đường mấy chục năm, đây là lần đầu tiên nhặt được số tiền lớn như vậy”, anh Huấn chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Hoa – Trưởng thôn Bằng Nguộn xác nhận có việc anh Huấn, anh Cường trao trả lại 1 tỷ đồng nhặt được trong bao tải cho người bị mất. Anh Huấn trao trả lại tiền cho người bị mất có người dân địa phương chứng kiến. Các anh này là người địa phương, làm trong lĩnh vực xây dựng.

Nguyễn Thắng
#Phát hiện và trả lại tiền lớn #Câu chuyện nhặt được của rơi #Nhặt được tiền trong ngày tất niên #anh Nguyễn Văn Huấn #anh Đồng Văn Cường #xã Tiên Lục #tỉnh Bắc Ninh #nhặt 1 tỷ đồng

