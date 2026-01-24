Cháy chung cư ở TP.HCM lúc rạng sáng, ba mẹ con bị thương nặng

TPO - Rạng sáng 24/1, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại chung cư Ehome S Phú Hữu (phường Long Trường, TP.Thủ Đức cũ), TPHCM khiến nhiều người bị bỏng, suy hô hấp do ngạt khói.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3h30 cùng ngày, lửa bất ngờ bùng phát từ một căn hộ ở tầng 5 của block chung cư. Đám cháy nhanh chóng tạo ra lượng khói lớn, lan theo hành lang và cầu thang, khiến nhiều cư dân hoảng loạn, mắc kẹt bên trong.

Clip vụ cháy chung cư.

Nghe tiếng tri hô, người dân trong chung cư đã tìm cách thoát ra ngoài, đồng thời báo cho lực lượng chức năng. Một số người cố gắng dùng bình chữa cháy tại chỗ để dập lửa nhưng không thành do khói dày đặc.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TPHCM đã điều động nhiều xe chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, triển khai các phương án dập lửa, phá cửa, đưa người mắc kẹt ra ngoài an toàn. Sau một thời gian nỗ lực, đám cháy được khống chế, không để lan rộng sang các căn hộ khác.

Hình ảnh căn hộ chung cư bị cháy lúc rạng sáng.

Các nạn nhân được đưa đến nhiều bệnh viện trên địa bàn để cấp cứu. Trong đó, chị N.T.L. (35 tuổi) cùng hai con là L.T.N. (6 tuổi) và L.N.L.Đ. (9 tuổi) được chuyển viện trong tình trạng rất nặng.

Theo thông tin từ cơ sở y tế, các nạn nhân bị suy hô hấp cấp do ngạt khói, kèm bỏng nhiều vùng trên cơ thể. Đáng chú ý, một trẻ em rơi vào tình trạng ngưng tim – ngưng thở, phải hồi sức tim phổi khẩn cấp trước khi chuyển lên bệnh viện tuyến trên để tiếp tục điều trị tích cực. Hiện tình trạng sức khỏe của ba mẹ con vẫn đang được các bác sĩ theo dõi sát.

Ngoài ra, một số người khác cũng bị bỏng nhẹ và ngạt khói, được sơ cứu và điều trị, hiện sức khỏe đã dần ổn định.

Đến sáng cùng ngày, hiện trường vụ cháy đã được phong tỏa để phục vụ công tác khám nghiệm. Nguyên nhân hỏa hoạn và mức độ thiệt hại đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Vụ cháy một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn phòng cháy chữa cháy tại các khu chung cư, nhà cao tầng, đặc biệt trong khung giờ ban đêm – thời điểm người dân khó phát hiện sớm sự cố và dễ bị ngạt khói, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.