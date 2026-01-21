Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Vĩnh Long

Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông tin về mục đích, ý nghĩa của hội nghị; nội dung Công văn số 540-CV/BTCTU ngày 19/1/2026 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Long về định hướng nhân sự ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026–2031; tiêu chuẩn đại biểu HĐND tỉnh và danh sách giới thiệu nhân sự.

Quang cảnh Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi Nhà giáo ưu tú, PGS.TS Lương Minh Cừ đang công tác

Theo đó, Nhà giáo ưu tú, PGS.TS Lương Minh Cừ – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2026–2031.

PGS.TS Lương Minh Cừ sinh ngày 19/5/1952, từng công tác tại Trường Đại học Tài chính – Kế toán TPHCM và Trường Đại học Tài chính – Marketing. Từ tháng 1/2017 đến nay, ông giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long. Trong quá trình công tác, ông đã đạt nhiều thành tích, được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý của Nhà nước Việt Nam và một số quốc gia trong khu vực.

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị trong trường như Hội đồng trường, các phòng, khoa, viện, trung tâm, Công đoàn, Đoàn Thanh niên đã đóng góp nhiều ý kiến nhận xét đối với cá nhân PGS.TS Lương Minh Cừ. Các ý kiến đều đánh giá ông là cán bộ lãnh đạo có năng lực quản lý, phẩm chất đạo đức tốt, uy tín cao, có kinh nghiệm thực tiễn và đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026–2031.

Kết quả lấy ý kiến cử tri nơi công tác đạt 293/293 phiếu đồng ý, tỷ lệ 100%. Cùng ngày, Trường Đại học Cửu Long cũng tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để lấy ý kiến đối với nhân sự được giới thiệu, với kết quả 80/80 phiếu đồng ý, đạt tỷ lệ 100%.

Nhà giáo ưu tú, PGS.TS Lương Minh Cừ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long.

Việc tổ chức hội nghị được Trường Đại học Cửu Long thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, công khai và minh bạch, theo đúng quy định hiện hành.