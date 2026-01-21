Khuyến khích học sinh tham gia sân chơi sáng tạo STEM, AI và Robotics

TPO - Cuộc thi Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics năm học 2025-2026 diễn ra từ tháng 11/2025 đến tháng 4/2026 với chủ đề "Năng lượng cho tương lai", khuyến khích học sinh nghiên cứu và phát triển các mô hình sáng tạo gắn với năng lượng xanh và phát triển bền vững.

Theo Ban tổ chức, năm nay sẽ hứa hẹn một mùa thi hấp dẫn, quy tụ nhiều giải đấu, giúp học sinh trải nghiệm, thể hiện năng lực cốt lõi trong hoạt động giáo dục STEM, AI và robotics.

Cuộc thi có 5 giải đấu bao gồm: Giải Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics; Giải Vô Địch IYRC Việt Nam 2026, Giải Vô địch Tekmonk Coding Olympiad; Giải Vô địch KC aiRoboMaker; Giải Vô địch Robot Olympiad.

Giải Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics

Ở giải đấu này gồm có 2 nội dung: Robot phát triển năng lượng tái tạo và Tên lửa nước khám phá vũ trụ.

Robot phát triển năng lượng tái tạo

Nội dung thi Robotics được chia thành ba bảng dành cho học sinh tiểu học, THCS - THPT, với mô hình thi đấu được thiết kế phù hợp năng lực từng độ tuổi.

Bảng thi dành cho học sinh tiểu học và THCS với nhiệm vụ xây dựng nhà máy điện gió.

Thí sinh thiết kế và điều khiển robot lắp ráp một turbine gió hoàn chỉnh theo đúng thứ tự cấu trúc. Robot di chuyển chính xác đến các vị trí được quy hoạch, lắp dựng turbine và vận chuyển đến vùng có sức gió mạnh để ghi điểm cao hơn.

Học sinh dự Vòng chung kết Cuộc thi Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics năm ngoái.

Bảng THPT, các đội thi thiết kế và lập trình robot thực hiện chuỗi nhiệm vụ lắp đặt tấm pin mặt trời trong nhà máy điện mặt trời hiện đại. Thử thách đòi hỏi học sinh không chỉ làm chủ thuật toán điều khiển và xử lý cảm biến mà còn phải hiểu được các nguyên tắc cơ bản của năng lượng mặt trời, bố trí mảng pin và tối ưu hiệu suất toàn hệ thống.

Tên lửa nước khám phá vũ trụ

Trong thử thách “Khám phá vũ trụ”, học sinh thiết kế mô hình tên lửa nước từ chai nhựa PET, tối ưu lực đẩy, áp suất và khí động học để tạo nên quỹ đạo bay ổn định.

Các đội có thể thi bay đến đúng tiêu hoặc thi tách tầng, bung dù để đạt thời gian bay lâu nhất. Thử thách này giúp học sinh vận dụng kiến thức vật lý, rèn luyện tư duy kỹ thuật và tiếp cận khoa học hàng không vũ trụ thông qua việc mô phỏng một số nhiệm vụ đưa thiết bị quan trắc lên quỹ đạo phục vụ kinh tế xã hội và phát triển bền vững.

Giải Vô Địch IYRC Việt Nam 2026

Giải Vô Địch IYRC Việt Nam 2026 do My Robot Time Việt Nam đồng hành tổ chức, là giải đấu quốc tế dành cho học sinh từ 6 đến 18 tuổi yêu thích công nghệ và lập trình.

Các đội thi thiết kế, lập trình, điều khiển robot, triển khai mô phỏng AI, hệ thống tự động và drone để thực hiện các nhiệm vụ như cứu hộ, vận chuyển hay mô phỏng nhà máy thông minh.

IYRC Việt Nam 2026 là nơi học sinh rèn luyện kỹ thuật, hợp tác, tư duy phản biện, khả năng giao tiếp quốc tế, hình thành bản lĩnh và sự tự tin trên hành trình làm chủ công nghệ - là bệ phóng cho thế hệ trẻ tự tin bước ra sân chơi toàn cầu.

Giải Vô địch Tekmonk Coding Olympiad

Giải Vô địch Tekmonk Coding Olympiad do Học viện Công nghệ Tekmonk đồng hành tổ chức, là sân chơi lập trình dành cho học sinh từ lớp 3 đến lớp 12, với hình thức thi cá nhân và đồng đội. Các bảng thi được tổ chức đa dạng trên nhiều nền tảng và ngôn ngữ lập trình, từ Swift Playgrounds, lập trình kéo thả Scratch, đến Python và CodeCombat theo dạng game hóa. Giải đấu phù hợp cho mọi đối tượng và trình độ của học sinh.

Với sứ mệnh đưa lập trình đến gần hơn với các bạn trẻ, Tekmonk Coding Olympiad giúp học sinh rèn luyện tư duy logic, khả năng giải quyết vấn đề và sáng tạo ra các sản phẩm công nghệ hữu ích. Chủ đề “Việt Nam vươn mình” truyền cảm hứng để học sinh phát triển ứng dụng và các giải pháp hỗ trợ học tập, góp phần xây dựng một xã hội học tập thông minh và tiến bộ.

Giải vô địch KC aiRoboMaker 2025-2026

Giải vô địch KC aiRoboMaker là cuộc thi sáng tạo AI và Robotics dành cho học sinh yêu thích công nghệ và khám phá thế giới robot.

Cuộc thi kết hợp hai lĩnh vực nổi bật: sáng tạo robot trên nền tảng mở KCbot, nơi học sinh tự thiết kế, lắp ráp và lập trình mô hình robot như robot phân loại rác trong hệ thống nhà máy điện rác và thử thách lập trình AI Robot với VEX AIM.

Tham gia cuộc thi giúp học sinh rèn luyện tư duy thuật toán, khả năng giải quyết vấn đề và kỹ năng làm việc nhóm. Với định hướng “học qua trải nghiệm”, KC aiRoboMaker mang đến sân chơi hiện đại, khuyến khích học sinh phát triển tư duy sáng tạo, ứng dụng AI vào thực tế và tự tin làm chủ công nghệ trong kỷ nguyên số.

Cuộc thi gồm hai bảng: Bảng A (KCbot) - Sáng tạo robot và Bảng B (VEX AIM) – Chinh phục AI.

Giải vô địch Robot Olympiad 2025-2026

Giải vô địch robot Olympiad dành cho học sinh yêu thích khoa học, công nghệ và robot có độ tuổi từ 6 đến 17 tuổi trên toàn quốc.

Học sinh thiết kế và điều khiển robot thực hiện các nhiệm vụ phân loại rác trong mô hình khu dân cư và vận chuyển hàng hóa về kho. Robot phải tự động hoặc điều khiển chính xác để thu gom rác, nhận diện chất thải và đưa về đúng thùng quy định, hoặc vận chuyển các khối hàng từ trung tâm lưu trữ về các kho trên bản đồ thi đấu.

Mỗi trận đấu đòi hỏi học sinh tư duy chiến thuật, lập trình, thiết kế cơ cấu và xử lý tình huống nhanh, giúp học sinh hiểu thêm về môi trường và ứng dụng robot vào đời sống, qua đó hình thành ý thức và khả năng giải quyết vấn đề bằng công nghệ.

Nhánh đấu có 4 nội dung gồm:

- Bảng 1: STEMOPEN (Dòng Ginobot, mbot do Học viện Kidstem đồng hành.

- Bảng 2: ROBOTSPORT (Vincibot do Công ty CP Robot Công Nghệ Cao STEAM Việt Nam đồng hành.

-Bảng 3: STEAMCUP (ROBOHUB Vietnam đồng hành

- VNV Robotic Challenge (VRC) (Leanbot do Công ty CP Công nghệ Giáo Dục Vì Người Việt đồng hành.

Hỗ trợ đăng ký dự thi và kỹ thuật Giải Vô địch Quốc gia:



Hỗ trợ đăng ký dự thi và kỹ thuật Giải Vô địch Quốc gia:

- Hotline: 098.920.3230 - Email: info@vsar.vn

Hỗ trợ đăng ký dự thi và kỹ thuật Giải Vô địch IYRC Việt Nam

- Hotline: 082.272.9279 - Email: iyrcvn.info@gmail.com

Hỗ trợ đăng ký dự thi và kỹ thuật Giải Vô địch Tekmonk Coding Olympiad

- Hotline: 085.851.4499 - Email: tekmonk.olympiad@gmail.com

Hỗ trợ đăng ký dự thi và kỹ thuật Giải vô địch KC aiRoboMaker

- Hotline: 094.683.0620 - Email: hoangvandong@epu.edu.vn

Hỗ trợ đăng ký dự thi và kỹ thuật Giải đấu Robot Olympiad

- Hotline: 087.617.6868 - Email: hello@kidstem.edu.vn