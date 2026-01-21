Xét tuyển tổng hợp 'lên ngôi' trong mùa tuyển sinh đại học 2026

TPO - Mùa tuyển sinh năm 2026 ghi nhận sự thay đổi rõ nét trong cách thức tuyển sinh của nhiều trường đại học. Thay vì triển khai dàn trải 5–6 phương thức như các năm trước, không ít cơ sở đào tạo đã chuyển hướng sang xét tuyển tổng hợp, tích hợp nhiều tiêu chí trong một phương thức duy nhất. Xu hướng này được đánh giá là phù hợp yêu cầu quản lý, bảo đảm công bằng và nâng cao chất lượng đầu vào.

Theo công bố đề án tuyển sinh của các trường, xét tuyển tổng hợp thường là sự kết hợp linh hoạt giữa điểm thi tốt nghiệp THPT, học bạ, chứng chỉ quốc tế (IELTS, SAT…), kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực, cùng một số tiêu chí phụ như thành tích học tập, hoạt động ngoại khóa hoặc phỏng vấn. Thí sinh chỉ cần đăng ký một phương thức, hệ thống sẽ tự động tính toán và xếp hạng dựa trên tổ hợp điểm đã được chuẩn hóa.

Học sinh lớp 12 chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới.

Cụ thể, đề án tuyển sinh dự kiến của Đại học Quốc gia TPHCM ở năm 2026 sẽ đẩy mạnh phương pháp xét tuyển tổng hợp (tích hợp), kết hợp nhiều tiêu chí: điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm thi đánh giá năng lực, học bạ, và chứng chỉ quốc tế (SAT, IELTS) để đánh giá thí sinh toàn diện hơn, thay vì chỉ phụ thuộc vào một kỳ thi duy nhất nhằm đảm bảo công bằng, giảm áp lực và nâng cao chất lượng đầu vào. Mỗi trường có trọng số khác nhau nhưng xu hướng chung là tinh gọn phương thức (tối đa 5) và ưu tiên học sinh giỏi trường chuyên, có năng lực ngoại ngữ tốt.

Ở khối ngành kinh tế – quản lý, Đại học Kinh tế TPHCM cho thấy sự điều chỉnh mạnh mẽ khi giảm từ 5 phương thức xét tuyển trong năm 2025 xuống chỉ còn 2 phương thức chủ đạo trong mùa tuyển sinh 2026, gồm: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Xét tuyển kết hợp. Theo đại diện nhà trường, việc tinh gọn phương thức nhằm tập trung đánh giá chất lượng đầu vào và khuyến khích học sinh chú trọng quá trình học tập dài hạn, thay vì “chạy” theo nhiều cửa xét tuyển khác nhau.

Năm 2026, Trường Đại học Công nghiệp TPHCM dự kiến áp dụng phương thức xét tuyển tổng hợp, kết hợp nhiều tiêu chí (thi tốt nghiệp THPT, đánh giá năng lực, học bạ, thành tích), thay vì các phương thức riêng lẻ như các năm trước nhằm đánh giá thí sinh toàn diện hơn.

Lý giải nguyên nhân của sự thay đổi này, đại diện nhiều trường đại học cho rằng việc duy trì quá nhiều phương thức xét tuyển trong những năm qua tuy tạo thêm cơ hội cho thí sinh nhưng cũng nảy sinh không ít bất cập. Thực tế cho thấy tình trạng trúng tuyển ảo, khó khăn trong khâu lọc thí sinh nhập học, cũng như áp lực lớn trong công tác xét tuyển, công bố điểm chuẩn và quản trị dữ liệu.

Thạc sĩ Phạm Thái Sơn - Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông Trường Đại học Công Thương TPHCM cho biết, chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tinh gọn phương thức tuyển sinh, tăng tính minh bạch và công bằng cũng là yếu tố thúc đẩy các trường điều chỉnh chiến lược.

“Xét tuyển tổng hợp giúp hạn chế việc thí sinh “chạy” nhiều phương thức cùng lúc, đồng thời phản ánh toàn diện hơn năng lực và quá trình học tập của người học thay vì phụ thuộc vào một bài thi duy nhất”, ông Sơn nói.

Cũng theo ông Sơn, ở góc độ thí sinh, phương thức xét tuyển tổng hợp được kỳ vọng sẽ giảm áp lực lựa chọn, tránh rối thông tin trong mùa tuyển sinh.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý, thí sinh cần nghiên cứu kỹ đề án tuyển sinh của từng trường, bởi cách quy đổi điểm, trọng số các tiêu chí trong xét tuyển tổng hợp có thể khác nhau đáng kể.