Sở GD&ĐT TPHCM 'siết' an toàn giao thông với học sinh

TPO - Trước mùa cao điểm nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và tình hình mất an toàn giao thông học đường, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM đã yêu cầu các cơ sở giáo dục phối hợp chặt chẽ với gia đình quản lý học sinh. Đặc biệt, phụ huynh không giao xe máy cho con em chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe.

Ngày 15/1, Sở GD&ĐT TPHCM vừa có văn bản gửi các trường học về tăng cường bảo đảm an toàn trường học, trật tự an toàn giao thông trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các học sinh một trường học ở TPHCM bị lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt vì sử dụng phương tiện giao thông không đúng quy định.

Văn bản của Sở GD&ĐT nêu rõ, ngoài công tác trực Tết, bảo đảm cơ sở vật chất, phòng chống cháy nổ, các trường phải phối hợp với chính quyền địa phương và phụ huynh tổ chức cho học sinh ký cam kết không vi phạm trật tự an toàn giao thông, không tham gia các tệ nạn xã hội, không sử dụng xe máy khi chưa đủ điều kiện.

Cụ thể, phụ huynh được nhắc nhở không giao xe mô tô, xe máy cho học sinh khi chưa đủ tuổi hoặc chưa có giấy phép lái xe theo quy định pháp luật – đây là một trong những nguyên nhân tiềm ẩn dẫn đến tai nạn giao thông ở lứa tuổi học sinh được nhiều cơ quan chức năng cảnh báo thời gian qua.

Ngành giáo dục thành phố cũng yêu cầu đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện nghiêm các quy định khi tham gia giao thông: “Đã uống rượu, bia – không lái xe”, không phóng nhanh, vượt ẩu và không sử dụng điện thoại khi lái xe; đồng thời gương mẫu trong hành vi để làm gương cho học sinh.

Bên cạnh tuyên truyền, các trường tiếp tục tăng cường giáo dục ý thức chấp hành luật giao thông cho học sinh trước, trong và sau dịp Tết. Các trường hợp mất an toàn, an ninh trật tự phải báo cáo kịp thời để có biện pháp phối hợp xử lý.

Theo kế hoạch, học sinh TP.HCM nghỉ Tết từ ngày 12/2 đến 22/2. Các trường được phép linh hoạt, điều chỉnh thời gian nghỉ nhưng không quá 2 tuần nhằm bảo đảm đủ thời lượng dạy học theo quy định.