Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Xe đầu kéo đang lưu thông bất ngờ bị gãy trục, rơi rơ-moóc ra đường

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chiều 13/1, một xe đầu kéo kéo theo sơ-mi rơ-moóc chở đầy đá đang lưu thông trên đường Trường Chinh ra Quốc lộ 51 (TPHCM) thì trục phía sau xe bất ngờ bị gãy khiến rơ-moóc rơi xuống đường.

Khoảng 17 giờ 30 ngày 13/1, xe đầu kéo biển số 72H-015.51 kéo theo sơ-mi rơ-moóc biển số 72R-027.68 chở đầy đá, lưu thông từ đường Trường Chinh (đường 81) ra Quốc lộ 51, đoạn qua phường Phú Mỹ, TPHCM thì bất ngờ gặp sự cố kỹ thuật.

Clip hiện trường vụ tai nạn. Nguồn PC08.

Thời điểm xe rẽ phải hướng về Đồng Nai, trục phía sau bất ngờ bị gãy khiến rơ-moóc rơi xuống đường. Sự cố gây nguy hiểm cho các phương tiện đang lưu thông.

Do sự cố xảy ra đúng giờ cao điểm, giao thông trên Quốc lộ 51 theo hướng từ Vũng Tàu đi Đồng Nai bị ùn ứ kéo dài. .

z7427056621603-b06a71153e69ddd90a084b5b70b34624.jpg
Xe đầu kéo gặp nạn .

Nhận tin báo, Đội CSGT Nam Sài Gòn đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng, điều tiết giao thông và hỗ trợ tài xế khắc phục sự cố.

Nhà xe điều động phương tiện khác đến sang tải số đá trên rơ-moóc nhằm sớm giải phóng hiện trường. Vụ việc không gây thương vong về người nhưng khiến mặt đường Quốc lộ 51 bị hư hỏng. Nguyên nhân sự cố đang được điều tra làm rõ.

Nguyễn Dũng
#giao thông #đầu kéo #QL51 #ùn tắc #tai nạn #TPHCM #đá #xe đầu kéo #sơ-mi rơ-moóc #Đội CSGT Nam Sài Gòn #PC08 #CSGT #Đồng Nai #Vũng Tàu

Xem thêm

Cùng chuyên mục