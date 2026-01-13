Thủ tướng: Làm sạch ô nhiễm bom mìn vào dịp kỷ niệm 100 năm Quốc khánh

TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu đẩy nhanh tốc độ khắc phục hậu quả bom mìn, cơ bản hoàn thành làm sạch toàn bộ diện tích đất bị ô nhiễm bom mìn đến độ sâu 0,5 m vào năm 2045 kỷ niệm 100 năm thành lập nước.

Đã làm sạch khoảng 530 nghìn ha đất

Chiều 13/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam, chủ trì Hội nghị tổng kết Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn 2010-2025 và định hướng nhiệm vụ giai đoạn tiếp theo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu. Ảnh: VGP

Hội nghị được kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ với 21 tỉnh, thành phố. Tham dự Hội nghị có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương; đại diện các nước, cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế.

Theo các báo cáo và ý kiến, sau 15 năm thực hiện Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn 2010 - 2025, công tác khắc phục hậu quả chiến tranh, bom mìn đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Trong đó, đã giải phóng nguồn lực đất đai lớn cho phát triển kinh tế - xã hội, sản xuất kinh doanh, tạo sinh kế cho người dân. Đã triển khai 8.844 dự án khảo sát, rà phá, làm sạch khoảng 530 nghìn ha đất; xử lý an toàn hàng trăm tấn bom mìn, vật nổ, làm hồi sinh nhiều vùng đất chết.

Các nạn nhân bom mìn, các đối tượng bị ảnh hưởng đã được hỗ trợ y tế, dạy nghề, tạo việc làm, hỗ trợ vật nuôi, cây trồng để phát triển kinh tế; 100% người khuyết tật nặng là nạn nhân bom mìn được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng...

Các đại biểu tại Hội nghị. Ảnh: VGP

Lực lượng quân đội làm nòng cốt

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng trân trọng cảm ơn các nước, các tổ chức quốc tế đã đồng hành cùng Việt Nam trong công tác khắc phục hậu quả chiến tranh, khắc phục hậu quả bom mìn với những nghĩa cử rất cao đẹp, sự động viên, cảm thông, chia sẻ sâu sắc.

Đặc biệt, việc tổ chức thành công Hội nghị vận động tài trợ khắc phục hậu quả bom mìn đã gửi thông điệp mạnh mẽ của Việt Nam về yêu chuộng hòa bình, phản đối chiến tranh, mong muốn không dân tộc nào phải trải qua chiến tranh.

Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: VGP

Thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tốc độ khắc phục hậu quả bom mìn, thực hiện thành công mục tiêu cơ bản hoàn thành làm sạch toàn bộ diện tích đất bị ô nhiễm bom mìn đến độ sâu 0,5 m vào năm 2045 nhân kỷ niệm 100 năm thành lập nước (sớm hơn 5 năm so với mục tiêu ban đầu).

Lãnh đạo Chính phủ nêu rõ, đây là việc phải làm và làm càng sớm càng tốt để bảo đảm phát triển ổn định, bền vững, người dân yên tâm.

Cùng với đó, tiếp tục xác định công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh là nhiệm vụ nhân đạo, nhân văn sâu sắc, quan trọng và cấp bách. Trong đó lực lượng quân đội làm nòng cốt với mục tiêu là bảo vệ tính mạng, sức khỏe, an toàn cho nhân dân là trên hết, trước hết.

Thủ tướng trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: VGP

Thủ tướng nhấn mạnh, cần đẩy mạnh hoạt động chia sẻ kinh nghiệm, hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành một "hình mẫu quốc tế tiên phong" trên mặt trận rà phá bom mìn, khắc phục hậu quả chiến tranh, về tinh thần nhân đạo, yêu chuộng hòa bình.

Người đứng đầu Chính phủ cũng lưu ý tập trung vào một số công nghệ lõi (như cảm biến, drone, robot, AI...), biến công nghệ trở thành "chìa khóa" để thực hiện quản lý bom mìn chủ động, đẩy nhanh tiến độ rà phá bom mìn; chăm lo, hỗ trợ toàn diện cho nạn nhân của bom mìn...

"Chúng ta hãy cùng nhau đề cao trách nhiệm, xây dựng lòng tin, chung tay gìn giữ hòa bình, tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác cùng phát triển, đem lại sự an toàn, hạnh phúc cho mọi người dân Việt Nam và cộng đồng các dân tộc trên toàn thế giới", Thủ tướng phát biểu.