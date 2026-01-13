Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Địa ốc

Google News

Thủ tướng: Giảm giá nhà ở thương mại, chung cư xuống mức hợp lý

Luân Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu rà soát và cắt tất cả thủ tục rườm rà không cần thiết, tạo phiền hà, sách nhiễu và tăng chi phí tuân thủ. Đặc biệt, Thủ tướng cũng đề nghị phải kéo giảm giá nhà ở thương mại, nhất là chung cư xuống mức hợp lý, phù hợp sự phát triển chung của đất nước.

Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo cao nhất

Sáng 13/1, phát biểu kết luận Phiên họp thứ 5 của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu lãnh đạo các cấp, các ngành, nhất là người đứng đầu đề cao trách nhiệm chính trị trước Đảng và nhân dân, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách.

131ttg1-4884.jpg
Thủ tướng kêu gọi các doanh nghiệp chủ động, tích cực tham gia xây dựng các dự án phát triển nhà ở xã hội. Ảnh: VGP

Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm, mọi chính sách nhà ở phải hướng tới người dân, lấy người dân làm trung tâm, làm chủ thể; không để ai bị bỏ lại phía sau. Đồng thời, cần chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ, dẫn dắt sự phát triển, nói ít, làm nhiều, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo cao nhất.

Người đứng đầu Chính phủ cũng lưu ý, rà soát và cắt tất cả thủ tục rườm rà không cần thiết, tạo phiền hà, sách nhiễu và tăng chi phí tuân thủ. Đặc biệt, Thủ tướng cũng đề nghị phải kéo giảm giá nhà ở thương mại, nhất là chung cư xuống mức hợp lý, phù hợp sự phát triển chung của đất nước.

Cùng với đó, cần kiểm soát tín dụng vào các động lực tăng trưởng kinh tế, hướng tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên và có chính sách quản lý rủi ro với tín dụng vào bất động sản.

Thành lập Trung tâm giao dịch bất động sản

Giao các nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì, hoàn thiện hồ sơ đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, thành lập Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước quản lý trong tháng 1/2026.

Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc các địa phương, doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê; bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội năm 2026 và các năm tiếp theo.

131ttg3.jpg
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh phát biểu. Ảnh: VGP

Đáng lưu ý, Thủ tướng yêu cầu xây dựng cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho người thu nhập trung bình (trên 20 triệu đồng/tháng); tăng nguồn cung các phân khúc khác nhau.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được giao chỉ đạo các tổ chức tín dụng đẩy nhanh giải ngân các chương trình tín dụng cho nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê theo đúng đối tượng, đúng mục đích, đúng quy định.

"Nhà ở là vấn đề an sinh xã hội lớn, là quyền cơ bản của công dân. Chậm trễ trong phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, phát triển thị trường bất động sản lành mạnh, ổn định, bền vững là có lỗi với nhân dân, đất nước”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện bằng quyết tâm chính trị cao nhất, để người dân ai cũng có khả năng được tiếp cận nhà ở, được "an cư lạc nghiệp", ổn định cuộc sống và đóng góp công sức cho sự phát triển của đất nước.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, đánh giá đầy đủ nhu cầu nhà ở trên địa bàn, bao gồm: Nhà ở xã hội cho thuê, nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức, nhà ở cho người lao động; trên cơ sở đó chủ động xây dựng chỉ tiêu phát triển nhà ở cho thuê năm 2026 và các năm tiếp theo, bảo đảm tính khả thi, bền vững.

Luân Dũng
#nhà ở xã hội #Thủ tướng Chính phủ #bất động sản #giá nhà #đầu tư #phát triển nhà #thu nhập trung bình #nhà ở thương mại

