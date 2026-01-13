Khi bất động sản Phú Thọ thiết lập mặt bằng giá mới, Kodani Onsen Royal Village thu hút sự quan tâm của giới đầu tư

Trong bối cảnh bất động sản Phú Thọ bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, với mặt bằng giá dần được xác lập theo hướng ổn định và chọn lọc hơn, thị trường ghi nhận sự dịch chuyển rõ nét của dòng vốn về các dự án có giá trị khai thác thực và định vị dài hạn. Trong bức tranh đó, Kodani Onsen Royal Village – phân khu nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe cao cấp nằm trong Quần thể sinh thái Vườn Vua Resort & Villas – đang thu hút sự quan tâm của giới đầu tư trung và dài hạn.

Vườn Vua Resort & Villas thuộc xã Tu Vũ- tỉnh Phú Thọ

Bất động sản Phú Thọ bước vào chu kỳ tăng trưởng mới

Thời gian gần đây, thị trường bất động sản Phú Thọ liên tục ghi nhận những tín hiệu tích cực, cả về thanh khoản lẫn mặt bằng giá. Việc hạ tầng liên vùng ngày càng hoàn thiện, cùng với tốc độ đô thị hóa và xu hướng dịch chuyển nhu cầu an cư – nghỉ dưỡng ven đô từ Hà Nội và các tỉnh lân cận, đang tạo nền tảng cho một chu kỳ tăng trưởng mới mang tính bền vững hơn.

Đáng chú ý, thay vì tập trung vào các sản phẩm mang tính đầu cơ ngắn hạn, dòng tiền trên thị trường đang có xu hướng tìm đến những dự án sở hữu giá trị vận hành thực, có khả năng khai thác lâu dài và ít chịu tác động từ biến động chu kỳ. Các tổ hợp được quy hoạch bài bản, đã đi vào vận hành ổn định, ngày càng được xem là “điểm tựa” của thị trường trong giai đoạn sàng lọc.

Chính sự dịch chuyển này đã góp phần giúp bất động sản Phú Thọ từng bước thiết lập mặt bằng giá mới, theo hướng bền vững, gắn với giá trị sử dụng và chất lượng dự án, thay vì tăng trưởng mang tính ngắn hạn.

Phân khu Kodani Onsen Royal Village nằm ở vị trí đắt giá nhất trong đại quần thể Vườn Vua Resort & Villas

Kodani Onsen Royal Village – phân khu wellness chuẩn Nhật hiếm hoi

Tọa lạc trong Quần thể nghỉ dưỡng sinh thái Vườn Vua Resort & Villas – khu du lịch đã vận hành ổn định trong nhiều năm, Kodani Onsen Royal Village được phát triển như một phân khu biệt thự wellness cao cấp, lấy cảm hứng từ tinh thần sống hoàng gia Nhật Bản.

Dự án thừa hưởng trọn vẹn hệ sinh thái tiện ích hiện hữu của Vườn Vua, từ cảnh quan sinh thái đặc trưng, dịch vụ nghỉ dưỡng, đến các tiện ích chăm sóc sức khỏe và giải trí cao cấp. Điểm khác biệt của Kodani nằm ở triết lý phát triển tập trung vào “wellness living”, nơi không gian sống không chỉ phục vụ nhu cầu lưu trú mà còn hướng đến phục hồi, cân bằng thân – tâm – trí.

Kiến trúc mang dấu ấn Nhật Bản, kết hợp không gian thiền định, sự riêng tư biệt lập cùng nguồn khoáng nóng được dẫn trực tiếp vào từng căn biệt thự, tạo nên một chuẩn mực sống trị liệu đang ngày càng được giới tinh hoa quan tâm trong bối cảnh chất lượng sống và sức khỏe trở thành ưu tiên hàng đầu.

Kodani Onsen Royal Village – phân khu wellness chuẩn Nhật hiếm hoi tại Phú Thọ

Tính hữu hạn tạo giá trị tích sản dài hạn

Một yếu tố khác góp phần tạo sức hút cho Kodani Onsen Royal Village là tính giới hạn về nguồn cung. Toàn bộ phân khu chỉ gồm 129 căn biệt thự, được phát triển theo triết lý “limited collection” – quy mô hữu hạn nhằm đảm bảo tính riêng tư, độc bản và giá trị gia tăng theo thời gian.

Trong bối cảnh nguồn cung biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp ngày càng thu hẹp, những dự án có quy mô giới hạn, định vị rõ ràng và gắn liền với hệ sinh thái vận hành thực tế thường được đánh giá cao về khả năng giữ giá và tích lũy dài hạn. Kodani hướng đến nhóm khách hàng tinh hoa – những người coi trọng trải nghiệm sống, sức khỏe bền vững và tầm nhìn đầu tư dài hơi.

Với nền tảng thị trường thuận lợi, lợi thế nằm trong quần thể nghỉ dưỡng đã vận hành ổn định và định vị khác biệt theo mô hình wellness chuẩn Nhật, Kodani Onsen Royal Village không chỉ được nhìn nhận như một sản phẩm nghỉ dưỡng cao cấp, mà còn là một lựa chọn chiến lược cho những nhà đầu tư tìm kiếm giá trị bền vững trong dài hạn.