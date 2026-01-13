Tối ưu không gian với phòng khách dưới 10m2

TPO - Với diện tích phòng khách dưới 10m², việc lựa chọn nội thất sao cho vừa tiện nghi vừa thoáng đãng không hề đơn giản. Trong bối cảnh đó, phòng khách bệt đang nổi lên như một xu hướng thiết kế thông minh, tối ưu diện tích và mang đến trải nghiệm sống gần gũi, thư thái hơn cho gia chủ.

Không còn những bộ sofa đồ sộ chiếm trọn không gian, phòng khách bệt hướng đến sự tinh giản trong bố cục. Việc thay thế ghế cao bằng nệm ngồi, bàn trà thấp và thảm sàn giúp “giải phóng” đáng kể diện tích mặt sàn, tạo cảm giác thông thoáng ngay cả với không gian chỉ dưới 10m².

Thiết kế này không chỉ phù hợp với căn hộ nhỏ mà còn mang lại sự linh hoạt hiếm có khi phòng khách có thể dễ dàng chuyển đổi giữa tiếp khách, sinh hoạt gia đình và thư giãn cá nhân mà không bị giới hạn bởi những khối nội thất cố định.

Với phòng khách bệt diện tích nhỏ, phong cách tối giản được xem là “chìa khóa vàng”. Các gam màu sáng như trắng, be, xám nhạt khi kết hợp cùng bàn trà thấp, nệm ngồi mỏng và thảm trung tính sẽ giúp không gian trông gọn gàng, hiện đại hơn.

Đáng chú ý, phong cách Nhật Bản đang được nhiều gia đình trẻ lựa chọn cho phòng khách bệt. Việc sử dụng chất liệu gỗ tự nhiên, tre, mây và nệm tatami không chỉ tiết kiệm diện tích mà còn mang lại cảm giác ấm áp, tĩnh tại.

Để phòng khách bệt dưới 10m² phát huy tối đa hiệu quả, yếu tố lưu trữ đóng vai trò then chốt. Những chiếc bàn trà tích hợp hộc chứa đồ, đệm ngồi có thể gấp gọn hoặc hệ tủ âm tường giúp không gian luôn gọn gàng mà không bị bức bí.

Bên cạnh đó, ánh sáng tự nhiên là “vũ khí” quan trọng giúp căn phòng nhỏ trở nên rộng hơn về mặt thị giác. Việc tận dụng cửa sổ lớn, rèm mỏng kết hợp hệ đèn âm trần sẽ tạo hiệu ứng mở rộng không gian, đồng thời tăng cảm giác ấm cúng và dễ chịu.

Không đơn thuần là giải pháp tiết kiệm diện tích, phòng khách bệt còn phản ánh xu hướng sống chậm, sống tối giản đang ngày càng được ưa chuộng. Khi con người dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và bản thân, không gian sống cũng cần trở thành nơi mang lại cảm giác thư giãn, gần gũi và dễ kết nối.

Trong chưa đầy 10m², nếu được thiết kế khéo léo, phòng khách bệt không chỉ đáp ứng công năng sinh hoạt mà còn trở thành “trái tim” của ngôi nhà – nơi mọi thành viên tìm thấy sự bình yên giữa phố thị ồn ào.