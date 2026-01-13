Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

Google News

Tối ưu không gian với phòng khách dưới 10m2

Lâm Thuỳ Dương

TPO - Với diện tích phòng khách dưới 10m², việc lựa chọn nội thất sao cho vừa tiện nghi vừa thoáng đãng không hề đơn giản. Trong bối cảnh đó, phòng khách bệt đang nổi lên như một xu hướng thiết kế thông minh, tối ưu diện tích và mang đến trải nghiệm sống gần gũi, thư thái hơn cho gia chủ.

20-1767016170.jpg

Không còn những bộ sofa đồ sộ chiếm trọn không gian, phòng khách bệt hướng đến sự tinh giản trong bố cục. Việc thay thế ghế cao bằng nệm ngồi, bàn trà thấp và thảm sàn giúp “giải phóng” đáng kể diện tích mặt sàn, tạo cảm giác thông thoáng ngay cả với không gian chỉ dưới 10m².

19-1767016170.jpg
18-1767016169.jpg

Thiết kế này không chỉ phù hợp với căn hộ nhỏ mà còn mang lại sự linh hoạt hiếm có khi phòng khách có thể dễ dàng chuyển đổi giữa tiếp khách, sinh hoạt gia đình và thư giãn cá nhân mà không bị giới hạn bởi những khối nội thất cố định.

17-1767016169.jpg
16-1767016169.jpg

Với phòng khách bệt diện tích nhỏ, phong cách tối giản được xem là “chìa khóa vàng”. Các gam màu sáng như trắng, be, xám nhạt khi kết hợp cùng bàn trà thấp, nệm ngồi mỏng và thảm trung tính sẽ giúp không gian trông gọn gàng, hiện đại hơn.

15-1767016169.jpg

Đáng chú ý, phong cách Nhật Bản đang được nhiều gia đình trẻ lựa chọn cho phòng khách bệt. Việc sử dụng chất liệu gỗ tự nhiên, tre, mây và nệm tatami không chỉ tiết kiệm diện tích mà còn mang lại cảm giác ấm áp, tĩnh tại.

14-1767016169.jpg
13-1767016168.jpg

Để phòng khách bệt dưới 10m² phát huy tối đa hiệu quả, yếu tố lưu trữ đóng vai trò then chốt. Những chiếc bàn trà tích hợp hộc chứa đồ, đệm ngồi có thể gấp gọn hoặc hệ tủ âm tường giúp không gian luôn gọn gàng mà không bị bức bí.

12-1767016168.jpg

Bên cạnh đó, ánh sáng tự nhiên là “vũ khí” quan trọng giúp căn phòng nhỏ trở nên rộng hơn về mặt thị giác. Việc tận dụng cửa sổ lớn, rèm mỏng kết hợp hệ đèn âm trần sẽ tạo hiệu ứng mở rộng không gian, đồng thời tăng cảm giác ấm cúng và dễ chịu.

11-1767016168.jpg
10-1767016167.jpg

Không đơn thuần là giải pháp tiết kiệm diện tích, phòng khách bệt còn phản ánh xu hướng sống chậm, sống tối giản đang ngày càng được ưa chuộng. Khi con người dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và bản thân, không gian sống cũng cần trở thành nơi mang lại cảm giác thư giãn, gần gũi và dễ kết nối.

9-1767016167.jpg
7-1767016167.jpg
8-1767016167.jpg
6-1767016167.jpg
1-1767016165.jpg
2-1767016165.jpg
3-1767016166.jpg
4-1767016166.jpg
5-1767016166.jpg

Trong chưa đầy 10m², nếu được thiết kế khéo léo, phòng khách bệt không chỉ đáp ứng công năng sinh hoạt mà còn trở thành “trái tim” của ngôi nhà – nơi mọi thành viên tìm thấy sự bình yên giữa phố thị ồn ào.

Lâm Thuỳ Dương
Pinterest
#phòng khách bệt #thiết kế nhỏ #phòng khách tối giản #đồ nội thất nhỏ #phòng khách Nhật Bản #tiết kiệm diện tích #không gian sống

Xem thêm

Cùng chuyên mục