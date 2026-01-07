Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xu hướng nội thất phòng khách 2026: Tối giản và ngập tràn ánh sáng tự nhiên

Lâm Thuỳ Dương

TPO - Năm 2026 đánh dấu bước chuyển mình rõ nét trong tư duy thiết kế phòng khách: từ không gian trưng bày hình thức sang nơi nuôi dưỡng cảm xúc sống. Tối giản, ngập tràn ánh sáng tự nhiên, vật liệu bền vững và công năng linh hoạt đang định hình diện mạo mới cho “trái tim” mỗi ngôi nhà.

Bước sang 2026, phòng khách không còn đơn thuần là nơi tiếp khách mà trở thành trung tâm sinh hoạt, phản chiếu phong cách sống, cá tính và nhu cầu nghỉ ngơi của gia đình hiện đại. Các xu hướng thiết kế mới đều hướng đến một mục tiêu chung: đẹp vừa đủ – sống thoải mái – bền vững lâu dài.

phong-khach-20-1767174560.jpg

Gam màu trung tính và tinh thần tối giản lên ngôi

Xu hướng nổi bật nhất của thiết kế nội thất phòng khách 2026 là sự thống trị của các gam màu trung tính như beige, trắng, xám đá, nâu gỗ. Những tông màu này tạo cảm giác thanh lịch, nhẹ nhàng, dễ phối hợp và đặc biệt hiệu quả trong việc “nới rộng” không gian thị giác cho căn hộ đô thị.

phong-khach-19-1767174559.jpg

Nội thất đi theo triết lý tối giản thông minh: sofa dáng thẳng, bàn trà mặt đá, kệ tivi phẳng gọn, đèn thả mảnh. Mỗi món đồ đều có lý do tồn tại, loại bỏ hoàn toàn sự rườm rà để giữ cho phòng khách luôn gọn gàng, tinh tế và dễ sử dụng trong đời sống hàng ngày.

phong-khach-18jpg-1767174559.jpg
phong-khach-17-1767174559.jpg
phong-khach-16-1767174558.jpg
phong-khach-15-1767174556.jpg

Ánh sáng tự nhiên trở thành "chất liệu thiết kế"

Thiết kế phòng khách 2026 đặc biệt đề cao ánh sáng tự nhiên. Cửa kính lớn, rèm sheer, bố trí sofa gần cửa sổ giúp ánh nắng lan tỏa khắp không gian, mang lại cảm giác thư thái và sinh khí.

phong-khach-14-1767174556.jpg

Ánh sáng không chỉ làm đẹp mà còn tác động trực tiếp đến sức khỏe tinh thần, nhịp sinh hoạt và cảm xúc sống – yếu tố ngày càng được các gia chủ coi trọng trong thiết kế nhà ở hiện đại.

phong-khach-13-1767174554.jpg
phong-khach-11-1767174553.jpg
﻿phong-khach-10-1767174553.jpg

Vật liệu thân thiện môi trường

Cùng với ánh sáng, vật liệu thân thiện môi trường trở thành trụ cột của xu hướng 2026. Gỗ tự nhiên, vải linen, mây tre, đá thô được ưu tiên sử dụng để mang lại cảm giác gần gũi, ấm áp, đồng thời giảm tác động môi trường.

Phòng khách vì thế không chỉ đẹp về thẩm mỹ mà còn bền về giá trị sử dụng, phù hợp với tư duy sống xanh, sống chậm đang lan rộng trong xã hội hiện đại.

phong-khach-8-1767174551.jpg
phong-khach-3-1767174550.jpg
phong-khach-2-1767174550.jpg

Phòng khách đa công năng - không gian "đáng sống"

Xu hướng 2026 không chấp nhận phòng khách chỉ để “nhìn cho đẹp”. Không gian này phải đáng sống với công năng linh hoạt: kệ tivi âm tường tăng lưu trữ, góc đọc sách nhỏ, bàn console sau sofa, thậm chí tích hợp góc làm việc nhẹ.

Cách bố trí này đặc biệt phù hợp với gia đình trẻ, nhà phố và căn hộ chung cư – nơi diện tích hạn chế nhưng nhu cầu sử dụng ngày càng đa dạng.

phong-khach-1-1767174550.jpg

Phòng khách trở thành trung tâm cảm xúc của ngôi nhà

Điểm sâu sắc nhất của xu hướng thiết kế phòng khách 2026 nằm ở triết lý: lấy con người làm trung tâm. Mỗi không gian không chỉ phục vụ thị giác mà còn nuôi dưỡng cảm xúc, kết nối các thành viên và tạo nên cảm giác “muốn trở về”.

Trong bối cảnh đời sống ngày càng nhanh và nhiều áp lực, một phòng khách đủ đẹp để tự hào, đủ ấm để gắn bó và đủ linh hoạt để thích nghi chính là giá trị bền vững nhất của kiến trúc nhà ở đương đại.

phong-khach-4-1767174551.jpg
Lâm Thuỳ Dương
Pinterest
#nội thất #phòng khách #xu hướng 2026 #tối giản #bền vững #thiết kế hiện đại #cảm xúc

