Địa ốc

Google News

Chung cư Hà Nội chạm mốc 6.500 USD/m2, giao dịch nhà liền thổ chững lại

Duy Quang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thị trường chung cư Hà Nội đã xuất hiện hàng loạt dự án được định vị ở hạng sang với giá phổ biến từ 5.000 - 6.500 USD/m2. Trong khi đó, phân khúc nhà liền thổ ghi nhận lượng giao dịch chậm lại trong quý IV/2025, chỉ với 426 căn được bán, nâng tổng giao dịch cả năm 2025 lên khoảng 4.400 căn.

Duy trì ở mức cao

Theo báo cáo mới nhất từ JLL Việt Nam, trong khi phân khúc căn hộ bùng nổ với nguồn cung và sức cầu dồi dào thì thị trường nhà liền thổ lại có phần trầm lắng hơn, đang trong giai đoạn tích lũy và chờ đợi những cú hích từ hạ tầng để bước vào chu kỳ mới. Tuy nhiên, điểm chung của cả hai thị trường là mặt bằng giá bán sơ cấp vẫn đang được duy trì ở mức cao.

modern-residential-apartment-in-ho-chi-minh-city.jpg
Mặt bằng giá sơ cấp căn hộ phân khúc cao lên mức 4.300 USD/m2, tăng 37,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý cuối năm 2025, phân khúc căn hộ phân khúc cao (gồm cao cấp, sang trọng và siêu sang) đã trở thành tâm điểm của thị trường với 5.000 căn được hấp thụ. Động lực chính đến từ các hoạt động tiền mở bán sôi động ở khu vực phía Bắc và Đông Hà Nội, dẫn đầu bởi các dự án lớn như Vinhomes Global Gate (Đông Anh) cùng loạt dự án Ruby và Long Biên Central (Long Biên). Chính sách thanh toán kéo dài và giỏ hàng đa dạng góp phần kích thích nhu cầu của cả người mua ở thực và nhà đầu tư.

Nguồn cung mới cũng bùng nổ trong quý IV/2025 với gần 5.700 căn ra mắt, nâng tổng nguồn cung cả năm 2025 lên gần 9.400 căn. Các chủ đầu tư lớn như Masterise và MIK tiếp tục dẫn dắt thị trường phía Bắc khi bổ sung thêm khoảng 3.500 căn hộ cao cấp.

Tuy nhiên, sự chú ý đặc biệt lại đổ dồn về khu vực Tây Hồ Tây với dự án The Prime (Daewoo E&C), đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của đại đô thị Starlake. Với số lượng giới hạn và tâm lý thị trường tăng ở khu vực Tây Hồ Tây, dự án sớm nhận được nhiều quan tâm từ các khách hàng trong và ngoài nước.

Sự sôi động này đã đẩy mặt bằng giá sơ cấp căn hộ phân khúc cao lên mức 4.300 USD/m2, tăng 37,5% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, thị trường đã xuất hiện hàng loạt dự án được định vị ở hạng sang với giá phổ biến từ 5.000 - 6.500 USD/m2. Trên thị trường thứ cấp, giá bán cũng tăng gần 19% so với năm trước, đạt 3.520 USD/m2, đặc biệt tại khu vực Tây Hồ Tây và dọc Vành đai 2.

Nhà liền thổ hạ nhiệt

Báo cáo của JLL Việt Nam cũng chỉ ra, phân khúc nhà liền thổ ghi nhận lượng giao dịch chậm lại trong quý IV/2025, chỉ với 426 căn được bán, nâng tổng giao dịch cả năm 2025 lên khoảng 4.400 căn. Nguyên nhân chính là do nguồn cung mới hạn chế với chỉ 225 căn mở bán trong quý và lượng hàng tồn kho kém hấp dẫn.

Các giao dịch chủ yếu đến từ nhóm nhà đầu tư nhắm vào phân khúc giá thấp, với các căn liền kề và nhà phố diện tích nhỏ tại các khu vực như Gia Lâm, Đan Phượng, Thanh Trì. Trong khi đó, các biệt thự giá trên 8.000 USD/m2 gặp khó khăn về thanh khoản do tổng giá trị cao và người mua có nhiều lựa chọn trên thị trường thứ cấp.

tp-2-5036.jpg
Phân khúc nhà liền thổ ghi nhận lượng giao dịch chậm lại trong quý IV/2025.

Giá bán sơ cấp trung bình đã hạ nhiệt xuống còn 9.700 USD/m2 đất, giảm gần 7% so với năm trước. Tuy nhiên, sự sụt giảm này không phản ánh sự đi xuống của thị trường, mà chủ yếu do nguồn cung mới trong quý nằm ở các vị trí xa trung tâm hơn, có mức giá cạnh tranh hơn.

Trên thực tế, loại hình shophouse tại các khu đô thị lớn vẫn duy trì mức giá rất cao, từ 10.000-17.000 USD/m2 đất. Niềm tin vào thị trường vẫn được thể hiện rõ ở kênh thứ cấp, nơi giá bán tăng gần 19% so với năm trước, đạt 8.700 USD/m2.

Bà Lê Thị Huyền Trang, Tổng giám đốc - Trưởng Bộ phận Tư vấn và Nghiên cứu JLL Việt Nam nhận định: "Năm 2026 hứa hẹn sẽ là một năm sôi động cho cả hai phân khúc. Thị trường căn hộ sẽ tiếp tục chứng kiến sự ra mắt của nhiều sản phẩm đa dạng từ cao cấp đến sang trọng, lan rộng ra các khu vực như Đông Anh, Long Biên, và Cầu Giấy.

“Giá bán sơ cấp tăng liên tục trong năm qua góp phần tạo nền tảng giá cho các dự án mới, với định vị ngày càng cao cấp, dự kiến phổ biến trên 5.000 USD/m2, thậm chí bất động sản hàng hiệu có thể trên 6.500 USD/m2.

Bên cạnh đó, nguồn cung nhà liền thổ được dự báo sẽ tăng mạnh trở lại, đặc biệt là tại các quỹ đất xa trung tâm gắn liền với các trục đường tương lai. Việc Hà Nội đẩy mạnh các quy hoạch hạ tầng quan trọng như đại lộ Tây Thăng Long hay khu đô thị thể thao Olympic sẽ góp phần phục hồi các quỹ đất đã “ngủ yên” trong thời gian dài, tạo đà cho sự phát triển của các đô thị vệ tinh.
Duy Quang
#chung cư chạm mốc 6.500 USD/m2 #chung cư chạm mốc #giao dịch nhà liền thổ chững lại #giao dịch #nhà liền thổ chững lại #chung cư Hà Nội #phân khúc nhà liền thổ

