Yên Bình Complex tung quỹ căn hộ đẹp nhất dự án, giá chỉ từ 26 triệu/m²

Sau thành công từ giai đoạn 1, Yên Bình Complex chính thức ra mắt The Flow (TT03) - Tháp căn hộ đẹp nhất dự án. Sở hữu vị trí sát cạnh Samsung Thái Nguyên, tầm view hiếm cùng mức giá “dễ tiếp cận”, The Flow mở ra cơ hội hiếm có cho cả người mua ở thực lẫn nhà đầu tư tìm kiếm dòng tiền bền vững.

Ra mắt tháp căn hộ đẹp nhất Yên Bình Complex - The Flow

Thái Nguyên từ lâu đã được biết đến là một trong những trung tâm công nghiệp lớn nhất miền Bắc, với điểm nhấn là tổ hợp nhà máy Samsung cùng hàng loạt khu công nghiệp quy mô như Yên Bình 1, 2, 3, KCN Điềm Thụy… Mỗi ngày, khu vực này đón hàng chục nghìn chuyên gia, kỹ sư và lao động chất lượng cao làm việc, tạo ra nhu cầu rất lớn về nhà ở, đặc biệt là phân khúc căn hộ thương mại có môi trường sống đồng bộ, tiện nghi, hiện đại.

Trong bức tranh đó, Yên Bình Complex được phát triển như một khu đô thị hiện đại, hướng tới mục tiêu không chỉ cung cấp chỗ ở, mà còn hình thành một cộng đồng cư dân quốc tế, có đời sống tiện nghi và nhu cầu gắn bó dài hạn. Việc ra mắt The Flow (TT03) - Tháp căn hộ cuối cùng đẹp nhất dự án được xem là bước đi chiến lược nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhóm khách hàng này.

Tòa The Flow sở hữu vị trí trung tâm KĐT Yên Bình với 2 tầm view đẹp nhất trực diện công viên và hồ điều hòa

The Flow sở hữu vị trí trái tim KĐT Yên Bình, với hai tầm view “đắt giá” nhất dự án, một bên nhìn thẳng công viên trung tâm, một bên trực diện hồ điều hòa rộng lớn. Tầm nhìn này không chỉ mang lại giá trị cảnh quan, mà còn góp phần nâng cao chất lượng sống, điều ngày càng được giới chuyên gia và gia đình trẻ quan tâm khi lựa chọn nơi an cư lâu dài.

Bên cạnh đó, điểm nhấn của tòa tháp là Sky Garden tại tầng 15 được thiết kế như một khu vườn giữa tầng không, tạo không gian thư giãn, giao lưu và cân bằng nhịp sống cho cư dân. The Flow cũng là tòa tháp hội tụ nhiều tiện ích nội khu nhất dự án, đồng thời thừa hưởng trọn vẹn hệ tiện ích của KĐT Yên Bình, hình thành nên một môi trường sống khép kín, tiện nghi và giàu tính kết nối.

Giá bán “quốc dân”, dễ dàng sở hữu

Không chỉ hấp dẫn người mua ở thực, The Flow còn được giới đầu tư đánh giá cao nhờ khả năng khai thác cho thuê. Với hơn 70.000+ chuyên gia, kỹ sư và lao động đang làm việc tại Samsung và các khu công nghiệp lân cận, nguồn khách thuê tại Yên Bình được xem là ổn định và bền vững, đặc biệt đối với các căn hộ có vị trí gần nơi làm việc, hạ tầng hoàn chỉnh và tiện ích đầy đủ.

Thực tế cho thấy, các dự án căn hộ quanh khu vực Samsung luôn duy trì tỷ lệ lấp đầy cao, trong khi nguồn cung căn hộ thương mại chất lượng lại không nhiều. Yên Bình Complex là dự án căn hộ thương mại đầu tiên tại khu vực. Điều này giúp The Flow trở thành lựa chọn phù hợp cho nhà đầu tư muốn tạo ra thu nhập thụ động hàng tháng, thay vì chỉ chờ đợi vào kỳ vọng tăng giá.

Căn hộ thương mại giá “quốc dân” chỉ từ 26 triệu/m2

Đáng chú ý, dù sở hữu nhiều lợi thế về vị trí, tiện ích và tiềm năng khai thác, The Flow được đưa ra thị trường với mức giá chỉ từ 26 triệu đồng/m², tương đương khoảng 1,3 tỷ đồng/căn. Với chính sách hỗ trợ tài chính lên tới 65% giá trị căn hộ, nhà đầu tư chỉ cần 450 triệu vốn ban đầu, dễ dàng sở hữu căn hộ The Flow mà không hề áp lực tài chính.

Theo đánh giá của các chuyên gia, trong giai đoạn lạm phát tạo áp lực lên dòng tiền nhàn rỗi, những sản phẩm bất động sản có thể khai thác thực, ở thực và tạo dòng tiền thật sẽ tiếp tục được ưu tiên. The Flow với vị trí sát khu công nghiệp, hạ tầng kết nối thuận tiện qua cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên và đường Vành đai 5 được kỳ vọng sẽ là điểm đến an toàn cho cả người mua ở lẫn nhà đầu tư dài hạn.

Việc ra mắt quỹ căn hộ đẹp nhất Yên Bình Complex không chỉ bổ sung nguồn cung chất lượng cho thị trường Thái Nguyên, mà còn góp phần hoàn thiện bức tranh một khu đô thị “sáng đèn” - nơi mỗi căn hộ đều có giá trị sử dụng thực, gắn với đời sống, công việc và dòng chảy kinh tế của toàn khu vực.

Thông tin liên hệ:

Công ty CP Bất động sản INDOCHINE

Đơn vị phát triển dự án Yên Bình Complex - The Flow

Hotline: 0916 442 096

Website: https://indochinerealestate.vn/