Thanh tra Chính phủ kiến nghị thu hồi 305 sổ đỏ của dự án Mỹ Mỹ Resort

TPO - Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa thu hồi 305 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho nhà đầu tư dự án Mỹ Mỹ Resort, ở xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Trong kết luận mới công bố liên quan đến dự án Mỹ Mỹ Resort, Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa thu hồi 305 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (tổng diện tích hơn 85.000 m² - PV) đã cấp cho nhà đầu tư để rà soát và điều chỉnh lại mục đích sử dụng đất theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Cụ thể, Thanh tra Chính phủ kiến nghị tỉnh Khánh Hòa rà soát toàn bộ thủ tục giao đất, cho thuê đất, điều chỉnh loại đất và thời hạn sử dụng đất của dự án; tổ chức xác định giá đất để tính tiền thuê đất trong trường hợp chuyển từ đất ở nông thôn không hình thành đơn vị ở sang đất thương mại - dịch vụ. Đồng thời, cần điều chỉnh mục đích sử dụng đất đối với 305 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho nhà đầu tư; kiểm tra, rà soát quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 để bảo đảm phù hợp với quy hoạch chung và quy hoạch phân khu.

Phối cảnh dự án Mỹ Mỹ Resort tại xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Dự án khu du lịch nghỉ dưỡng Mỹ Mỹ Resort (triển khai tại Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, thuộc xã Cam Lâm) được Thanh tra Chính phủ xác định là một trong những dự án có nhiều tồn tại, vi phạm về đất đai, quy hoạch và tiến độ thực hiện. Dự án do Công ty TNHH Carava Resort làm chủ đầu tư sau khi nhận chuyển nhượng từ Công ty TNHH Mỹ Mỹ Resort với tổng vốn đầu tư hơn 2.480 tỷ đồng, quy mô sử dụng đất trên 22,6 ha và thời hạn hoạt động 50 năm.

Theo mục tiêu được phê duyệt, Mỹ Mỹ Resort hướng tới hình thành một tổ hợp du lịch - nghỉ dưỡng gồm biệt thự du lịch, khách sạn, căn hộ du lịch và các công trình tiện ích, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí của du khách trong và ngoài nước. Dự án được chia làm ba giai đoạn triển khai, kéo dài từ năm 2017 đến năm 2022, bao gồm xây dựng hạ tầng kỹ thuật, bungalow, khách sạn, căn hộ du lịch cao tầng và hệ thống biệt thự nghỉ dưỡng.

Nhưng kết quả thanh tra của Thanh tra Chính phủ cho thấy, quá trình triển khai dự án đã phát sinh hàng loạt sai phạm. Cụ thể, việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án không thông qua đấu thầu đối với dự án có sử dụng đất, vi phạm quy định của Luật Đất đai. Bên cạnh đó, việc giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án lại không nằm trong kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011-2015) của huyện Cam Lâm cũ đã được phê duyệt, dẫn tới sai phạm về trình tự, thủ tục pháp lý.