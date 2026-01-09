Vai trò của hai dự án tại Đồng Nai trong cấu trúc doanh thu 44.848 tỷ đồng của Phát Đạt giai đoạn 2026–2030

Những ngày cuối năm 2025 - đầu năm 2026, Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HOSE: PDR) tiếp tục thúc đẩy nhiều chuyển động mới. Trong đó, có việc trúng đấu giá hai dự án có quy mô lớn tại Đồng Nai.

Các động thái dồn dập cho thấy chiến lược phát triển 5 năm 2026–2030 đã được Hội đồng quản trị Phát Đạt thông qua vào trung tuần tháng 12/2025, với tổng doanh thu 44.848 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 11.812 tỷ đồng, không mang tính tham vọng đơn thuần, mà phản ánh một cấu trúc tăng trưởng được tính toán dựa trên các “động cơ doanh thu” cụ thể. Trong cấu trúc đó, hai dự án tại Đồng Nai vừa trúng đấu giá đóng vai trò đòn bẩy, không chỉ vì quy mô đầu tư, mà bởi khả năng tạo doanh thu lớn, ổn định và đúng nhịp triển khai của chu kỳ mới.

Nếu nhìn vào tổng thể danh mục dự án của Phát Đạt giai đoạn tới, có thể thấy doanh thu được kỳ vọng đến từ ba nhóm chính: các dự án tại đô thị vệ tinh quy mô lớn tạo dòng tiền chủ lực, các dự án tại lõi đô thị mang lại biên lợi nhuận cao và các dự án ven biển – nghỉ dưỡng bổ trợ tăng trưởng. Trong bức tranh này, hai dự án tại Đồng Nai nằm trong nhóm thứ nhất, có vai trò “xương sống” về doanh thu, quyết định khả năng hoàn thành các chỉ tiêu tài chính tổng thể.

Về mặt quy mô, hai dự án Đồng Nai sở hữu tổng diện tích đất hơn 46.600 m² nhưng điểm quyết định nằm ở tổng diện tích sàn xây dựng lên tới hơn 358.000 m². Trong đó, dự án tại phường Tam Hiệp có diện tích sàn 212.029,65 m², còn dự án tại phường Trấn Biên đạt 146.072,02 m². Với quy mô sàn này, các dự án không chỉ đủ lớn để hình thành nguồn cung hàng nghìn căn hộ, mà còn cho phép Phát Đạt chủ động thiết kế cơ cấu sản phẩm phù hợp nhiều tầng nhu cầu, từ căn hộ ở thực đến các khối thương mại – dịch vụ tạo giá trị gia tăng.

Chính khả năng tạo ra lượng sản phẩm lớn trong thời gian tương đối tập trung giúp các dự án Đồng Nai có thể hướng tới doanh thu nhiều và nhanh. Khác với các dự án ven biển thường có chu kỳ phát triển và doanh thu phân bổ dài, các dự án chung cư đô thị vệ tinh như tại Đồng Nai cho phép ghi nhận doanh thu theo từng giai đoạn bán hàng rõ ràng. Điều này rất quan trọng trong việc hiện thực hóa mục tiêu doanh thu 44.848 tỷ đồng của Phát Đạt, bởi tạo ra các “đỉnh doanh thu” có thể dự báo và kiểm soát được trong từng năm của giai đoạn 2026–2030.

Tại sự kiện nội bộ khởi động cho năm mới, Ban Lãnh đạo Phát Đạt nhấn mạnh 2026 là năm bứt phá mạnh mẽ cho chu kỳ tăng trưởng mới.

Ở góc độ thị trường, Đồng Nai - đặc biệt là khu vực Biên Hòa – hội tụ đầy đủ điều kiện để đảm bảo khả năng hấp thụ sản phẩm ở quy mô lớn. Đây là đô thị đã phát triển lâu năm, dân cư đông, mức sống ổn định và đặc biệt có mối liên kết chặt chẽ với TP.HCM. Khi giá nhà tại TP.HCM liên tục neo cao, nhu cầu dịch chuyển sang các đô thị liền kề trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Với phân khúc chung cư cao tầng, Biên Hòa đang ở giai đoạn chuyển mình mạnh, từ mô hình nhà ở thấp tầng truyền thống sang các khu chung cư hiện đại, phù hợp với cấu trúc dân cư và hạ tầng giao thông mới. Điều này giúp giảm đáng kể rủi ro tồn kho – yếu tố thường làm suy yếu cấu trúc doanh thu của nhiều doanh nghiệp bất động sản trong các chu kỳ trước.

Một yếu tố then chốt khác khiến các dự án trên có vai trò quan trọng trong cấu trúc doanh thu của Phát Đạt là tính sẵn sàng pháp lý và tiến độ triển khai. Việc trúng đấu giá và được cơ quan quản lý công nhận kết quả giúp Phát Đạt chủ động hơn trong kế hoạch phát triển, tránh được tình trạng “doanh thu trên giấy” do vướng mắc pháp lý kéo dài. Trong bối cảnh thị trường được dự báo phục hồi từ năm 2026, những dự án có thể đưa ra thị trường sớm sẽ đóng vai trò “đầu kéo” doanh thu cho toàn bộ danh mục.

Từ góc nhìn tài chính, các dự án Đồng Nai mang lại lợi thế về cấu trúc dòng tiền. Với quy mô sàn lớn, doanh nghiệp có thể triển khai bán hàng theo nhiều đợt, vừa tạo doanh thu bán căn hộ, vừa giữ lại các khối thương mại – dịch vụ để khai thác lâu dài hoặc chuyển nhượng ở giai đoạn sau. Cách tiếp cận này không chỉ giúp gia tăng tổng doanh thu, mà còn cải thiện chất lượng dòng tiền – yếu tố then chốt để Phát Đạt duy trì tốc độ tăng trưởng kép bình quân 46,47% mỗi năm như đã đặt ra.

Tiêu chí đầu tư dự án của Phát Đạt là bám sát các nút phát triển mới xung quanh trục giao thông, hạ tầng kinh tế - xã hội và đáp ứng đúng nhu cầu thật của từng thị trường.

Quan trọng hơn, việc Phát Đạt chủ động đầu tư mạnh vào Đồng Nai cho thấy chiến lược 5 năm không dựa trên kỳ vọng thị trường phục hồi chung, mà dựa trên các địa bàn có khả năng hấp thụ thực sự. Khi thị trường bước vào chu kỳ mới, tăng trưởng sẽ không diễn ra đồng đều mà phân hóa theo khu vực và phân khúc. Những doanh nghiệp có sẵn dự án lớn ở các đô thị vệ tinh phát triển như Biên Hòa sẽ có lợi thế tăng tốc sớm hơn, từ đó tạo “đà doanh thu” cho các năm tiếp theo trong giai đoạn 2026–2030.