Địa ốc

Google News

Khánh Hòa khởi công nhà ở xã hội thêm 1.062 căn hộ

Phùng Quang
TPO - Dự án Nhà ở xã hội Hưng Phú 2 có tổng mức đầu tư hơn 1.445 tỷ đồng, được xây dựng trên khu đất rộng 6.895m², gồm 30 tầng nổi và 1 tầng hầm, cung cấp 1.062 căn hộ.

Sáng 9/1, Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế – Đầu tư – Xây dựng Nguyên Hạnh tổ chức lễ khởi công Dự án Nhà ở xã hội Hưng Phú 2 tại phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

z7412426669163-948de719211ce31d721721c97a2112ad.jpg
Ông Võ Hoàng Gia Bảo Kha - Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế – Đầu tư – Xây dựng Nguyên Hạnh (chủ đầu tư) phát biểu tại lễ khởi công.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.445 tỷ đồng, được xây dựng trên khu đất rộng 6.895m², gồm 30 tầng nổi và 1 tầng hầm, cung cấp 1.062 căn hộ.

Bên cạnh các căn hộ nhà ở xã hội, dự án còn được quy hoạch đồng bộ hệ thống tiện ích phục vụ cư dân như trung tâm thương mại, nhà trẻ, siêu thị, khu sinh hoạt cộng đồng, công viên, khu thể thao…

Theo chủ đầu tư, dự án sở hữu vị trí thuận lợi trong khu dân cư hiện hữu, gần chợ Vĩnh Hải, Tháp Bà Ponagar; cách bờ biển vịnh Nha Trang và danh thắng Hòn Chồng khoảng 800m. Khu vực này có khả năng kết nối giao thông thuận tiện thông qua trục đường 2/4 (Quốc lộ 1C), cầu Xóm Bóng và bến xe phía Bắc Nha Trang, giúp cư dân dễ dàng di chuyển vào trung tâm thành phố cũng như đến các địa phương trong và ngoài tỉnh.

Với những lợi thế về vị trí, hạ tầng và tiện ích, dự án được kỳ vọng đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về nhà ở – môi trường sống – kết nối giao thông, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động có thu nhập thấp.

hungphu2.jpg
Phối cảnh Dự án Nhà ở xã hội Hưng Phú 2.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Lâm Đông – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh, Dự án Nhà ở xã hội Hưng Phú 2 có ý nghĩa quan trọng trong việc cụ thể hóa và góp phần hoàn thành các mục tiêu của Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021–2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt và HĐND tỉnh thông qua. Đây là chương trình mang tính chiến lược, định hướng lâu dài cho phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh, trong đó nhà ở xã hội được xác định là một trong những trụ cột nhằm bảo đảm an sinh xã hội và phát triển bền vững.

anh-man-hinh-2026-01-09-luc-105014.png
Ông Lâm Đông – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại lễ khởi công.

Theo ông Lâm Đông, việc sớm triển khai các dự án nhà ở xã hội như Hưng Phú 2 không chỉ góp phần giảm áp lực về nhu cầu nhà ở trong giai đoạn chuyển tiếp, mà còn tạo nền tảng ổn định đời sống nhân dân, bảo đảm điều kiện sinh hoạt, làm việc cho đội ngũ cán bộ và người lao động trong tỉnh sau sáp nhập.

"Tôi đề nghị chủ đầu tư và các đơn vị liên quan trong quá trình triển khai cần đặc biệt chú trọng bảo đảm chất lượng công trình, tiến độ thi công và an toàn lao động; đồng thời quan tâm đến công tác quản lý, vận hành sau đầu tư để các căn hộ thực sự trở thành nơi an cư ổn định, lâu dài cho người dân. Tỉnh Khánh Hòa sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, hoàn thiện cơ chế, chính sách, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án nhà ở xã hội được triển khai đồng bộ, hiệu quả trên toàn địa bàn", ông Lâm Đông khẳng định.

Phùng Quang
#Dự án Nhà ở xã hội Hưng Phú 2 #Nha Trang #Khánh Hòa #phát triển nhà ở

