Đắk Lắk xây thêm 2 tòa nhà ở xã hội, quy mô 158 căn

Hai tòa nhà ở xã hội cao 5 tầng, quy mô 158 căn hộ, thuộc Dự án EcoPalace vừa được động thổ xây dựng tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Đại diện Sở Xây dựng Đắk Lắk cùng chủ đầu tư, đơn vị thi công làm lễ động thổ xây dựng 2 tòa nhà ở xã hội tại dự án EcoPalce ở Đắk Lắk.

Sáng 31/12, Công ty Cổ phần Đầu tư Ecopark Hải Dương tổ chức Lễ động thổ xây dựng 2 tòa nhà ở xã hội cao 5 tầng, quy mô 158 căn hộ, thuộc Dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại – Khách sạn – Nhà ở tại số 2 Mai Hắc Đế (EcoPalace), phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Việc triển khai dự án nhà ở xã hội có ý nghĩa quan trọng trong việc từng bước giải quyết nhu cầu nhà ở cho người dân địa phương, nhất là người lao động và các đối tượng thu nhập thấp; đồng thời phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển nhà ở xã hội, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và phát triển đô thị bền vững.

Ông Nguyễn Công Huy, Giám đốc Chi nhánh Ban Mê, Công ty Cổ phần Đầu tư Ecopark Hải Dương phát biểu.

Ông Nguyễn Công Huy, Giám đốc Chi nhánh Ban Mê, Công ty Cổ phần Đầu tư Ecopark Hải Dương cho biết, nhà ở xã hội là một trong những chính sách lớn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, không chỉ giải quyết nhu cầu chỗ ở cho người dân mà còn góp phần ổn định đời sống, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội. Việc đầu tư xây dựng 2 tòa nhà ở xã hội trong tổng thể dự án thể hiện rõ trách nhiệm xã hội, tầm nhìn dài hạn và cam kết của chủ đầu tư đối với sự phát triển chung của địa phương.

Theo đại diện chủ đầu tư, 2 tòa nhà ở xã hội được quy hoạch đồng bộ, thiết kế hợp lý, bảo đảm đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng công trình, an toàn và môi trường sống cho người dân. Trong quá trình triển khai, chủ đầu tư cam kết thực hiện đúng quy hoạch được phê duyệt, tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, đất đai, môi trường, phòng cháy chữa cháy; đồng thời kiểm soát chặt chẽ tiến độ, chất lượng và an toàn lao động trong suốt quá trình thi công.

Phối cảnh 2 tòa nhà ở xã hội tại dự án EcoPalace.

Ông Phạm Văn Tiến, Giám đốc khối Xây lắp, Tập đoàn GDC, đại diện đơn vị thi công cam kết huy động đầy đủ nhân lực, thiết bị và nguồn lực cần thiết để thi công đúng hồ sơ thiết kế được phê duyệt, bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

Theo Chủ đầu tư, Dự án EcoPalace được đánh giá là một trong những khu đô thị sinh thái có vị trí đắc địa bậc nhất tại trung tâm thủ phủ cà phê Buôn Ma Thuột. Dự án do Tập đoàn Ecopark triển khai, sở hữu nhiều lợi thế nổi bật về không gian sống cũng như tiềm năng khai thác kinh doanh nhờ vị trí “kim cương” giữa lòng đô thị.

Với vị trí tiếp giáp các trục giao thông huyết mạch, dự án không chỉ mang đến không gian sống chất lượng cao mà còn được kỳ vọng trở thành điểm nhấn kiến trúc, biểu tượng phát triển mới của khu vực Tây Nguyên.

Toàn cảnh dự án EcoPalace ở phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

EcoPalace là dự án cao cấp mới nhất của Ecopark Hải Dương tại trung tâm phường Buôn Ma Thuột. Dự án được quy hoạch trên diện tích khoảng 4,2ha, phát triển thành tổ hợp nhà ở, thương mại, nghỉ dưỡng và căn hộ cao tầng, tích hợp hệ thống tiện ích đồng bộ, hướng đến kiến tạo không gian sống sinh thái, hiện đại và khác biệt giữa lòng cao nguyên.

Theo kế hoạch phát triển nhà ở xã hội của tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2026-2030 địa phương này sẽ triển khai 12 dự án mới, cung cấp 10.452 căn hộ. Con số này bao gồm 907 căn đã khởi công trong năm 2025, nằm trong lộ trình hoàn thành chỉ tiêu 38.400 căn nhà ở xã hội mà Chính phủ giao đến năm 2030.