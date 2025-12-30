Chính sách lạ: Chỉ 25% nhận nhà ngay, giãn thanh toán sau 18 tháng tại Lumira Ville Hải Phòng

Lumira Ville – khu đô thị thương mại có vị trí đẹp nhất Phường Đông Hải – trung tâm mới của Hải Phòng đang mở bán nhiều sản phẩm. Trong đó bao gồm quỹ căn nhà phố đã hoàn thiện sẵn sàng bàn giao ngay nhưng áp dụng chính sách thanh toán tương đương nhà ở hình thành trong tương lai.

Nhận nhà phố kinh doanh ngay với chính sách tương đương dự án hình thành trong tương lai

Chủ đầu tư H2H Việt Nam cùng nhà phát triển Hưng Thịnh Icons vừa đưa ra giải pháp đột phá dành riêng cho quỹ căn nhà phố xây sẵn số lượng hạn chế. Theo đó, khách hàng chỉ cần thanh toán 25% đã được nhận nhà. Phần còn lại được hỗ trợ lãi và ân hạn nợ gốc lên đến 18 tháng.

Xét về thời gian thanh toán, Lumira Ville tương tự dự án hình thành trong tương lai. Tuy nhiên, phương thức này có hai ưu điểm vượt trội hơn mặt bằng chung.

Thứ nhất, thông thường để nhận được nhà, người mua phải thanh toán 95% giá trị sản phẩm. Như vậy khoản vốn ban đầu cho việc nhận nhà tại Lumira Ville hiện đang tốt nhất thị trường.

Lumira Ville đã hoàn thiện pháp lý

Thứ 2, việc hỗ trợ lãi và ân hạn nợ gốc 18 tháng giúp khách hàng vừa có nhà để an cư – cho thuê – đầu tư, vừa chưa cần vay ngân hàng. Tận dụng khoảng thời gian này, khách hàng sử dụng chính căn nhà vừa nhận để sản sinh dòng tiền ngay lập tức.

Hiện đa số các nhà phố tại Lumira Ville có diện tích đất 125m2, thiết kế 4 tầng 1 tum, mặt tiền 5-6m, vỉa hè trước nhà dao động 7m. Đây là hệ số sử dụng đất cao bậc nhất khu vực dành cho nhà ở thấp tầng. Nhờ đó kéo diện tích sử dụng lên hơn 300m2. Chưa kể, 80% sản phẩm đều bố trí 2 mặt tiền và có ban công cả hai mặt, tách biệt hoàn toàn 2 công năng.

Với quy hoạch linh hoạt này, Lumira Ville không còn là sản phẩm nhà ở thông thường mà tương đương với một tòa nhà văn phòng đa công năng. Gia chủ dùng hiên sau để ở. Toàn bộ hiên trước sử dụng cho thuê hoặc kinh doanh. Theo khảo sát, khu vực Hồng Bàng (trung tâm cũ) đang có mức giá thuê 50–100 triệu/tháng cho căn 150-400m2.

Vị trí lõi trung tâm Đông Hải, liền cảng – gần sân bay – sát khu kinh tế và khu thương mại tự do Đình Vũ – Cát Hải

Với vị trí 4 mặt tiền đường chính và lõi trung tâm kinh tế mới của cả Hải Phòng, giá thuê của Lumira Ville dự báo sẽ không thua kém khu vực trung tâm cũ và còn gia tăng theo thời gian. Nhờ vậy, khách mua có thể tích lũy được hàng trăm triệu đồng trong thời gian ưu đãi.

Theo dự báo, giá bất động sản của Đông Hải trong chu kỳ mới có thể tăng 15-20%/năm tương đương 22- 30% trong 18 tháng. Cộng với khoản tích lũy từ cho thuê hoặc kinh doanh, nhà đầu tư có thể X2, X3 lợi nhuận trên dòng vốn 25% ban đầu.

Đa dạng sản phẩm, cầm chắc lợi nhuận từ loạt ưu đãi mang tính “cách mạng”

Ngoài sản phẩm xây sẵn - bàn giao ngay, Lumira Ville còn công bố nhiều chính sách linh hoạt phù hợp với tài chính của đa dạng khách hàng.

Với nhóm khách hàng sử dụng vốn tự có, chủ đầu tư áp dụng chính sách giãn xây lên tới 36 tháng, chia thành 20 đợt. Trong đó, 18 tháng đầu chỉ thanh toán tiền đất, 18 tháng sau mới thanh toán phần xây dựng theo tiến độ. Cách tiếp cận này không chỉ giúp phân tán dòng tiền mà còn tăng tính minh bạch và khả năng kiểm soát tiến độ công trình.

Với nhà đầu tư có nguồn tài chính mạnh, sẽ cầm chắc lợi nhuận ngay 10% ngay tại thời điểm thanh toán sớm.

Dự án tích hợp 30 tiện ích với quy hoạch hiên trước sầm uất, hiên sau yên bình

Khách hàng chọn phương thức vay vốn sẽ được hỗ trợ lãi suất và ân hạn nợ gốc lên tới 36 tháng với tỷ lệ lên tới 70%. Trong bối cảnh phần lớn dự án hỗ trợ phổ biến từ 12–24 tháng, mốc 36 tháng được đánh giá là một trong những khoảng thời gian dài nhất hiện nay, giúp nhà đầu tư chỉ cần chuẩn bị khoảng 25% vốn tự có trong suốt ba năm đầu.

Thời gian ưu đãi diễn ra trong bối cảnh Đông Hải đang vào giai đoạn vàng phát triển. Đông Hải nằm trong khu vực tập trung hệ thống cảng biển chiếm khoảng 70% sản lượng container toàn miền Bắc, cùng khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải và các khu công nghiệp lớn như DEEP C, Tràng Duệ, Nam Đình Vũ, MP Đình Vũ,..

Giá bán chỉ 48 triệu/m2 bằng ½ Dương Kinh – Thủy Nguyên và ⅓-¼ Hồng Bàng

Giai đoạn 2026-2030, khu vực đón thêm ba động lực lớn. Thứ nhất là chính sách khu thương mại tự do chính thức được áp dụng, trong đó Đông Hải chiếm 1.077 ha trên tổng quy mô 6.292 ha. Thứ hai là tuyến đường sắt Hải Phòng - Hà Nội - Lào Cai kết nối Vân Nam, với hai nhà ga Nam Đình Vũ và Đình Vũ nằm trên địa bàn, kề ga cuối Lạch Huyện - cửa ngõ xuất nhập khẩu quan trọng. Thứ ba là sân bay quốc tế Cát Bi được nâng cấp lên công suất 13 triệu lượt khách mỗi năm. Những yếu tố này đưa Đông Hải trở thành trung tâm logistics quốc tế và trung tâm kinh tế mới của Hải Phòng, vượt ra khỏi vai trò trung tâm hành chính truyền thống.

Đây chính là mấu chốt để tăng giá bất động sản, thu hút mọi nguồn lực nhân sự về khu vực – tạo cơ sở cho bài toán kinh doanh hiệu quả.