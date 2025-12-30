QueenLand Group được vinh danh Top 10 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025

Ngày 26/12/2025, tại Hà Nội, Viet Research phối hợp cùng Báo Tài chính - Đầu tư tổ chức Lễ vinh danh Top 10 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025. Sự kiện thường niên này ghi nhận các doanh nghiệp có môi trường làm việc nổi bật, chiến lược nhân sự bài bản và khả năng tạo dựng giá trị bền vững cho người lao động trong bối cảnh thị trường lao động đang tái cấu trúc mạnh mẽ.

QueenLand Group nhận giải thưởng Top 10 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025

Tại buổi lễ, Công ty Cổ phần Tập đoàn Queen Land (QueenLand Group) được xướng tên trong Top 10 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025, thuộc nhóm doanh nghiệp tư vấn, môi giới và phân phối bất động sản. Kết quả được xây dựng trên hệ thống tiêu chí nghiên cứu độc lập của Viet Research, đánh giá toàn diện từ môi trường làm việc, chính sách nhân sự, văn hóa doanh nghiệp đến định hướng phát triển dài hạn.

Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp vẫn chịu áp lực ngắn hạn về thị trường và nhân sự, việc QueenLand Group góp mặt trong nhóm dẫn đầu đã phản ánh rõ nét một chiến lược phát triển dựa trên nội lực, lấy con người làm trung tâm của tăng trưởng.

Lấy con người làm trụ cột phát triển

Với QueenLand Group, danh hiệu Top 10 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025 không đơn thuần là một giải thưởng. Đây là kết quả của quá trình đầu tư có chiều sâu cho nguồn nhân lực, yếu tố được doanh nghiệp xác định là nền tảng cốt lõi trong hành trình phát triển dài hạn.

Tính đến năm 2025, QueenLand Group đã cấp khoảng 4.000 mã nhân sự, sở hữu 2 trụ sở chính và 15 văn phòng chi nhánh trải dài tại nhiều tỉnh, thành trọng điểm như: Hà Nội, Hưng Yên, Quảng Ninh, Nghệ An, Đà Nẵng và TP.HCM. Quy mô này không chỉ phản ánh tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp, mà còn cho thấy khả năng xây dựng và vận hành một hệ sinh thái nhân sự lớn, ổn định và có tính kế thừa cao.

Chia sẻ tại sự kiện, lãnh đạo QueenLand Group cho biết, danh hiệu này là nguồn động viên lớn lao đối với toàn thể đội ngũ, đồng thời là minh chứng cho định hướng phát triển bền vững mà doanh nghiệp đã kiên trì theo đuổi. Theo đó, môi trường làm việc minh bạch, chuyên nghiệp cùng chất lượng nguồn nhân lực được xem là nền tảng để nâng cao năng lực cạnh tranh và uy tín thương hiệu trên thị trường.

Một trong những điểm khác biệt của QueenLand Group nằm ở chiến lược đào tạo nhân sự mang tính hệ thống và dài hạn. Doanh nghiệp thường xuyên triển khai các chương trình đào tạo dự án, đào tạo kỹ năng hằng tuần, với sự dẫn dắt trực tiếp của đội ngũ lãnh đạo kỳ cựu, giàu kinh nghiệm thực chiến trên thị trường bất động sản.

Bên cạnh đào tạo nội bộ, QueenLand Group còn hợp tác với các tổ chức đào tạo uy tín quốc tế như Dale Carnegie, triển khai nhiều khóa học chuyên sâu như: Nâng cao hiệu quả quản lý đội ngũ; nâng cao năng lực đội ngũ bán hàng; nghệ thuật bán hàng đạt lợi thế cạnh tranh… Qua đó, giúp nhân sự không chỉ nâng cao kỹ năng chuyên môn mà còn phát triển tư duy quản trị, khả năng lãnh đạo và kỹ năng làm việc chuyên nghiệp.

Song song với đào tạo, QueenLand Group xây dựng lộ trình thăng tiến rõ ràng, ưu tiên phát triển đội ngũ lãnh đạo từ nội bộ. Nhiều vị trí quản lý, lãnh đạo cấp trung và cấp cao hiện nay là những nhân sự gắn bó lâu năm, được trọng dụng và đề bạt dựa trên năng lực, kết quả và sự cống hiến thực chất.

Bên cạnh cơ hội phát triển nghề nghiệp, QueenLand Group chú trọng xây dựng hệ thống chính sách và phúc lợi nhân viên toàn diện, bao gồm đầy đủ chế độ bảo hiểm, các chương trình du lịch, hoạt động gắn kết nội bộ và chăm sóc đời sống tinh thần cho người lao động.

Tại QueenLand, văn hóa doanh nghiệp không được xây dựng bằng khẩu hiệu, mà được cụ thể hóa thông qua cách vận hành và ứng xử hằng ngày. Người lao động được khuyến khích chủ động, có tiếng nói trong tổ chức và được ghi nhận xứng đáng với những đóng góp thực chất.

Nhờ nội lực đội ngũ được củng cố bền vững, QueenLand Group đã liên tục khẳng định vị thế khi nhiều năm liền lọt Top đại lý xuất sắc tại loạt dự án bất động sản đẳng cấp như: Vinhomes Green Paradise, Vinhomes Royal Island, Vinhomes Global Gate, Vinhomes Wonder City, Vinhomes Golden City, Vinhomes Smart City, Vinhomes Ocean Park 1–2–3, Vinhomes Times City, Vinhomes Green Bay, Vinhomes Metropolis, Vinhomes Thăng Long, Vinhomes Westpoint, Vinhomes Riverside, Vinhomes Riverside The Harmony… và sắp tới là các đại dự án như Vinhomes Hải Vân Bay, Vinhomes Hạ Long Xanh.

Dấu ấn từ hành trình 10 năm phát triển

Việc được vinh danh Top 10 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2025 cũng đánh dấu cột mốc đáng chú ý trong hành trình 10 năm hình thành và phát triển của QueenLand Group (2015 - 2025). Trong suốt chặng đường này, doanh nghiệp liên tục ghi dấu ấn bằng loạt giải thưởng uy tín, từng bước khẳng định vị thế trên thị trường.

Trong hai năm 2024 - 2025, QueenLand Group được trao Giải thưởng Cầu Vàng - Top 10 Thương hiệu quốc gia ngành môi giới bất động sản. Cùng với đó, Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Thị Thanh Tâm được vinh danh “Cánh buồm vàng - Top 10 Nhân vật truyền cảm hứng bất động sản Việt Nam”, ghi nhận vai trò lãnh đạo và tầm ảnh hưởng trong ngành.

Đáng chú ý, tháng 11/2024, QueenLand Group trở thành một trong số ít doanh nghiệp đầu tiên được Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) trao chứng nhận “Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề Môi giới bất động sản Việt Nam”, thể hiện cam kết với chuẩn mực nghề nghiệp và định hướng phát triển bền vững.

Trước đó, tại chương trình Vietnam Top Brand 2021, doanh nghiệp được vinh danh ở ba hạng mục lớn và tiếp tục tạo dấu ấn với “cú hat-trick” danh hiệu trong năm 2022. Chuỗi ghi nhận này cho thấy sự nhất quán trong chiến lược phát triển, từ xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng dịch vụ đến đầu tư cho môi trường làm việc.

Tập thể cán bộ, nhân viên QueenLand Group

Top 10 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025 không phải là đích đến, mà là bước khởi đầu cho giai đoạn phát triển quy mô lớn hơn, chuyên nghiệp hơn và bền vững hơn của QueenLand Group.

Danh hiệu này vì vậy không chỉ là điểm nhấn của riêng năm 2025, mà là dấu mốc khẳng định chiến lược nhất quán của QueenLand Group: kiên định đầu tư cho con người, coi đó là nền tảng cốt lõi để xây dựng thương hiệu và tạo đà tăng trưởng bền vững trong tương lai.