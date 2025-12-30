54 dự án tồn đọng ở Khánh Hòa được yêu cầu xử lý dứt điểm

UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã ban hành văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện 4 kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh liên quan đến chuyên đề thanh tra các dự án đầu tư gặp khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài trên địa bàn.

Khu du lịch và giải trí Sông Lô bị người dân khiếu kiện, khiếu nại gần 30 năm.

Theo các kết luận thanh tra, toàn tỉnh hiện có 54 dự án đầu tư chậm triển khai trong thời gian dài do nhiều nguyên nhân khác nhau. Thanh tra tỉnh đã chỉ rõ các vi phạm, khuyết điểm của nhà đầu tư cũng như những hạn chế trong công tác quản lý nhà nước của các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện dự án.

Đối với các dự án này, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng cùng các cơ quan, địa phương liên quan chủ động rà soát, tổng hợp đầy đủ những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Trên cơ sở đó, các đơn vị kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh báo cáo Ban Chỉ đạo 751 đối với những nội dung vượt thẩm quyền; đồng thời giải quyết dứt điểm các vấn đề thuộc thẩm quyền của tỉnh, bảo đảm đúng quy định pháp luật.

UBND tỉnh cũng giao Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của các nhà đầu tư đối với Nhà nước. Căn cứ kết quả kiểm tra, các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh xử lý các nội dung phát sinh sau thanh tra, không để xảy ra thất thoát ngân sách.

Ngoài 54 dự án thuộc phạm vi 4 kết luận thanh tra, trên địa bàn còn 9 dự án nằm ngoài phạm vi thanh tra do đã đình chỉ. Đối với các dự án này, UBND tỉnh Khánh Hòa giao các sở, ngành tiếp tục nghiên cứu, đề xuất giải pháp tháo gỡ.

Dự án Chợ Đầm - Nha Trang (giai đoạn 1) đang gặp khó khăn, vướng mắc

Cụ thể, Sở Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh và các đơn vị liên quan tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc cho 5 dự án, gồm: Tổ hợp nhà ở chung cư cao tầng và văn phòng cho thuê; Khu nhà ở Phước Đồng; Khu dân cư sinh thái Vườn Tài; Khu dân cư Phước Long – Vĩnh Trường; Khu biệt thự và du lịch sinh thái Đất Lành – Khu A.

Riêng dự án Khu đô thị Mepico – Nha Trang, căn cứ kết luận thanh tra số 2247 ngày 30/9/2025 của Thanh tra Bộ Quốc phòng, UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì tham mưu việc giải quyết dứt điểm các nội dung thuộc thẩm quyền.

Đối với các dự án liên quan đến đất quốc phòng, Thanh tra tỉnh sẽ bàn giao hồ sơ cho Bộ Quốc phòng khi có yêu cầu. Về xử lý trách nhiệm, Sở Nội vụ được giao chủ trì tham mưu xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan, bảo đảm đúng chủ trương, quan điểm của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Tỉnh ủy.