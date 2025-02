Cận cảnh hiện trạng 11 dự án BĐS ở Khánh Hòa được gỡ vướng

TPO - Ngày 24/2, Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc nghỉ công tác theo nguyện vọng cá nhân đối với các lãnh đạo, chỉ huy công an đang công tác trong tỉnh.