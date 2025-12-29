Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Địa ốc

Google News

Saint Mary Light tạo dấu ấn với lễ ra mắt và sự kiện khai trương nhà mẫu cuối năm 2025

P.V

Ngày 23/12/2025, dự án Saint Mary Light chính thức ra mắt thị trường trong không khí trang trọng và sôi động tại White Palace. Sự kiện thu hút hơn 500 chuyên viên kinh doanh, đối tác chiến lược cùng đông đảo khách hàng quan tâm, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình kiến tạo một không gian sống hiện đại tại khu vực trung tâm công nghiệp năng động bậc nhất phía Nam.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động công bố dự án, lễ ra mắt còn thể hiện rõ tầm nhìn phát triển dài hạn của Saint Mary Light. Thông qua không gian tổ chức chỉn chu, nội dung giới thiệu bài bản và trải nghiệm thực tế, dự án đã tạo được ấn tượng tích cực với thị trường, được nhiều khách hàng đánh giá cao nhờ vị trí thuận lợi, quy hoạch đồng bộ và khả năng đáp ứng tốt nhu cầu an cư trong bối cảnh quỹ đất trung tâm ngày càng khan hiếm.

image001-3325.jpg
Lễ ra mắt dự án Saint Mary Light tại White Palace ngày 23/12/2025 (Nguồn: Datxanh Services - GPT Land)

Tiếp nối dấu ấn từ lễ ra mắt, ngày 27/12/2025, Saint Mary Light chính thức khai trương nhà mẫu, tạo cơ hội để khách hàng trực tiếp trải nghiệm không gian sống được đầu tư chỉn chu từ thiết kế đến vật liệu hoàn thiện, qua đó dễ dàng hình dung cuộc sống tương lai tại dự án. Sự kiện được xem là bước tiến quan trọng giúp dự án đến gần hơn với cả khách hàng an cư và nhà đầu tư, đồng thời khẳng định cam kết về sự minh bạch và cam kết chất lượng từ chủ đầu tư.

Saint Mary Light tọa lạc tại mặt tiền TC01, phường Thới Hòa, TP.HCM – khu vực được mệnh danh là “thủ phủ công nghiệp”.... Từ dự án, cư dân có thể nhanh chóng kết nối đến Quốc lộ 13, Vành đai 4, đường Mỹ Phước – Tân Vạn, cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành và các trục giao thông huyết mạch, thuận tiện di chuyển về trung tâm TP.HCM cũng như các khu công nghiệp lớn trong khu vực. Lợi thế vị trí này không chỉ mang lại sự tiện lợi trong sinh hoạt hằng ngày mà còn tạo nền tảng cho giá trị bất động sản gia tăng theo thời gian.

image003-1656.jpg
Khai trương nhà mẫu Saint Mary Light ngày 27/12/2025 (Nguồn: Datxanh Services - GPT Land)

Saint Mary Light được phát triển trên quỹ đất 10.158 m² theo mô hình căn hộ kết hợp thương mại dịch vụ, gồm 19 tầng nổi và 2 tầng hầm. Dự án tích hợp các tiện ích thiết yếu như hồ bơi, phòng gym – yoga, công viên, trường mầm non và khu thương mại, mang đến môi trường sống tiện nghi, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sinh hoạt hằng ngày của cư dân. Các căn hộ được thiết kế theo phong cách hiện đại, tối ưu ánh sáng tự nhiên và thông gió, phù hợp với người độc thân, gia đình trẻ cũng như đội ngũ chuyên gia, kỹ sư đang làm việc tại khu vực, hướng đến việc hình thành một cộng đồng cư dân văn minh và gắn kết.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản ưu tiên các dự án đáp ứng nhu cầu ở thực, pháp lý rõ ràng và phương án tài chính hợp lý, Saint Mary Light được xem là điểm sáng tại khu vực Bến Cát. Dự án ghi điểm với mức giá từ 28 triệu đồng/m², cùng chính sách thanh toán linh hoạt khi khách hàng chỉ cần thanh toán khoảng 20% để ký hợp đồng mua bán. Bên cạnh đó, các chương trình hỗ trợ như ân hạn lãi và gốc lên đến 2 năm cùng ưu đãi chiết khấu đã góp phần tạo sức hút cho dự án ngay từ giai đoạn đầu ra mắt.

Việc đồng loạt tổ chức lễ ra mắt dự án và khai trương nhà mẫu trong tháng cuối năm 2025 cho thấy sự chuẩn bị bài bản và tầm nhìn dài hạn của Saint Mary Light. Với những giá trị đã và đang được định hình, dự án được kỳ vọng sẽ trở thành điểm an cư lý tưởng, đồng thời mở ra cơ hội đầu tư bền vững tại đô thị Bến Cát đang phát triển mạnh mẽ.

Thông tin về dự án Saint Mary Light, Quý Khách Hàng vui lòng liên hệ:

● Datxanh Services - GPT Land | Tổng đại lý kinh doanh tiếp thị

● Hotline: 0789 368 768

● Website: https://www.saintmarylight.com/

P.V
#Saint Mary Light #Bất động sản #Khai trương nhà mẫu #TP.HCM #Dự án căn hộ

