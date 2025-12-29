Cải tạo căn hộ 100m2 với 800 triệu đồng

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Địa ốc

TPO - Mong muốn của gia chủ là một không gian sống mang tính nghệ thuật, tự do và có cảm xúc, thay vì chạy theo những khuôn mẫu quen thuộc của căn hộ hiện đại.

Gia chủ không đưa ra nhiều ràng buộc cụ thể về màu sắc, thói quen sinh hoạt hay concept chi tiết, mà đặt trọn niềm tin vào đội ngũ thiết kế, với kỳ vọng tạo nên một không gian đủ mới mẻ, đủ khác biệt và phản ánh được cá tính sống của mình.

Khu vực khách bếp thiết kế sử dụng tông màu trung tính làm chủ đạo như kem, be, trắng sữa và vàng nhạt. Màu sắc này đóng vai trò như một bức nền hoàn hảo để tôn vinh các tác phẩm nghệ thuật và đồ nội thất có hình khối lạ mắt.

Thay vì phân chia khu vực khách bếp và bàn ăn bằng những vách ngăn cứng nhắc KTS sử dụng sự chuyển đổi của vật liệu và ánh sáng để định hình không gian. Sự tự do được thể hiện qua cách bố cục mở hoàn toàn, tạo nên một tinh thần phóng khoáng, không giới hạn. Đây chính là cách KTS phản hồi lại sự tin tưởng của gia chủ: một không gian không có khuôn mẫu, chỉ có sự tuôn trào của cảm xúc.

Ngay từ tổng thể, phòng ngủ Master được xây dựng trên tinh thần tự do, phóng khoáng nhưng vẫn có trật tự. Bảng màu trung tính làm nền: trắng ấm, be, gỗ sáng… tạo cảm giác nhẹ nhàng, đầy chất nghệ thuật.

Bức tranh chim hồng hạc phía đầu giường là điểm chạm cảm xúc, có phần ngẫu hứng, giàu màu sắc, mang hơi hướng pop-art (đặc điểm với khối màu sống động, tương phản cao), nhưng lại được đặt trong một bố cục rất tiết chế. Chính sự tương phản này tạo nên tinh thần nghệ thuật không bị đóng khung trong một phong cách cứng nhắc.

Phòng ngủ phụ là một không gian lấy ý tưởng từ sở thích đam mê tốc độ và công nghệ của gia chủ, kết hợp với phong cách graffiti đường phố. Mảng tường đầu giường sử dụng tranh graffiti đen - trắng lấy cảm hứng từ những con phố đô thị sôi động, tạo chiều sâu thị giác và cảm giác chuyển động liên tục, như nhịp sống của thành phố.

Dự án là một không gian sống có linh hồn, nơi nghệ thuật, cảm xúc và cá tính của gia chủ được đặt ở vị trí trung tâm, toàn bộ không gian được kết nối bằng một mạch thiết kế xuyên suốt: tự do trong tư duy, tiết chế trong hình thức và sâu sắc trong cảm xúc.

TG Architects
#căn hộ #cải tạo #nghệ thuật #tự do #thiết kế

