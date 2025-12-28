Bất động sản dẫn đầu danh sách nợ thuế

TPO - Trong 4.233 người nộp thuế còn nợ ngân sách với tổng số tiền lên tới hơn 14.369 tỷ đồng ở TPHCM, dẫn đầu là các doanh nghiệp bất động sản như Paradise nợ 2.066 tỷ đồng, Golden Hill nợ 1.568 tỷ đồng, Xây dựng Việt Hân Sài Gòn nợ thuế hơn 467 tỷ đồng…

Thuế TPHCM vừa có thông báo số 14799/TB-TPHCM về việc công khai thông tin người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước tính đến thời điểm tháng 11/2025.

Theo danh sách được công bố, có 4.233 người nộp thuế còn nợ ngân sách với tổng số tiền lên tới hơn 14.369 tỷ đồng, phản ánh thực trạng nợ thuế vẫn đang ở mức cao, trong đó nổi bật là nhóm doanh nghiệp kinh doanh bất động sản.

Đứng đầu danh sách nợ thuế là Công ty Liên doanh Vũng Tàu Paradise (trụ sở tại số 1 Thùy Vân, phường Vũng Tàu) với số tiền nợ 2.066 tỷ đồng.

Thành lập vào tháng 4/1991, Vũng Tàu Paradise là liên doanh giữa Công ty CP Dịch vụ Du lịch Quốc tế Bà Rịa - Vũng Tàu và Công ty Paradise Development and Investment (Đài Loan, Trung Quốc).

Công ty Liên doanh Vũng Tàu Paradise đứng đầu danh sách nợ thuế với số tiền nợ 2.066 tỷ đồng.

Doanh nghiệp này là chủ đầu tư dự án Khu du lịch Vũng Tàu Paradise, tọa lạc trên khu “đất vàng” rộng 220 ha tại Bãi Sau, TP Vũng Tàu cũ. Dự án có vốn đầu tư hơn 97 triệu USD. Hiện tại, chỉ còn sân golf trong dự án hoạt động, nhiều công trình dịch vụ bị bỏ hoang.

Trong nhóm đầu nợ thuế vừa được công khai, còn có không ít doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và kinh doanh bất động sản.

Chẳng hạn, Công ty CP Đầu tư Golden Hill - chủ đầu tư dự án Alpha City tại số 87 Cống Quỳnh, phường Cầu Ông Lãnh nợ 1.568 tỷ đồng. Dự án này có quy mô 8.320 m2, gồm 1 trung tâm thương mại cao 8 tầng và 2 tháp căn hộ cao 40 tầng, tổng số căn hộ là 1.074 căn.

Ban đầu, dự án tại “đất vàng” 87 Cống Quỳnh do Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bình Ngân làm chủ đầu tư. Đến năm 2017, Golden Hill trở thành chủ đầu tư mới của dự án sau khi nhận sáp nhập Bình Ngân.

Sau thương vụ M&A, Golden Hill điều chỉnh vốn điều lệ cũng như thành phần cổ đông. Ban đầu, Golden Hill có vốn điều lệ ở mức 100 tỷ đồng. Đến tháng 11/2017, vốn điều lệ của doanh nghiệp là 2.798 tỷ đồng, các cổ đông sáng lập đã thoái toàn bộ vốn, thay vào đó là 3 cổ đông nước ngoài, gồm Ford Master International Limied (nắm 30,02% vốn), Golden Hill Investment Company Limited (nắm 40,03% vốn), Quality Plus Development Limited (nắm 29,95% vốn).

Trước khi về tay Golden Hill, dự án 87 Cống Quỳnh nằm trong danh mục phát triển mang thương hiệu Alpha của Tập đoàn Alpha King đến từ Hồng Kông (Trung Quốc). Song song với những biến động thượng tầng tại Golden Hill, Alpha King đã rút lui khỏi Việt Nam và dự án rơi vào tình trạng trùm mền sau khi xây dựng được một phần.

Các vị trí tiếp theo trong nhóm doanh nghiệp nợ thuế lớn cũng ghi nhận sự xuất hiện của các công ty hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, trong đó có nhiều doanh nghiệp liên quan đến các “ông lớn” địa ốc tại khu vực phía Nam như Tập đoàn Novaland, Thuduc House, Công ty CP Phát triển và Kinh doanh Nhà…

Cụ thể, Công ty CP Phát triển và Kinh doanh Nhà nợ thuế 850 tỷ đồng, Công ty TNHH MTV Cây trồng TPHCM nợ 353 tỷ đồng, Công ty TNHH MTX Sản xuất Nhập khẩu Du lịch Phát triển Nông nghiệp nợ hơn 270 tỷ đồng, Công ty CP Thương mại Tư vấn Đầu tư Xây dựng Bách khoa Việt nợ gần 250 tỷ đồng, Công ty TNHH The Porest City nợ hơn 190 tỷ đồng, Chi nhánh Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn nợ hơn 178 tỷ đồng, Công ty CP Đầu tư Phát triển Phú Mỹ nợ gần 170 tỷ đồng.

Công ty CP Đầu tư Golden Hill - chủ đầu tư dự án Alpha City nợ 1.568 tỷ đồng. Ảnh: Cafef.

Ngoài ra, trong thông báo của Thuế TPHCM còn có một số doanh nghiệp nợ thuế lớn khác, như Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Việt Hân Sài Gòn nợ thuế hơn 467 tỷ đồng, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh nợ hơn 315 tỷ đồng, Công ty CP Tập đoàn Yên Khánh nợ hơn 246 tỷ đồng, Võ Thị Ngọc Phượng nợ gần 159 tỷ đồng, Công ty CP Đầu tư Cái Mép nợ hơn 128 tỷ đồng, Công ty CP Thái Sơn E&C nợ hơn 108 tỷ đồng, Công ty CP Dịch vụ bất động sản Danh Khôi Việt nợ 63 tỷ đồng…

Đáng chú ý, Công ty CP Tập đoàn NRC (số 3 Trần Nhật Duật, phường Tân Định, TPHCM) đang nợ thuế hơn 125 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Tập đoàn NRC tiền thân là Công ty CP Bất động sản Netland thành lập tháng 3/2014.

Tháng 12/ 2020 doanh nghiệp này đổi tên thành Công ty CP Bất động sản Danh Khôi. Cuối tháng 8/2025, đổi tên thành Công ty CP Tập đoàn NRC như hiện nay. Người đại diện pháp luật kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị là ông Lê Thống Nhất.

Đáng chú ý, cũng tại địa chỉ trên, một loạt doanh nghiệp liên quan đến NRC cũng đang nợ thuế, như Công ty CP Danh Khôi miền Nam nợ thuế với số tiền 25 tỷ đồng, Công ty CP Đầu tư Bất động sản DKRE nợ thuế hơn 8,6 tỷ đồng, Công ty CP Đầu tư bất động sản DKRP nợ hơn 3,3 tỷ đồng…

Mới đây, Thuế tỉnh Gia Lai đã có văn bản gửi Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Gia Lai thông báo tạm dừng giải quyết các hồ sơ xin cấp giấy chủ quyền cho các cư dân ở Nhơn Hội (Nhơn Hội New City) bởi Công ty CP Danh Khôi Holdings vẫn chưa cung cấp đầy đủ hồ sơ cũng như phối hợp để rà soát, đối chiếu tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế.