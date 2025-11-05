Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

TPHCM:

Bất ngờ doanh thu của vườn thú từng bị 'sờ gáy' vì nợ thuế

Uyên Phương - Kim Cúc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau giai đoạn khó khăn, Thảo Cầm Viên Sài Gòn đang dần phục hồi ngoạn mục. Trung bình mỗi ngày vườn thú này đón hơn 5.500 lượt khách. Tổng doanh thu lũy kế 9 tháng năm nay đạt gần 122 tỷ đồng, tăng hơn 13% so với cùng kỳ năm trước.

Báo cáo tài chính quý III năm nay của Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn cho thấy, kết quả kinh doanh khởi sắc khi lượng khách đến tham quan tăng mạnh, giúp doanh thu cải thiện rõ rệt.

Trong 9 tháng, Thảo Cầm Viên đã bán được hơn 1,5 triệu vé vào cổng, tăng gần 14% so với cùng kỳ năm trước, tương đương khoảng 95% tổng lượng vé bán ra của cả năm 2024. Trung bình mỗi ngày, khu vườn thú trung tâm TPHCM này đón hơn 5.500 lượt khách.

tp-tcv-uyen-phuong-3.jpg
Trung bình mỗi ngày, Thảo Cầm Viên Sài Gòn đón hơn 5.500 lượt khách

Riêng doanh thu từ bán vé vào cổng đạt gần 78 tỷ đồng, chiếm hơn 60% tổng nguồn thu, tiếp tục là “xương sống” trong hoạt động kinh doanh của đơn vị. Ngoài ra, các dịch vụ phụ trợ như bán nước giải khát, ẩm thực, khu trò chơi, vé xe điện - xe lửa, vé gửi xe và hàng lưu niệm... cũng mang về hơn 20,5 tỷ đồng.

Tổng doanh thu lũy kế 9 tháng đạt gần 122 tỷ đồng, tăng hơn 13% so với cùng kỳ. Sau khi trừ giá vốn, lợi nhuận gộp của doanh nghiệp đạt gần 35 tỷ đồng. Thảo Cầm Viên cũng ghi nhận thêm 3,3 tỷ đồng doanh thu tài chính, chủ yếu từ lãi tiền gửi ngân hàng.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn không sử dụng đòn bẩy tài chính nên không phát sinh chi phí lãi vay. Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng gần 22%, lên mức 28,8 tỷ đồng, gây áp lực lên kết quả lợi nhuận ròng. Kết thúc 9 tháng, lãi sau thuế đạt hơn 4,8 tỷ đồng, tăng gần 12% so với cùng kỳ năm trước.

tp-so-thu-uyen-phuong-27.jpg
Trong 9 tháng, lãi sau thuế của Thảo Cầm Viên đạt hơn 4,8 tỷ đồng.

Tính đến cuối tháng 9, tổng tài sản của Thảo Cầm Viên đạt hơn 900 tỷ đồng, phần lớn là chi phí xây dựng dở dang. Đơn vị đang nắm giữ hơn 82 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, trong khi nợ phải trả chỉ khoảng 30 tỷ đồng, chủ yếu là các khoản nghĩa vụ thuế và chi trả cho người lao động.

Đáng chú ý, đầu năm nay, UBND TPHCM quyết định chuyển hình thức thuê sang giao đất cho hơn 96% diện tích Thảo Cầm Viên. Nhờ đó, doanh nghiệp xóa được gánh nặng nợ thuê đất gần 800 tỷ đồng, vốn là nguyên nhân khiến đơn vị từng rơi vào nguy cơ bị cưỡng chế thuế cuối năm 2024.

tp-so-thu-uyen-phuong-6.jpg
Vườn thú 160 năm tuổi này là điểm tham quan quen thuộc của người dân TPHCM.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn được xây dựng từ năm 1864, đến nay đã tròn 160 năm tuổi và được xếp vào nhóm 1 trong 8 vườn thú cổ nhất thế giới còn hoạt động. Không chỉ là điểm tham quan quen thuộc của người dân thành phố, nơi đây còn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo tồn hệ sinh thái đô thị.

Theo thống kê đến năm 2024, Thảo Cầm Viên đang chăm sóc hơn 2.000 cá thể động vật thuộc 135 loài, trong đó có nhiều loài quý hiếm nằm trong sách đỏ như trĩ sao, chà vá, vượn má vàng, hươu vàng, báo lửa hay báo gấm. Bên cạnh đó, hệ thực vật tại đây cũng rất phong phú với hơn 2.500 cây xanh và hơn 900 loài thực vật khác nhau.

Uyên Phương - Kim Cúc
#Phục hồi doanh thu Thảo Cầm Viên Sài Gòn #Tăng lượt khách tham quan 2025 #Doanh thu từ bán vé và dịch vụ phụ trợ #Tác động của chuyển đổi hình thức thuê đất #Bảo tồn hệ sinh thái đô thị #Chăm sóc động vật quý hiếm #Tài chính và quản lý chi phí #Lịch sử và giá trị văn hóa của vườn thú

Xem thêm

Cùng chuyên mục