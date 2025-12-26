Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

Công khai 'ông lớn' bất động sản nợ thuế nghìn tỷ

Uyên Phương
TPO - Cơ quan Thuế TPHCM vừa công khai danh sách hơn 4.200 người nộp thuế còn nợ ngân sách với tổng số tiền trên 14.369 tỷ đồng. Trong đó, nhiều “ông lớn” bất động sản tiếp tục nằm trong nhóm nợ thuế cao nhất, có doanh nghiệp nợ hơn 2.000 tỷ đồng.

Ngày 26/12, Thuế TPHCM cho biết vừa công khai danh sách 4.233 doanh nghiệp nợ thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước, với tổng số tiền gần 14.370 tỷ đồng tính đến tháng 11 vừa qua.

Trong danh sách nợ thuế có nhiều công ty liên quan đến các “ông lớn” địa ốc tại khu vực phía Nam như Novaland, Đất Xanh, Thuduc House, CTCP Phát triển và Kinh doanh Nhà, Kim Oanh….

z7367546896363-feba5f73f2d91bae98d5d2da011ee307.jpg
Thuế TPHCM công khai danh sách doanh nghiệp nợ thuế trên địa bàn TPHCM.

Dẫn đầu danh sách là Công ty Liên doanh Vũng Tàu Paradise, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản - du lịch, với số tiền nợ thuế hơn 2.066 tỷ đồng. Tiếp đó là Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil, với gần1.830 tỷ đồng tiền thuế còn nợ.

Một doanh nghiệp bất động sản khác là CTCP Đầu tư Golden Hill, với số nợ thuế lên tới gần 1.570 tỷ đồng. Việc ba vị trí dẫn đầu đều có số nợ vượt nghìn tỷ đồng cho thấy mức độ nghiêm trọng của tình trạng nợ thuế kéo dài.

cac-bien-phap-thu-hoi-no-thue-0905174006.png
Nhiều doanh nghiệp nợ thuế khủng nghìn tỷ bị "sờ gáy".

Các vị trí tiếp theo trong nhóm doanh nghiệp nợ thuế lớn cũng ghi nhận sự xuất hiện của các công ty hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, trong đó có nhiều doanh nghiệp liên quan đến các “ông lớn” địa ốc tại khu vực phía Nam như Novaland, Đất Xanh, Thuduc House, CTCP Phát triển và Kinh doanh Nhà, Kim Oanh…

Cụ thể, Công ty CP Phát triển và Kinh doanh Nhà nợ thuế 850 tỷ đồng, Công ty TNHH MTV Cây trồng TP.HCM nợ 353 tỷ đồng, Công ty TNHH MTX Sản xuất – Nhập khẩu Du lịch Phát triển Nông nghiệp nợ hơn 270 tỷ đồng, Công ty CP Thương mại - tư vấn - đầu tư - xây dựng Bách khoa Việt nợ gần 250 tỷ đồng, Công ty TNHH The Porest City nợ hơn 190 tỷ đồng, Chi nhánh CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn nợ hơn 178 tỷ đồng, Công ty CP Đầu tư Phát triển Phú Mỹ nợ gần 170 tỷ đồng.

Ngoài ra còn có hàng loạt công ty địa ốc khác với số tiền nợ thuế từ vài chục đến hơn trăm tỷ đồng.

Uyên Phương
#Nợ thuế doanh nghiệp lớn #Doanh nghiệp bất động sản #Công khai nợ thuế #Các ông lớn địa ốc phía Nam #Vụ án Xuyên Việt Oil #Quản lý thuế và thất thoát #Ảnh hưởng pháp lý doanh nghiệp #Chính sách thuế và xử lý nợ #Nợ thuế và phát sinh sai phạm #Tình hình nợ thuế khu vực phía Nam

