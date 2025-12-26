BVBank tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2025, bầu HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025–2030

Ngân hàng Bản Việt - BVBank (mã chứng khoán: BVB) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025 nhằm bầu ra Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2025 - 2030. Tại đại hội cũng thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 9.912 tỷ đồng.

Theo đó, Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát BVBank đã hoàn thành nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong nhiệm kỳ 5 năm vừa qua, mặc dù nền kinh tế có nhiều thách thức, tác động không nhỏ đến tình hình kinh doanh nói chung và BVBank nói riêng, tuy nhiên với định hướng quản trị và điều hành linh hoạt, phù hợp diễn biến thị trường, đảm bảo sự an toàn hệ thống, kết quả kinh doanh từng năm BVBank đều có sự tăng trưởng và bám sát mục tiêu mà đại hội giao phó. Tổng tài sản, lợi nhuận, mạng lưới của BVBank phát triển ổn định, tăng dần đều từ năm 2020 đến 2025 theo đúng định hướng.

Giai đoạn 2025 – 2030, với chiến lược 5 năm tiếp theo, tiếp tục theo đuổi tầm nhìn “Trở thành ngân hàng bán lẻ đa năng, hiện đại, hướng đến khách hàng đặc biệt là khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ”, đồng thời tập trung nâng cao năng lực cạnh tranh của BVBank trên thị trường, Đại hội cũng đã bổ sung, thay đổi nhân sự và thông qua danh sách Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới 2025 - 2030.

Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới sẽ bổ sung các nhân tố mới, có kinh nghiệm lâu năm, trình độ cao trong ngành tài chính ngân hàng từ những ngân hàng có quy mô lớn để tập trung phát huy tối đa năng lực điều hành, nâng cao năng lực tài chính, năng lực cạnh tranh, quyết tâm đẩy mạnh vị thế của Bvbank trên thị trường.

Song song đó, nhằm đảm bảo việc tuân thủ theo quy định Luật các TCTD 2024 về việc không đồng thời tham gia quản trị điều hành tại 2 tổ chức, ông Ngô Quang Trung – Nguyên TV HĐQT, bà Nguyễn Thanh Phượng – Nguyên TV HĐQT và hiện đang là Chủ tịch Ủy ban Chiến lược và đổi mới, bà Phan Thị Hồng Lan – Nguyên Trưởng Ban Kiểm soát sẽ không tiếp tục tham gia nhiệm kỳ 2025 – 2030 với tư cách là TV Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát để tuân thủ theo quy định pháp luật.

Riêng Bà Nguyễn Thanh Phượng vẫn sẽ tiếp tục đồng hành cùng BVBank với tư cách là Chủ tịch Ủy ban Chiến lược và đổi mới, trực tiếp phụ trách công tác hoạch định chiến lược, hiện đại hóa, định hướng hoạt động và quản trị nhân sự nhằm đảm bảo BVBank hoạt động đúng định hướng, bền vững theo chiến lược đã đề ra trong giai đoạn 2025 - 2030.

Theo đó, Hội Đồng Quản trị BVBank nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 6 thành viên:

1. Ông Lê Anh Tài

2. Ông Nguyễn Nhất Nam 3. Ông Lý Hoài Văn 4. Bà Nguyễn Thị Thu Hà 5. Ông Phạm Quang Khánh

6. Ông Phạm Thanh Sơn (thành viên độc lập)

(Trong vòng 90 ngày HĐQT BVBank sẽ bầu bổ sung thêm thành viên độc lập thứ 2 nằm trong HĐQT)

Ban Kiểm soát BVBank nhiệm kỳ 2025 - 2030: gồm 5 thành viên

1. Ông Lý Công Nha

2. Bà Nguyễn Thị Thanh Thuý 3. Ông Lê Hoàng Nam 4. Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm

5. Bà Bùi Thị Quanh

HĐQT và BKS của BVBank nhiệm kỳ 2025-2030 đều là những nhà lãnh đạo đã gắn bó lâu năm cùng BVBank trên nhiều cương vị khác nhau, phối hợp với các nhân tố mới với nhiều kinh nghiệm và trình độ cao từ các tổ chức tài chính lớn, với tinh thần cùng bước vào “Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, HĐQT gắn liền với Ủy ban chiến lược và đổi mới quyết tâm tiếp tục định hướng phát triển toàn diện BVBank, phát huy tốt mọi cơ hội để góp phần vào sự phát triển nhanh, mạnh trong nhịp phát triển chung của đất nước.

Một nội dung khác quan trọng được đệ trình tại đại hội và được thông qua đó là phương án tăng vốn điều lệ năm 2026, cụ thể: Vốn điều lệ hiện tại: 6.408 tỷ đồng; Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm năm 2026: 3.504 tỷ đồng, trong đó (i) Phát hành cổ phiếu ra công chúng (phát hành cho cổ đông hiện hữu) theo tỷ lệ 2:1 là 3.204 tỷ đồng, (ii) Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Ngân hàng - ESOP là 300 tỷ đồng. Tổng vốn điều lệ sau khi tăng là 9. 912 tỷ đồng.

Việc tăng vốn điều lệ sẽ là đòn bẩy rất lớn để nâng cao năng lực tài chính, tăng quy mô vốn hoạt động và tăng cường khả năng cạnh tranh của BVBank trên thị trường.

Tháng 12/2025, đánh dấu 33 năm xây dựng trong đó có 13 năm đổi mới và phát triển, BVBank vẫn luôn nỗ lực từng ngày để trở thành người BẠN đồng hành tin cậy, mang đến nhiều trải nghiệm cho khách hàng, lợi ích cho cổ đông và đối tác, giá trị cho cộng đồng. Minh chứng cho điều này, đến nay số lượng khách hàng gắn bó BVBank đã lên đến con số hơn 2,9 triệu khách hàng, gấp 6 lần so với 5 năm trước. Tính đến tháng 11/2025, tổng tài sản BVBank đạt 127.281 tỷ đồng, gấp đôi so với 2020, mạng lưới đạt 126 điểm kinh doanh, gấp 1,4 lần so với 2020. Lợi nhuận trước thuế tính đến hết tháng 11/2025 đạt 515 tỷ đồng, hoàn thành 94% kế hoạch đặt ra.