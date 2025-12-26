Giá bạc thỏi Phú Quý đã tăng 157% sau 1 năm

Giá bạc thỏi tăng mạnh tính từ đầu năm 2025 đến nay (1/1 đến 25/12/2025), với bạc thỏi hiệu Phú Quý, giá đã tăng 157,1%. Báo cáo về biến động giá bạc năm 2025 do Tập đoàn vàng bạc đá quý Phú Quý thực hiện và công bố ngày 25/12/2025 cho biết, giá bạc thỏi mua vào là 74,9 triệu đồng/kg; giá bán ra đã tăng lên đến 77,3 triệu đồng/kg.

Mức tăng giá bạc gấp đôi vàng

Theo tập đoàn này, khởi đầu năm 2025, bạc có hiệu suất đầu tư kém hơn so với vàng. Đặc biệt là trong tháng 4/2025, dưới tác động của thuế quan đối ứng của Mỹ, giá bạc gặp áp lực trước lo ngại suy thoái kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, giá bạc đã phục hồi mạnh mẽ. Kết thúc năm 2025, bạc ghi nhận mức tăng trưởng trên 154%, gấp đôi mức tăng hơn 71% của vàng.

Bạc thỏi Phú Quý đã thành tài sản cất giữ phổ biến trong dân sau 1 năm nhiều biến động

Theo phân tích của các kênh chuyên về đầu tư bạc lớn trên thế giới, tồn kho bạc tại Comex tăng 131 triệu ounce, tương đương hơn 4.000 tấn trong năm 2025. Tồn kho bạc tăng mạnh trong giai đoạn đầu năm trước những lo ngại về việc thuế quan của Mỹ làm gián đoạn nguồn cung bạc toàn cầu.

Tuy nhiên, mức tồn kho Comex cuối tháng 12 ghi nhận 11 tuần liên tiếp xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3/2025; Tồn kho bạc tại Thượng Hải giảm 63% vào tháng 11. Bên cạnh đó, nhu cầu giao dịch bạc vật chất tăng cao. Trong tháng 10 và 11/2025, khi Trung Quốc xuất khẩu hơn 660 tấn bạc sang Anh càng cho thấy nhu cầu giao dịch bạc vật chất đang tăng mạnh tại châu Âu.

Về hoạt động đầu tư bạc, khi các nhà đầu tư nhỏ lẻ chú ý đến bạc đã khiến nhu cầu đầu tư bạc gia tăng mạnh mẽ. Quỹ ETF bạc iShares Silver Trust ghi nhận mức đầu tư ròng 1 tỷ USD trong năm 2025. Trong tháng 12, quỹ bạc này đã chi gần 2 tỷ USD để mua bạc bổ sung vào tài khoản cơ sở cho việc phát hành chứng chỉ quỹ của mình.

Với nhu cầu công nghiệp của Bạc, báo cáo của Tập đoàn vàng bạc Đá quý Phú Quý cho biết, trong thập kỷ qua, công suất quang điện được lắp đặt gấp 10 lần. Nhu cầu toàn cầu về quang điện chủ yếu đến từ Trung Quốc. Nhu cầu bạc cho quang điện hiện chiếm 29% tổng nhu cầu công nghiệp, tăng gần gấp 3 lần so với năm 2014.

Giá bạc Phú Quý tăng, giảm qua các mốc sự kiện tác động đến thị trường bạc

Tình trạng thiếu hụt bạc trong năm 2025 đánh dấu năm thứ 5 liên tiếp kim loại quý này thiếu hụt; mức thiếu hụt tích lũy 5 năm lên đến gần 820 triệu ounce – hơn 80% tổng sản lượng bạc trong 1 năm.

Năm 2026 – giá bạc trước cơ hội tăng trưởng lớn

Mặc dù tuyên bố báo cáo chỉ mang tính tham khảo tại thời điểm nghiên cứu và không đưa ra khuyến nghị, cam kết hay bảo đảm nào về tính chính xác của thông tin nghiên cứu, song các nghiên cứu của Tập đoàn vàng bạc đá quý Phú Quý đưa ra trước đó đều khá chính xác diễn biến thị trường. Cũng như các Quỹ đầu tư bạc và Viện Bạc, tập đoàn này dự báo: “Với việc tỷ lệ giá vàng/bạc (Gold/silver Ration – GSR) về mức trung bình trong 25 năm qua, giá bạc đứng trước cơ hội tăng trưởng lớn khi xu hướng giảm của tỷ lệ này tiếp diễn. Nếu GSR về mức 50, điều này có nghĩa giá vàng đạt mức 4.500 USD thì giá bạc sẽ giao dịch quanh mức 90 USD /ounce”.

Tập đoàn vàng bạc đá quý Phú Quý cũng lưu ý, giá bạc tăng mạnh cũng đối mặt với áp lực chốt lời và điều chỉnh vào giai đoạn cuối năm khi bạc đã trở thành tài sản có hiệu suất đầu tư hàng đầu trong năm nay!