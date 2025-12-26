Ngỡ ngàng cổ phiếu 'họ Vin'

TPO - Chứng khoán hôm nay (26/12) trải qua phiên giao dịch đầy cảm xúc, khi VN-Index có lúc rơi thẳng xuống dưới mốc 1.700 điểm ngay từ đầu phiên, trước khi được đảo chiều đáng kể vào cuối ngày, khi nhóm cổ phiếu Vingroup “thoát hiểm”.

Áp lực bán xuất hiện gần như ngay lập tức khi thị trường mở cửa, trong bối cảnh dư âm thông tin Vingroup rút khỏi dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam vẫn bao trùm tâm lý nhà đầu tư.

Tuy nhiên, diễn biến bất ngờ xảy ra vào cuối phiên chiều, khi lực cầu bắt đáy quy mô lớn bắt đầu nhập cuộc. Dòng tiền mạnh tập trung trước hết vào chính nhóm cổ phiếu Vingroup - tâm điểm gây áp lực suốt cả phiên. Lượng dư bán giá sàn được hấp thụ nhanh chóng, giúp VIC, VHM và VRE lần lượt “thoát sàn” trong sự ngỡ ngàng của nhiều nhà đầu tư.

Nhóm cổ phiếu trụ cột thu hẹp đà giảm giúp thị trường tránh được một phiên giảm sâu.

Kết phiên, VRE thu hẹp đáng kể mức giảm, chỉ còn 0,8%. VIC giảm 1,9%, VHM giảm 3,8%. Trong khi đó, VPL vẫn giảm sàn 7%, xuống mức 92.100 đồng/cổ phiếu. Việc nhóm cổ phiếu trụ cột thu hẹp đà giảm đã giúp thị trường tránh được một phiên giảm sâu.

Dòng tiền cũng có dấu hiệu lan toả sang nhóm thép, ngân hàng và dầu khí. HPG giữ sắc xanh xuyên suốt phiên, đóng vai trò nâng đỡ chỉ số. STB trở thành điểm sáng của nhóm ngân hàng khi tăng mạnh, trong khi nhiều cổ phiếu lớn khác thu hẹp đà giảm. Ở nhóm chứng khoán và dầu khí, một số mã cũng bật tăng trở lại, góp phần giữ nhịp hồi cho thị trường.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 13,05 điểm (0,75%) xuống 1.729,8 điểm. HNX-Index giảm 0,45 điểm (0,18%) 250,53 điểm. UPCoM-Index giảm 0,87 điểm (0,72%) xuống 119,28 điểm. Thanh khoản tăng mạnh lên hơn 32.500 tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng mạnh hơn 1.222 tỷ đồng, tập trung vào nhóm Vingroup, DGC.