Thẻ MB Mastercard – Hệ sinh thái ưu đãi toàn diện, đồng hành trọn vẹn 365 ngày

P.V

Hệ sinh thái thẻ MB Mastercard: Đa dạng sản phẩm, cá nhân hóa trải nghiệm chi tiêu

image001-5325.jpg

Khẳng định vị thế trong lĩnh vực thẻ, MB không ngừng mở rộng và hoàn thiện hệ sinh thái thẻ Mastercard, mang đến danh mục sản phẩm phong phú, đáp ứng toàn diện nhu cầu chi tiêu của từng phân khúc khách hàng – từ khách hàng cao cấp đến đại chúng, từ mua sắm, ẩm thực, du lịch đến giải trí và chăm sóc sức khỏe.

Nổi bật trong phân khúc cao cấp là MB World Elite Mastercard, dòng thẻ dành riêng cho khách hàng Private với các đặc quyền quốc tế đẳng cấp, mở ra cơ hội tham dự những sự kiện toàn cầu danh giá như Chung kết UEFA Champions League, The Open Championship, lễ trao giải GRAMMY, miễn phí không giới hạn lượt dung phòng chờ thường gia, nhận diện KH VIP tại chuỗi khách sạn cao cấp toàn cầu,…

Ở phân khúc trung – cao, MB Mastercard Platinum ghi dấu ấn với ưu đãi hoàn tiền lên tới 7,2 triệu đồng mỗi năm, áp dụng trên nhiều lĩnh vực chi tiêu phổ biến như mua sắm, ẩm thực, đi lại, du lịch. Đặc biệt, chủ thẻ có thể linh hoạt lựa chọn lĩnh vực chi tiêu ưu đãi theo từng kỳ sao kê, giúp tối ưu quyền lợi theo nhu cầu thực tế.

Bên cạnh đó, dòng thẻ MB Mastercard đa năng được thiết kế chuyên biệt cho từng nhóm khách hàng cụ thể: thẻ dành cho nhà quảng cáo với ưu đãi hoàn tiền cho giao dịch quảng cáo lên tới 30 triệu đồng mỗi năm; thẻ dành cho phái nữ với ưu đãi hoàn tiền cho các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và làm đẹp lên tới 7,2 triệu đồng mỗi năm; thẻ xanh hướng tới lối sống bền vững, hay bộ thẻ riêng dành cho cộng đồng game thủ.

Ưu đãi xuyên suốt 365 ngày: Gia tăng giá trị trong mọi khoảnh khắc chi tiêu

image003-8785.jpg

Không chỉ sở hữu các ưu đãi đặc trưng theo từng dòng sản phẩm, thẻ MB Mastercard còn liên tục được làm mới với các chương trình ưu đãi hấp dẫn theo từng giai đoạn, mang đến lợi ích thiết thực cho khách hàng trong đời sống hàng ngày.

Chủ thẻ hiện có thể tận hưởng loạt ưu đãi nổi bật trong nhiều lĩnh vực: giảm đến 50% tại các nhà hàng Michelin, ưu đãi 200.000 đồng tại Haidilao trong lĩnh vực ẩm thực; giảm 20% (tối đa 500.000 đồng) khi thanh toán tại các cửa hàng công nghệ; hay các ưu đãi du lịch hấp dẫn như giảm tới 15% trên Agoda.com và giảm 10% (tối đa 300.000 đồng) trên Trip.com.

Với hệ sinh thái sản phẩm đa dạng cùng chuỗi ưu đãi phong phú, thẻ MB Mastercard không chỉ là công cụ thanh toán hiện đại mà còn là giải pháp tài chính linh hoạt, đồng hành cùng khách hàng 365 ngày trong năm, góp phần nâng tầm trải nghiệm chi tiêu và phong cách sống hiện đại.

Tìm hiểu thêm về thẻ MB tại đây: https://www.mbbank.com.vn/26/46/213/san-pham-all/

P.V
#MB Mastercard #thẻ tín dụng #ưu đãi #chi tiêu #hệ sinh thái #ngân hàng MB

