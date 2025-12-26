MB JCB làm mới trọn bộ ưu đãi thẻ: đáp ứng mọi nhu cầu chi tiêu, hoàn tiền tới 10% mỗi tháng

Từ ngày 01/11/2025, MB đồng loạt triển khai chuỗi đặc quyền mới cho dòng thẻ JCB. Với cơ chế hoàn tiền trực diện và giảm giá sâu trên mọi lĩnh vực từ thiết yếu đến xa xỉ, tấm thẻ này đang trở thành giải pháp tối ưu cho mọi nhu cầu chi tiêu hằng ngày.

Đặc quyền hoàn tiền: Thiết lập cho từng phong cách sống

Thay vì ưu đãi chung chung, MB JCB tập trung vào các nhóm nhu cầu cụ thể để chủ thẻ nhận mức hoàn tiền cao nhất:

• Dành cho những dịch vụ tiện lợi (Thẻ MB JCB Hi Collection, Modern Youth, Gold, Classic): Hoàn 10% (đến 100K/kỳ sao kê) cho mọi giao dịch di chuyển (Grab, Xanh SM, Be) và mua sắm tại cửa hàng tiện lợi (Circle K, GS25, 7-Eleven).

• Dành cho ăn uống và mua sắm (Thẻ MB JCB Platinum): Hoàn đến 10% (đến 500K/kỳ sao kê) khi chi tiêu tại các lĩnh vực Ẩm thực và Siêu thị Nhật Bản (Aeon, Muji, Fuji Mart, Family Mart, Ministop).

• Dành cho các lĩnh vực thiết yếu (Thẻ Ultimate): Hoàn 10% (đến 800.000 VNĐ/kỳ) cho các lĩnh vực bao gồm Bảo hiểm, Y tế và Giáo dục.

Ưu đãi chào mừng: Kích hoạt là có quà

Mọi khách hàng lần đầu kích hoạt thẻ tín dụng MB JCB đều nhận được quà tặng chào mừng - hoàn tiền mặt hấp dẫn khi chi tiêu đạt điều kiện:

• Hoàn 500.000 VNĐ đối với các dòng thẻ Hi Collection, Platinum, Gold, Classic.

• Hoàn 1.000.000 VNĐ đối với dòng thẻ Ultimate.

Phủ sóng mọi nhu cầu tận hưởng

Bên cạnh cơ chế hoàn tiền, chủ thẻ MB JCB còn được hưởng mạng lưới giảm giá trực tiếp từ các đối tác hàng đầu:

• Ẩm thực & Mua sắm: Giảm 30% tại hệ thống Golden Gate (cho thẻ Platinum & Ultimate) và hơn 100 nhà hàng toàn quốc. Giảm đến 500.000 VNĐ khi shopping tại Shopee, Uniqlo, PNJ và Pandora.

• Du lịch quốc tế: Giảm đến 30% trên các nền tảng Agoda, Trip.com, Klook. Đặc biệt, khách hàng được hoàn tiền 30% khi chi tiêu trực tiếp tại Nhật Bản và Hàn Quốc.

• Giải trí & Dịch vụ số: Mua 1 tặng 1 vé xem phim CGV; hoàn tiền 30% cho các dịch vụ số như Apple Store, Google Play, và ChatGPT.

Với danh mục ưu đãi trải dài từ mua sắm, ăn uống đến y tế, giáo dục, MB JCB không chỉ là công cụ thanh toán mà còn là trợ thủ đắc lực giúp bạn thảnh thơi tận hưởng cuộc sống nhưng vẫn tiết kiệm tối ưu.

Chi tiết chương trình xem tại website www.mbbank.com.vn hoặc ứng dụng MBBank.

Liên hệ Hotline 247 để được tư vấn: 1900 545426.