Ngân hàng cảnh báo nạn lừa đảo

Nhiều ngân hàng cảnh báo chiêu trò lừa đảo công nghệ cao cực kỳ tinh vi. Hệ thống đã hỗ trợ cảnh báo hơn 2,26 triệu lượt khách hàng, trong đó trên 700.000 lượt khách hàng đã tạm dừng hoặc hủy bỏ giao dịch sau khi nhận cảnh báo, với tổng giá trị giao dịch tương ứng hơn 2.780 tỷ đồng.

Loạt cảnh báo “nóng”

Ngân hàng MB vừa có thông báo khẩn đến toàn bộ khách hàng. Theo đó, thời gian gần đây, hệ thống ghi nhận nhiều khách hàng bị các đối tượng lạ tiếp cận qua điện thoại, tin nhắn SMS hoặc Zalo với những kịch bản được dàn dựng vô cùng chuyên nghiệp và đáng tin.

Các đối tượng lừa đảo thường đánh vào tâm lý lo ngại mất phí của người dùng bằng cách thông báo khách hàng đang nợ phí thường niên, cần hỗ trợ kích hoạt hoặc hủy thẻ online gấp để tránh phát sinh thêm chi phí. Thậm chí, một số kẻ gian còn dẫn dụ "con mồi" bằng các chương trình khuyến mại, tặng quà hay giảm lãi suất thẻ. Mục đích cuối cùng của chúng là khiến khách hàng mất cảnh giác và làm theo hướng dẫn.

Thủ đoạn nguy hiểm nhất nằm ở bước đánh cắp thông tin. Khi khách hàng đồng ý hỗ trợ, kẻ gian sẽ yêu cầu cung cấp các dữ liệu "tử huyệt" như hình ảnh thẻ, số thẻ, tên chủ thẻ, mã bảo mật CVV và đặc biệt là mã OTP gửi về điện thoại. Ngay khi nắm được các dữ liệu này, chúng sẽ liên kết thẻ với ví điện tử hoặc thực hiện giao dịch mua sắm trực tuyến, khiến tiền trong tài khoản của nạn nhân "bốc hơi" chỉ trong tích tắc.

Ngân hàng Agribank phát đi thông báo cảnh báo tới toàn bộ khách hàng về các thủ đoạn lừa đảo mới, trong đó các đối tượng mạo danh ngân hàng và cán bộ cơ quan thuế nhằm chiếm đoạt thông tin, tài sản của hộ kinh doanh.

Theo Agribank, thời gian gần đây xuất hiện tình trạng các đối tượng chủ động liên hệ với hộ kinh doanh, tự xưng là cán bộ ngân hàng hoặc cơ quan thuế, với lý do “hỗ trợ chuyển đổi, cập nhật hồ sơ, hoàn thiện thủ tục theo Nghị định 70/2025/NĐ-CP”.

Các đối tượng thường sử dụng nhiều hình thức tiếp cận như gọi điện thoại trực tiếp, gửi giấy mời, thông báo hoặc đường link, yêu cầu hộ kinh doanh thực hiện các thủ tục trực tuyến nhằm tạo lòng tin.

Trong quá trình trao đổi, kẻ gian đề nghị hộ kinh doanh cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng có số dư, sau đó yêu cầu cung cấp mã OTP hoặc thực hiện xác thực sinh trắc học với lý do hoàn tất hồ sơ, thủ tục liên quan.

Đáng chú ý, một số trường hợp còn được hướng dẫn cài đặt các ứng dụng lạ để “xác thực” hoặc “hỗ trợ xử lý nhanh từ xa”, tiềm ẩn nguy cơ bị chiếm quyền kiểm soát tài khoản và mất tiền.

BIDV phát đi cảnh báo về chiêu trò lừa đảo tinh vi. Chỉ cần một phút lơ là nhập mã OTP vào đường link lạ, kẻ gian có thể âm thầm liên kết thẻ của nạn nhân vào ví điện tử Apple Pay hoặc Google Pay trên thiết bị của chúng và rút sạch tiền trong tích tắc.

Theo ghi nhận từ hệ thống an ninh của BIDV, các nhóm tội phạm mạng đang triệt để lợi dụng sự phổ biến của phương thức thanh toán không chạm để trục lợi. Kịch bản phổ biến nhất là chúng sẽ gửi tin nhắn SMS, email hoặc gọi điện mạo danh nhân viên ngân hàng, thúc giục khách hàng "nâng cấp hệ thống", "xác thực tài khoản" hoặc hỗ trợ liên kết ví điện tử. Kèm theo đó là các đường link hoặc mã QR dẫn đến những website giả mạo có giao diện sao chép y hệt ứng dụng ngân hàng chính thống. Khi khách hàng mất cảnh giác và nhập các thông tin nhạy cảm như số thẻ, mã CVV, và quan trọng nhất là mã OTP, bẫy lừa đảo sẽ chính thức sập xuống.

Điểm nguy hiểm nhất của thủ đoạn này nằm ở chỗ mã OTP chính là "chìa khóa" cuối cùng để hoàn tất việc liên kết thẻ vào ví điện tử. Ngay khi nạn nhân cung cấp mã này, kẻ gian sẽ tích hợp thành công thẻ ngân hàng của nạn nhân vào ví Apple Pay hoặc Google Pay trên điện thoại của chúng. Từ lúc này, chúng toàn quyền sử dụng thẻ để thanh toán mua sắm hoặc rút tiền mà không cần thẻ vật lý hay xác thực thêm lần nào nữa. Thậm chí trong nhiều trường hợp, kẻ gian đã có sẵn thông tin thẻ từ các vụ lộ lọt dữ liệu trước đó và chỉ chờ đợi con mồi cung cấp nốt mã OTP để chiếm quyền kiểm soát.

Phát hiện gần 600.000 tài khoản nghi lừa đảo

Theo Vụ Thanh toán - Ngân hàng Nhà nước, tính đến ngày 19/12 đã có 122/149 đơn vị báo cáo thành công lên hệ thống SIMO (Hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý, giám sát và phòng ngừa rủi ro gian lận trong hoạt động thanh toán của ngân hàng Nhà nước) với tổng số 596.000 bản ghi tài khoản thanh toán và ví điện tử có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, lừa đảo, vi phạm pháp luật.

Hệ thống đã hỗ trợ cảnh báo hơn 2,26 triệu lượt khách hàng, trong đó trên 700.000 lượt khách hàng đã tạm dừng hoặc hủy bỏ giao dịch sau khi nhận cảnh báo, với tổng giá trị giao dịch tương ứng hơn 2.780 tỷ đồng.

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước có công văn đề nghị các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm đảm bảo hoạt động thanh toán diễn ra an toàn, thông suốt, đúng quy định, phục vụ tốt nhu cầu thanh toán trong thời gian quyết toán năm 2025 và Tết Nguyên đán năm 2026.

Đặc biệt, Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp quản lý rủi ro, phòng ngừa, ngăn chặn hành vi gian lận trong hoạt động thanh toán. Trong đó, tổ chức, triển khai nghiêm túc, chặt chẽ quy trình mở, sử dụng tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng, cung ứng dịch vụ thanh toán theo quy định pháp luật (đặc biệt là quy định mới ban hành) và các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật trong hoạt động thanh toán...