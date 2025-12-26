Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

Khắc phục kịp thời sự cố đường dây trung thế, đảm bảo an toàn giao thông trên cao tốc Liên Khương – Prenn

P.V

Sáng 26/12, Công ty Điện lực Lâm Đồng cho biết, đã hoàn tất việc khắc phục sự cố đường dây trung thế vắt ngang cao tốc Liên Khương – Prenn, đảm bảo an toàn giao thông và cấp điện ổn định trở lại cho khu vực.

Đường dây điện này thuộc dự án cải tạo, nâng tiết diện dây dẫn đường dây 174 Đức Trọng 2 – 172 Đà Lạt 1, do Ban Quản lý dự án Lưới điện miền Nam làm quản lý công trình, Công ty Xây lắp điện Toàn Cầu là đơn vị thi công.

Khoảng 18h ngày 25/12, trong quá trình Công ty Xây lắp điện Toàn Cầu thi công thay dây dẫn tại vị trí trụ 79 – 80. Lúc này, giàn giáo dựng đỡ dây vượt cao tốc và vượt đường dây 22kV bị đổ, tuy nhiên không gây sự cố mất điện đối với đường dây 22kV. Đến khoảng 19h cùng ngày, đơn vị thi công đã xin cắt điện đường dây 22kV để dựng lại giàn giáo bị đổ.

anh-1-873.jpg
Công nhân tham gia khắc phục sự cố đứt đường dây điện trung thế.

Trong quá trình thi công, một xe tải lưu thông qua khu vực đã vướng vào, làm đứt đường dây trung thế đang được kéo qua đường. Ngay sau khi xảy ra sự việc, Công ty Điện lực Lâm Đồng đã kịp thời có mặt, chủ động phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông và đơn vị quản lý cao tốc tổ chức phân luồng, điều tiết phương tiện; đồng thời phối hợp với đơn vị thi công khẩn trương xử lý giàn giáo bị ngã đổ, bảo đảm không gây ùn tắc giao thông. Công tác thu hồi dây điện, kiểm tra an toàn lưới điện và khắc phục sự cố được triển khai đồng bộ, đúng quy trình.

Nhờ sự vào cuộc nhanh chóng, trách nhiệm của các đơn vị liên quan, đến khoảng 20h30 cùng ngày, sự cố đã được khắc phục hoàn toàn, tuyến cao tốc Liên Khương – Prenn được thông xe trở lại, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

anh-2-1590.jpg
Sự cố đường dây điện trung thế đã được xử lý xong, đảm bảo an toàn.

Công trình đầu tư xây dựng, cải tạo hệ thống điện là yêu cầu tất yếu nhằm phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, đặc biệt tại các khu vực động lực như huyện Đức Trọng (cũ) – cửa ngõ giao thông quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Để bảo đảm an toàn trong quá trình thi công, Công ty Điện lực Lâm Đồng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan rà soát, siết chặt các biện pháp kỹ thuật, tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến giao thông và đời sống người dân.

P.V
#đường dây trung thế #cao tốc Liên Khương – Prenn

