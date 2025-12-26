Tăng nguồn cung xăng dầu dịp Tết, gấp rút chuyển sang E10

TPO - Trước áp lực nhu cầu tiêu thụ tăng cao vào dịp cuối năm và Tết Nguyên đán, các doanh nghiệp đầu mối cho biết, đang chủ động tăng dự trữ, chuẩn bị phương án nguồn; tăng tốc đầu tư hạ tầng, sẵn sàng cho lộ trình chuyển sang xăng sinh học E10 từ năm 2026.

Yêu cầu đảm bảo cung ứng đầy đủ cho hệ thống bán lẻ

Bộ Công Thương vừa tổ chức các đoàn công tác làm việc với các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu lớn về tình hình bảo đảm nguồn cung xăng dầu cuối năm và dịp Tết nguyên đán Bình Ngọ 2026.

Báo cáo tại buổi làm việc sáng 26/12, Đại tá Nguyễn Trọng Úy - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xăng dầu quân đội - cho biết, năm nay doanh nghiệp đã hoàn thành vượt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được giao. Sản lượng sản xuất, kinh doanh xăng dầu đạt 1.083.000 m³, đạt 108,84% kế hoạch.

Theo đánh giá của doanh nghiệp, nhu cầu xăng dầu trong những tháng cuối năm 2025 và dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 dự kiến tăng so với mức tiêu thụ bình quân, đặc biệt là xăng và dầu diesel phục vụ sản xuất, kinh doanh, vận tải và nhu cầu dân sinh.

"Hiện, doanh nghiệp duy trì mức tồn kho thương mại phù hợp với năng lực kho bãi và phương tiện vận tải hiện có, bảo đảm cung ứng liên tục, kịp thời cho hệ thống phân phối, nhất là trong các giai đoạn cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán; đồng thời ưu tiên tối đa nguồn từ các nhà máy lọc dầu trong nước và chủ động phương án nhập khẩu nhằm bù đắp thiếu hụt cục bộ theo cơ cấu chủng loại", ông Uý thông tin.

Các doanh nghiệp cho biết đang chuẩn bị linh hoạt các phương án linh hoạt để đảm bảo nguồn cung xăng dầu dịp Tết.

Lãnh đạo Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) cho hay, để chuẩn bị nguồn cung trong dịp Tết, và quý I/2026, doanh nghiệp đã xây dựng kế hoạch dự trữ cao hơn mức bình quân, đồng thời duy trì phương án linh hoạt giữa nguồn trong nước và nhập khẩu.

Với Saigon Petro, doanh nghiệp cho biết đã hoàn thành phân giao nguồn năm nay vượt kế hoạch; kế hoạch năm 2026 được xây dựng trên cơ sở năng lực tài chính và hệ thống kho bãi hiện có. Doanh nghiệp đã ký hợp đồng mua xăng dầu kỳ hạn với các nhà máy lọc dầu trong nước, đồng thời chuẩn bị phương án nhập khẩu bổ sung nhằm bảo đảm nguồn cung ổn định cho thị trường.

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, qua theo dõi và tổng hợp báo cáo từ các thương nhân đầu mối, công tác chuẩn bị nguồn hàng cho dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đã được các doanh nghiệp triển khai từ sớm, với kế hoạch nguồn, tồn kho và phương án điều hành tương đối cụ thể. Tuy nhiên, để tránh trường hợp gián đoạn nguồn cung, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước yêu cầu các doanh nghiệp bám sát diễn biến thị trường, thực hiện nghiêm quy định về dự trữ lưu thông và bảo đảm cung ứng đầy đủ cho hệ thống bán lẻ trong giai đoạn cao điểm.

Sớm hoàn thiện cơ chế giá xăng E10

Bên cạnh việc bảo đảm nguồn cung xăng dầu, tình hình chuẩn triển khai xăng sinh học E10 là nội dung đang được quan tâm. Theo quy định, từ ngày 1/6/2026, xăng không chì bán ra thị trường phải được phối trộn thành xăng E10; trong khi xăng E5RON92 tiếp tục được sản xuất và lưu thông đến hết 31/12/2030.

Lãnh đạo Tổng Công ty Xăng dầu quân đội cho biết, đến thời điểm này doanh nghiệp đã triển khai đầu tư, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật phục vụ pha trộn xăng sinh học tại các kho đầu mối lớn ở Hải Phòng, Đà Nẵng, Nha Trang và TP. Hồ Chí Minh. Các hạng mục như bể chứa ethanol, hệ thống đường ống, thiết bị phối trộn và kiểm soát chất lượng đang được hoàn thiện, dự kiến hoàn thành trước 31/1/2026, làm cơ sở xin cấp phép pha chế, hợp chuẩn – hợp quy để đưa sản phẩm ra thị trường từ tháng 2/2026.

Sau khi hoàn thiện hạ tầng, doanh nghiệp cho biết có thể bảo đảm pha chế E10 cho toàn bộ hệ thống, với công suất bình quân khoảng 40.000 – 50.000 m³ mỗi tháng, tương đương 400.000 – 600.000 m³ mỗi năm.

Theo phản ánh của các doanh nghệp, giá xăng E10 hiện chưa hấp dẫn để thu hút người dùng.

Trong khi đó, đại diện Saigon Petro cho biết đang sở hữu và vận hành Nhà máy Lọc dầu Cát Lái (TP. Hồ Chí Minh) và Kho Trà Nóc (Cần Thơ), với tổng sức chứa bồn xăng và bán thành phẩm khoảng 119.000 m³, bồn ethanol khoảng 8.700 m³. Trên nền tảng hạ tầng này, Saigon Petro khẳng định có khả năng phối trộn E10 RON92 và E5/E10 RON95 theo phương pháp InLine, cơ bản đáp ứng yêu cầu triển khai xăng sinh học theo lộ trình.

Tuy nhiên, theo doanh nghiệp này, hiện việc triển khai một số vướng mắc đặc biệt là cơ chế tính giá ethanol, do mặt hàng này phụ thuộc nhiều vào nguồn nhập khẩu và có biến động theo thị trường quốc tế.

Ông Lê Trung Hưng – Phó Tổng giám đốc PVOIL cho biết, qua thời gian thí điểm bán xăng E10 tại 50 cửa hàng ở các đô thị lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh; đến nay doanh nghiệp chưa ghi nhận phản ánh liên quan đến chất lượng sản phẩm. Hiện PVOIL đã hoàn tất nâng cấp hệ thống pha chế và tồn trữ tại 13 kho đầu mối trên cả nước, được cấp phép đầy đủ theo quy định.

Từ ngày 1/1/2026, doanh nghiệp dự kiến phối hợp với Petrolimex để trao đổi kinh nghiệm, lựa chọn phương án triển khai E10 phù hợp, bảo đảm nguồn cung ổn định cho thị trường.

PVOIL cũng kiến nghị Bộ Công Thương sớm tham mưu, ban hành Nghị định kinh doanh xăng dầu mới, hoàn thiện cơ chế giá, dự trữ lưu thông và các quy định về thuế, nhằm tạo cơ sở pháp lý rõ ràng cho doanh nghiệp đầu mối trong quá trình chuyển đổi sang kinh doanh nhiên liệu sinh học.

“Cách tính mức tồn kho đối với xăng E10 cần bám sát thực tế vận hành, rút ngắn giai đoạn hợp quy, sớm chuyển sang phương thức phù hợp hơn nhằm đẩy nhanh tiến độ đưa xăng E10 ra thị trường. Việc quy định mức thuế với xăng khoáng nguyên liệu dùng để phối trộn nhiên liệu sinh học cần gắn với thuế suất đầu ra để doanh nghiệp thuận lợi kê khai, tránh tình trạng doanh nghiệp bị chiếm dụng vốn do chờ hoàn thuế”, lãnh đạo PVOIL kiến nghị.