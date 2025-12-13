Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Quảng Trị:

Gỗ mán đỉa 'sốt giá' bất thường

Hoàng Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Việc thương lái Trung Quốc thu mua gỗ mán đỉa với giá lên tới 3 triệu đồng/kg đang khiến người dân đổ xô vào rừng khai thác trái phép. Trước nguy cơ rừng tự nhiên bị xâm hại, tỉnh Quảng Trị đã phát đi cảnh báo và yêu cầu siết chặt quản lý, kiểm soát từ gốc hoạt động thu mua, vận chuyển loại gỗ này.

Những ngày gần đây, nhiều khu rừng tự nhiên phía Bắc tỉnh Quảng Trị náo động khi người dân lén lút vào rừng săn lùng cây mán đỉa để bán cho thương lái với giá “khủng” từ 1-3 triệu đồng/kg, tùy chất lượng gỗ.

img-5285.jpg
Gỗ mán đỉa được thương lái lén lút thu mua với giá rất cáo, tính bằng cân.

Trước thực trạng trên, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị đã có văn bản yêu cầu các ban quản lý rừng, công ty lâm nghiệp tăng cường tuần tra, kiểm soát tại những khu vực giáp ranh, đường mòn, lối mở.

Khi phát hiện hành vi khai thác trái phép phải lập biên bản, thu thập thông tin và phối hợp kiểm lâm, công an địa phương xử lý nghiêm.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị, việc khai thác tự phát gỗ mán đỉa tiềm ẩn nhiều rủi ro, không chỉ xâm hại rừng tự nhiên mà còn gây mất an ninh trật tự, tạo áp lực lớn cho lực lượng bảo vệ rừng.

Lực lượng Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị được yêu cầu tăng cường kiểm tra các vùng rừng có loài mán đỉa; đồng thời theo dõi chặt chẽ hoạt động của thương lái, các điểm thu mua, cơ sở kinh doanh sản phẩm từ loại gỗ này nhằm ngăn chặn đường dây tiêu thụ ngay từ đầu nguồn.

Theo giới chuyên môn, gỗ mán đỉa (tên khoa học Archidendron clypearia) là loài cây cao khoảng 18-20 m, thân thẳng, gỗ mềm và nhẹ, mọc rải rác trong rừng thứ sinh ở nhiều địa phương. Nếu bị khai thác ồ ạt theo phong trào, nguồn tài nguyên này sẽ nhanh chóng cạn kiệt.

1jc3la0qd-4gjmn4.jpg
img-5276.jpg
Giá gỗ mán đỉa có thể lên tới 3 triệu đồng/kg tuỳ chất lượng gỗ.

Đáng chú ý, nhiều thương lái địa phương cho biết gỗ mán đỉa trước đây chỉ được xếp vào nhóm gỗ tạp, chủ yếu dùng làm đồ gia dụng thông thường. Tuy nhiên, gần đây thương lái Trung Quốc thu mua với giá rất cao, được cho là phục vụ mục đích phong thủy, song chưa công bố rõ công dụng cụ thể.

Trước cơn sốt bất thường này, UBND các xã, phường và đặc khu Cồn Cỏ được yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân không tự ý khai thác gỗ trong rừng tự nhiên; đồng thời phối hợp xác minh, xử lý nghiêm các hành vi thu mua, vận chuyển trái phép.

Hoàng Nam
#gỗ mán đỉa #thương lái #trung quốc #bảo vệ rừng #khai thác trái phép #an ninh rừng #kiểm lâm

Xem thêm

Cùng chuyên mục