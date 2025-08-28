Kẻ xấu đột nhập, phá hoại rừng thông cảnh quan lâu năm ở Huế

TPO - Rừng thông cảnh quan khu vực trung tâm TP. Huế do Công ty Lâm nghiệp Tiền Phong quản lý liên tục bị kẻ xấu khoan lỗ, đổ hóa chất, làm hàng trăm cây trên dưới 30 năm tuổi héo lá, chết dần. Chi cục Kiểm lâm thành phố vừa lập hồ sơ tin báo tố giác tội phạm và đề nghị cơ quan công an vào cuộc.

Ông Lê Ngọc Tuấn - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm TP. Huế - cho biết đơn vị vừa chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp với hạt kiểm lâm khu vực trung tâm Huế và chủ rừng tổ chức kiểm tra, lập hồ sơ tin báo tố giác tội phạm, chuyển đến cơ quan công an để tiếp nhận, thụ lý liên quan vụ việc rừng thông cảnh quan bị xâm hại. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành điều tra.

Hơn 100 cây thông ở khoảnh 5 Tiểu khu 155 phường Thủy Xuân, TP. Huế đang chết dần.

Trước đó, Chi cục Kiểm lâm TP. Huế ghi nhận khoảng 120 cây thông nhựa tại tiểu khu 155, phường Thủy Xuân, phần lớn được trồng từ năm 1980 và 1994, bị kẻ xấu khoan lỗ, đổ hóa chất. Sau một thời gian ngắn, cây bị héo lá, chết dần và không có khả năng phục hồi.

Đây là tiểu khu rừng cảnh quan, phòng hộ do Công ty TNHH Nhà nước MTV Lâm nghiệp Tiền Phong (Công ty Lâm nghiệp Tiền Phong) quản lý, bảo vệ. Cụ thể, tại lô 11a74, khoảnh 4, tiểu khu 155 có 29 cây trồng từ năm 1980 bị xâm hại; tại lô 19, khoảnh 6, tiểu khu 155 có 91 cây trồng năm 1994 bị phá hoại. Nhiều cây đã khô, lá vàng, tỷ lệ chết cao.

Cơ quan kiểm lâm địa phương xác định, cây thông bị kẻ xấu đục lỗ﻿ đổ hóa chất vào thân để cây chết dần.

Trước tình hình này, Công ty Lâm nghiệp Tiền Phong đã tăng cường tuần tra, giữ nguyên hiện trường vụ việc, phối hợp cơ quan chức năng và chính quyền địa phương để xác định đối tượng phá hoại.

Tìm hiểu của PV, đây không phải là vụ xâm hại rừng thông phòng hộ, cảnh quan đầu tiên xảy ra tại Huế. Đầu tháng 7 vừa qua, lực lượng chức năng cũng phát hiện nhiều cây thông nhựa hàng chục năm tuổi tại khoảnh 1, tiểu khu 154 (phường Thủy Xuân), do Công ty Lâm nghiệp Tiền Phong quản lý, bị chết khô, có dấu hiệu bị khoan lỗ, đổ thuốc.

Chi cục Kiểm lâm Huế xác định đây là hành vi hủy hoại tài sản﻿, có dấu hiệu tội phạm.

Sau khi phát hiện, chủ rừng đã báo cáo cơ quan chuyên môn, kiểm tra hiện trường và lập biên bản. Theo thống kê, ít nhất 34 cây thông cổ thụ bị chết, trong đó nhiều cây có dấu hiệu bị tác động bởi con người. Tình trạng tương tự còn xảy ra ở một số khu vực rừng cảnh quan và phòng hộ khác như đồi Thiên An, Nguyệt Biều (phường Thủy Xuân), Chín Hầm (phường An Cựu), Hải Cát (phường Kim Long).

Ông Lê Ngọc Tuấn khẳng định đây là hành vi hủy hoại tài sản. Sau khi tiếp nhận tin báo, cơ quan chức năng đã lập hồ sơ tin báo tố giác tội phạm và chuyển cơ quan công an thụ lý, điều tra.

Những khu rừng thông phòng hộ tại Huế chết dần do bị đầu độc bằng hóa chất có tuổi đời trên dưới 30 năm.

Để ngăn chặn tình trạng này, Chi cục Kiểm lâm đã đề xuất và triển khai nhiều giải pháp, trong đó có việc tăng cường tuần tra ban đêm tại các khu vực có dấu hiệu xâm hại rừng; phối hợp với cơ quan điều tra, chính quyền phường Thủy Xuân và Công ty Lâm nghiệp Tiền Phong để củng cố hồ sơ liên quan các vụ việc, đẩy mạnh quản lý và bảo vệ rừng. Chi cục cũng đang nghiên cứu đặt bẫy ảnh để ghi nhận hành vi vi phạm, nhưng phương án này tiềm ẩn rủi ro do thiết bị dễ bị mất cắp.

Ông Trần Hữu Thùy Giang - Chánh Văn phòng UBND TP. Huế - cho biết, sắp tới, UBND thành phố sẽ giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan và Công an TP. Huế điều tra, xử lý dứt điểm, kiên quyết ngăn chặn tình trạng này. Đây là vấn đề đã tồn tại nhiều năm nhưng chưa được giải quyết triệt để.