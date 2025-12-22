Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bắt buộc truy xuất nguồn gốc nhiều sản phẩm từ ngày 1/1/2026

Dương Hưng
TPO - Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước - Bộ Công Thương cho biết, từ ngày 23/12, hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa chính thức vận hành. Đây là bước đi quan trọng nhằm minh bạch hóa thông tin sản phẩm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, trước xu hướng người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chất lượng, an toàn, xuất xứ và tính bền vững của sản phẩm, hệ thống giúp cung cấp thông tin một cách trực quan, minh bạch và chính xác, hỗ trợ người tiêu dùng đưa ra quyết định tiêu dùng có trách nhiệm, góp phần xây dựng văn hóa tiêu dùng lành mạnh và phát triển thị trường hàng hóa bền vững.

Hệ thống truy xuất nguồn gốc cho phép doanh nghiệp khai báo, cập nhật thông tin về nguồn gốc nguyên liệu, quá trình sản xuất, lưu thông và phân phối sản phẩm theo chuẩn dữ liệu thống nhất; đồng thời hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước trong công tác giám sát, hậu kiểm, phân tích rủi ro và xử lý vi phạm.

Ông Trần Hữu Linh - Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước - khuyến cáo doanh nghiệp chủ động đăng ký, khai báo thông tin sản phẩm và cấp mã xác thực ngay từ thời điểm hệ thống chính thức vận hành.

picture1-1.png
Hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa được triển khai từ 23/12 và bắt buộc với một số nhóm hàng từ 1/1/2026.

Theo ông Linh, khi Thông tư của Bộ Công Thương về truy xuất nguồn gốc hàng hóa có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, việc áp dụng sẽ trở thành yêu cầu bắt buộc đối với các doanh nghiệp kinh doanh nhóm hàng hóa có mức độ rủi ro cao như hóa chất và sản phẩm có chứa hóa chất, tiền chất công nghiệp, tiền chất thuốc nổ, vật liệu nổ công nghiệp, nguyên liệu và sản phẩm thuốc lá; đồng thời khuyến khích mở rộng áp dụng đối với các nhóm hàng hóa khác.

“Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, vẫn gặp khó khăn trong đầu tư hạ tầng công nghệ và quản trị dữ liệu, việc Bộ Công Thương triển khai Hệ thống truy xuất nguồn gốc được kỳ vọng sẽ hỗ trợ kỹ thuật, tạo mặt bằng chung về năng lực truy xuất, qua đó thúc đẩy chuyển đổi số đồng bộ trong toàn ngành”, ông Linh cho hay.

Trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương, hiệp hội ngành hàng và cộng đồng doanh nghiệp để hoàn thiện hệ thống; tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng; đồng thời rà soát, hoàn thiện khung pháp lý, tiêu chuẩn và quy chuẩn liên quan.

Dương Hưng
