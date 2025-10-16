Truy xuất nguồn gốc hoá chất, tiền chất trên VNeID giải quyết bài toán chống hàng giả

Đại tá Trần Hồng Phú, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phát biểu tại chương trình.

Ngày 16/10, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an đã tổ chức Lễ công bố Triển khai thí điểm Giải pháp định danh, truy xuất nguồn gốc hoá chất, tiền chất trên nền tảng VNeID.

Theo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, thực trạng hàng giả, hàng nhái và gian lận thương mại đang là vấn đề nhức nhối, gây thiệt hại nghiêm trọng.

Thống kê cho thấy, riêng năm 2024, đã phát hiện và xử lý 47.135 vụ vi phạm với trị giá 425 tỷ đồng. Tình trạng này vẫn tiếp tục diễn ra trong năm 2025 với gần 10.000 vụ được xử lý trong các tháng đầu năm.

Bên cạnh đó, nhiều loại tiền chất công nghiệp hiện vẫn bị lợi dụng để điều chế ma túy tổng hợp, trong khi không ít hóa chất không rõ nguồn gốc được sử dụng trong pha chế thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm và thuốc bảo vệ thực vật, gây rủi ro lớn cho sức khỏe cộng đồng.

Công tác quản lý còn phân tán, thiếu công cụ truy vết điện tử khiến cơ quan chức năng khó theo dõi dòng di chuyển của hóa chất, doanh nghiệp khó chứng minh tính hợp pháp, và người tiêu dùng không thể biết rõ nguồn gốc, mức độ an toàn của sản phẩm.

Các đại biểu cùng ấn nút kích hoạt.

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cho biết, thực trạng này phản ánh khoảng trống đáng kể trong giám sát và truy xuất hóa chất, tiền chất, đòi hỏi sớm xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc thống nhất nhằm tăng cường kiểm soát rủi ro và bảo đảm an toàn xã hội.

Do đó giải pháp định danh truy xuất nguồn gốc hóa chất, tiền chất (VNIDCheck) được ra mắt nhằm khắc phục các kẽ hở trong quản lý do thiếu liên thông dữ liệu giữa các ngành. Đây là minh chứng cụ thể cho việc hiện thực hóa chủ trương đột phá về chuyển đổi số quốc gia theo Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, biến dữ liệu dân cư thành "tư liệu sản xuất số".

Tại chương trình Đại tá Trần Hồng Phú, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội nhấn mạnh: “Một trong các vấn đề tồn tại trong giai đoạn hiện nay là thực trạng về kẽ hở trong quản lý hàng giả, hàng nhái và công tác quản lý hóa chất, tiền chất... việc này ảnh hưởng, mang lại hệ lụy hàng ngày, hàng giờ cho sức khỏe, đời sống của nhân dân”.

Bộ Công an cam kết hệ thống định danh, truy xuất nguồn gốc hóa chất, tiền chất sẽ tiếp tục được hoàn thiện dựa trên phương châm lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, bảo đảm hệ thống được triển khai thống nhất, an toàn, hiệu quả và bền vững.