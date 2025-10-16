Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Truy xuất nguồn gốc hoá chất, tiền chất trên VNeID giải quyết bài toán chống hàng giả

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Giải pháp định danh, truy xuất nguồn gốc hoá chất, tiền chất trên nền tảng VNeID giúp giải quyết bài toán chống hàng giả, bảo vệ sức khỏe người dân và minh bạch hóa thị trường.

cuc-c062-1441.jpg
Đại tá Trần Hồng Phú, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phát biểu tại chương trình.

Ngày 16/10, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an đã tổ chức Lễ công bố Triển khai thí điểm Giải pháp định danh, truy xuất nguồn gốc hoá chất, tiền chất trên nền tảng VNeID.

Theo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, thực trạng hàng giả, hàng nhái và gian lận thương mại đang là vấn đề nhức nhối, gây thiệt hại nghiêm trọng.

Thống kê cho thấy, riêng năm 2024, đã phát hiện và xử lý 47.135 vụ vi phạm với trị giá 425 tỷ đồng. Tình trạng này vẫn tiếp tục diễn ra trong năm 2025 với gần 10.000 vụ được xử lý trong các tháng đầu năm.

Bên cạnh đó, nhiều loại tiền chất công nghiệp hiện vẫn bị lợi dụng để điều chế ma túy tổng hợp, trong khi không ít hóa chất không rõ nguồn gốc được sử dụng trong pha chế thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm và thuốc bảo vệ thực vật, gây rủi ro lớn cho sức khỏe cộng đồng.

Công tác quản lý còn phân tán, thiếu công cụ truy vết điện tử khiến cơ quan chức năng khó theo dõi dòng di chuyển của hóa chất, doanh nghiệp khó chứng minh tính hợp pháp, và người tiêu dùng không thể biết rõ nguồn gốc, mức độ an toàn của sản phẩm.

cuc-c061-9156.jpg
Các đại biểu cùng ấn nút kích hoạt.

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cho biết, thực trạng này phản ánh khoảng trống đáng kể trong giám sát và truy xuất hóa chất, tiền chất, đòi hỏi sớm xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc thống nhất nhằm tăng cường kiểm soát rủi ro và bảo đảm an toàn xã hội.

Do đó giải pháp định danh truy xuất nguồn gốc hóa chất, tiền chất (VNIDCheck) được ra mắt nhằm khắc phục các kẽ hở trong quản lý do thiếu liên thông dữ liệu giữa các ngành. Đây là minh chứng cụ thể cho việc hiện thực hóa chủ trương đột phá về chuyển đổi số quốc gia theo Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, biến dữ liệu dân cư thành "tư liệu sản xuất số".

Tại chương trình Đại tá Trần Hồng Phú, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội nhấn mạnh: “Một trong các vấn đề tồn tại trong giai đoạn hiện nay là thực trạng về kẽ hở trong quản lý hàng giả, hàng nhái và công tác quản lý hóa chất, tiền chất... việc này ảnh hưởng, mang lại hệ lụy hàng ngày, hàng giờ cho sức khỏe, đời sống của nhân dân”.

Bộ Công an cam kết hệ thống định danh, truy xuất nguồn gốc hóa chất, tiền chất sẽ tiếp tục được hoàn thiện dựa trên phương châm lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, bảo đảm hệ thống được triển khai thống nhất, an toàn, hiệu quả và bền vững.

Định danh, truy xuất nguồn gốc hóa chất, tiền chất mang lại lợi ích kép, thúc đẩy sự minh bạch và phát triển bền vững:

Đối với người dân: đẩy lùi tình trạng hàng giả, hàng nhái, góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng; dễ dàng truy xuất thông tin minh bạch về sản phẩm và thực hiện phản ánh, cảnh báo trên nền tảng VNeID.

Đối với doanh nghiệp: Kiểm soát chuỗi cung ứng, minh bạch nguồn gốc xuất xứ để tạo lợi thế cạnh tranh lành mạnh; tạo điều kiện cho việc giảm/miễn thuế và thúc đẩy xuất khẩu.

Đối với cơ quan quản lý: Nâng cao hiệu quả quản lý hàng hóa, hóa chất, tiền chất thông qua kết nối liên thông, đồng bộ dữ liệu, hỗ trợ phân tích để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực hóa chất, tiền chất.

Thanh Hà
#Truy xuất nguồn gốc hoá chất #Chống hàng giả #hàng nhái #Quản lý hóa chất và tiền chất #Chuyển đổi số trong quản lý #An toàn sức khỏe cộng đồng #Minh bạch thị trường và chuỗi cung ứng #Ứng dụng nền tảng VNeID #Phòng chống lợi dụng hóa chất trong phạm pháp #Xây dựng hệ thống truy vết điện tử #Phát triển bền vững và minh bạch hóa

Xem thêm

Cùng chuyên mục