Xã hội

Người dân có thể đổi thẻ Căn cước trên VNeID theo đơn vị hành chính mới

Thanh Hà
TPO - Đối với thẻ Căn cước còn hạn sử dụng nhưng vẫn in theo đơn vị hành chính cũ, người dân có thể đổi sang thẻ Căn cước theo đơn vị hành chính mới qua ứng dụng VNeID.

cahn-5-1105-8110.jpg
Ảnh minh họa.

Ngày 12/8, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) cho biết, hiện người dân có thể cấp đổi thẻ Căn cước khi thay đổi địa giới hành chính trên ứng dụng VNeID.

Theo đó, việc đổi thẻ Căn cước áp dụng cho công dân có thẻ Căn cước còn hạn, trên thẻ vẫn in theo đơn vị hành chính cũ, trong khi nơi cư trú, đơn vị hành chính đã thay đổi do sắp xếp, điều chỉnh.

Cách thức thực hiện trực tuyến trên ứng dụng VNeID và có tài khoản định danh mức 2.

Đối với việc thực hiện trực tuyến trên ứng dụng VNeID sẽ được miễn lệ phí khi chọn đúng lý do “do sắp xếp/điều chỉnh ĐVHC”. Ngoài ra, còn có thể đặt lịch linh hoạt; theo dõi trạng thái; nhận kết quả tại cơ quan chức năng hoặc qua bưu chính.

Hướng dẫn các bước thực hiện đổi thẻ Căn cước trên VNeID.

Các bước thực hiện, người dân truy cập vào dịch vụ công Căn cước → cấp đổi → chọn lý do “do sắp xếp/điều chỉnh ĐVHC”.

Sau đó, kiểm tra thông tin → chọn nơi thực hiện & hình thức nhận → gửi hồ sơ. Cuối cùng là theo dõi lịch sử yêu cầu → đến thu nhận theo lịch (nếu có).

Thời hạn giải quyết 7 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Thanh Hà
