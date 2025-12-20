Đề xuất chứng nhận 'made in Da Nang'

TPO - Đà Nẵng đang xây dựng nhãn hiệu chứng nhận "made in Da Nang" với định hướng số hóa để minh bạch dữ liệu, truy xuất nguồn gốc, giúp các sản phẩm địa phương dễ dàng tiếp cận, mở rộng thị trường.

Sở Công Thương TP. Đà Nẵng vừa phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hiệp hội Nữ doanh nhân TP. Đà Nẵng tổ chức Hội thảo “Made in Da Nang - kiến tạo niềm tin, nâng tầm thương hiệu sản phẩm địa phương”.

Đà Nẵng đang xây dựng nhãn hiệu "made in Da Nang" để đồng hành, thúc đẩy các sản phẩm địa phương. Ảnh: Giang Thanh.

Thời gian qua, Đà Nẵng có nhiều sản phẩm chất lượng của các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất địa phương. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, độ nhận diện chung của sản phẩm Đà Nẵng trên thị trường còn hạn chế, chưa hình thành được dấu ấn thống nhất, chưa phản ánh đầy đủ tiềm năng, lợi thế và giá trị của sản phẩm.

Theo bà Lê Thị Kim Phương - Giám đốc Sở Công Thương TP. Đà Nẵng, việc xây dựng và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm chất lượng của thành phố là giải pháp cần thiết và có ý nghĩa chiến lược nhằm tạo sự thống nhất trong nhận diện, nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm, đồng thời, củng cố và lan tỏa niềm tin của thị trường.

Hiện Sở Công Thương Đà Nẵng đang chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và Hiệp hội Nữ Doanh nhân nghiên cứu xây dựng Đề án “Xây dựng và Phát triển thương hiệu cho các sản phẩm tiêu biểu của TP. Đà Nẵng, niềm tin hàng Việt - made in Da Nang”.

Đề án hướng đến việc thiết lập một khung giá trị chung, trong đó chính quyền đóng vai trò kiến tạo thể chế, xây dựng tiêu chuẩn và cơ chế vận hành; doanh nghiệp là chủ thể trực tiếp thực hiện, nâng cao chất lượng sản phẩm; người tiêu dùng là trung tâm thụ hưởng và tham gia giám sát.

“Nhãn hiệu chứng nhận “made in Da Nang” không nhằm thay thế thương hiệu của doanh nghiệp, mà đóng vai trò bảo chứng chất lượng, nâng đỡ và gia tăng giá trị, giúp sản phẩm địa phương tiếp cận thị trường một cách bền vững, minh bạch và hiệu quả hơn”, bà Phương nói.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hương - Phó Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân TP. Đà Nẵng - nhìn nhận, vấn đề cốt lõi của sản phẩm địa phương đó là chất lượng tốt nhưng thị trường chưa đủ tin.

Doanh nghiệp, hợp tác xã… sản xuất được nhưng khó vào kênh phân phối, lên sàn thương mại điện tử bền vững hay xuất khẩu chính ngạch. Người tiêu dùng không có công cụ xác thực để phân biệt giữa hàng chuẩn hàng trôi nổi.

“Việc triển khai chứng nhận “made in Da Nang” sẽ ứng dụng công nghệ để tạo được hệ thống niềm tin số. Mỗi sản phẩm đạt chuẩn sẽ có một hồ sơ điện tử riêng, có mã QR để truy xuất nguồn gốc trong suốt thời gian sử dụng chứng nhận, nếu vi phạm tiêu chuẩn có thể bị xử lý”, bà Hương đề xuất.

Các chuyên gia đề xuất "số hóa" để quản lý các sản phẩm.

Đồng quan điểm, TS. Đoàn Thị Liên Hương - Trưởng phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng - đề xuất 5 trụ cột cho nhãn hiệu “Made in Da Nang” gồm: xuất xứ và tuân thủ pháp luật; chất lượng, an toàn và hợp chuẩn; an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc; quy trình sản xuất và năng lực vận hành; dữ liệu - minh bạch - ESG - số hóa.

Trong đó, chuyên gia này nhấn mạnh các tiêu chí bền vững như: Khuyến khích các sản phẩm đảm bảo tiêu chí về môi trường, công khai mức số hóa, đóng góp cộng đồng... Bên cạnh đó, thành phố có thể yêu cầu doanh nghiệp, nhà sản xuất cung cấp dữ liệu đầu vào để thể hiện tính minh bạch của sản phẩm, cũng như để chính quyền hoạch định và triển khai các chính sách hỗ trợ.

“Ngoài ra, trong quá trình xét chọn các sản phẩm “Made in Da Nang” cũng cần ưu tiên các giá trị địa phương như: Sử dụng nguyên liệu, nhân lực tại chỗ, công nghệ được phát triển tại địa phương, cơ sở sản xuất ở Đà Nẵng, sản phẩm gắn với đặc trưng làng nghề, văn hóa bản địa”, bà Hương nói.